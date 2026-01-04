玩日本新選擇！搭鯨鯊彩繪機到沖繩　台北、台中2月直飛宮古島

▲日本越洋航空將開飛「台北－沖繩那霸」。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

國人出國旅遊首選仍是日本，也吸引許多航空進駐、開闢新航點。《ETtoday新聞雲》就整理今年赴日旅遊航班與航點新選擇，包括星宇航空宮古島航線轉為全年定期航班，星悅航空也計畫今年秋天重返台灣市場，還能搭可愛的鯨鯊彩繪機到沖繩玩。

日本越洋航空「台北－沖繩」

日本航空集團旗下的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）正式宣布，將於2月3日開航首條國際定期航線「台北－沖繩」，這也是該航空公司自成立以來首次跨出台日航線營運。

日本越洋航空「台北－沖繩」採737-800機型執飛，每天都提供來往航班。去程航班自台北桃園機場上午10:00起飛，當地時間12:30 抵達那霸；回程航班則於日本當地時間上午8:00自沖繩出發，台灣時間8:45抵達桃園。此航班時段兼顧旅客往返雙地的彈性安排，也方便轉乘日本國內線。

▲日本越洋航空的鯨鯊彩繪機。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

機上服務方面，分為豪經艙與經濟艙，所有旅客均享有機上免費Wifi、USB Type-A與USB Type-C充電插座，且享有每人2件23公斤免費托運行李額度，並依據艙等不同提供有果汁與啤酒飲品服務。此次開航不僅象徵日本越洋航空正式邁向國際市場，也將為台灣旅客前往沖繩增添全新選擇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲星宇航空「台北－宮古島」2月12日起轉為定期航班。（圖／星宇航空提供）



星宇航空「台北、台中－宮古島」

星宇航空去年推出期間限定台北至宮古島航班備受好評，從今年2月12日起「台北－宮古島」轉為定期航班，並於2月13日新闢「台中－宮古島」航線，即日起開賣。

星宇航空表示，宮古島航程僅約1.5小時，其細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，獲得旅客青睞，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此轉為定期營運，另藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本。

同時，業者也攜手宮古島知名度假集團Shigira推出住房優惠，旅客即日起至3月31日預訂可享8折優惠，並提供免費機場接駁、館內商店9折及溫泉入浴券等禮遇。

▲星悅航空今年秋季正式重返台灣市場。（圖／星悅航空提供，下同）

星悅航空「台北－北九州」

有日本精品航空之稱的「星悅航空」，現在宣布帶著網友期待已久的「台北－北九州」航線於今年秋天正式重返台灣市場，而該航線包機則在1至3月期間提供8個來往班次，讓台灣旅客不僅到九州玩又多一個選擇，還能再次體驗這間精品航空的服務。

▲▼星悅航空機艙內配置，座位配備有個人螢幕。

「星悅航空」介於傳統航空與廉價航空兩者之間，飛機最大亮點為黑白塗裝外觀，機艙內同樣以黑色為主調，並皆為寬敞舒適的黑色皮椅。根據業者規劃，預計今年秋天重新恢復「台北－北九州」，預計為紅眼時段、每周3個來往航班，也是睽違6年半再次恢復國際線營運。

▲▼也有插座、腳踏板。

業者過去以空中巴士A320執飛，相較於其他航空公司相同機款最多能容納180席，星悅航空僅設置150席，而A320neo則設有162席，讓旅客可享有更寬敞舒適的空間。每個座位都設有頭枕、腳踏板、充電插座、掛衣勾，並搭配個人LCD觸控式螢幕，提供多個音樂及影像頻道可以選擇。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）