清邁古城按摩不踩雷！度假風SPA鄰近塔佩門　按完排順遊超方便

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

到清邁旅遊，按摩絕對是每天必排的行程，而「Fah Lanna Spa」是很多旅客的清邁按摩推薦清單，這次我特別選了地點超好的古城分店，從環境氛圍、按摩技巧到整體服務，都讓人有被細心照顧的感覺。此篇整理了交通方式、價格、推薦項目、預約方式，以及我的實際心得分享！

清邁人氣最高的按摩品牌之一

Fah Lanna Spa是清邁知名的Spa品牌，多次獲得旅遊與健康養生類獎項，環境有質感且服務專業，在清邁有兩間分店，分別是寧曼分店跟古城分店，古城店位置非常好，對於第一次來清邁的旅客來說超級友善，整體氛圍是溫暖、放鬆的泰式傳統風格，很有清邁的特色。

交通方式

古城分店位在古城裡，鄰近塔佩門步行約17分鐘，帕邢寺步行約12分鐘，附近是餐廳、咖啡館聚集區，結束後可以直接去吃飯或散步，整體交通便利度滿分，是我會想再回訪的原因之一。

環境

古城店的環境真的很舒服，用「溫柔系泰式風」形容最貼切，這次來剛好是水燈節，店家放上水燈，感謝水神並藉此洗去過去的煩惱和厄運，迎接新的一年。

▲店內裝潢很有清邁泰式風格，正中午超熱的時候，最適合來按摩。

▲一進門就會先送上迎賓茶與冷毛巾，接待區木質調、燈光柔和非常放鬆 。

▲按摩前填寫簡單問卷（力道、重點部位、是否有傷），按摩房有單人跟雙人房，可做芳療或傳統按摩。

按摩項目與價位

這裡的服務種類蠻多的，有傳統泰式按摩、泰式按摩膏按摩、香薰精油按摩、熱油按摩、保濕按摩、蘆薈按摩、泰式藥草球按摩、木槌按摩、竹棒按摩、暹羅按摩、Fah Lanna足部護理、辦公室症候群療程、暹羅草藥和法蘭納北方風格療程等等。這次我選的是傳統泰式按摩2小時，價位雖然是中上，但整體來說，CP值比一般按摩店高，體驗也更完整精緻。

體驗心得

按摩師手勁穩定、力道可調整，尤其是肩頸跟手腳超有感，做到後面整個人直接放鬆到秒睡。 房內燈光昏黃、香氛味道很乾淨，不會太濃，整體氛圍偏安靜、有度假村感，不會有外面吵雜或壓迫感，也是很多人愛它的原因。

以我這次的體驗來說，Fah Lanna Spa的服務真的很穩，按摩師非常細心，會先詢問力道、重點部位按摩手法不會太快速，有節奏、有技巧，直接成為我們清邁最愛的SPA。

▲按摩前先泡腳，店家使用檸檬來洗腳，搭配浴鹽去角質，淡淡檸檬清香很好聞。

▲結束後還會提供熱茶跟餅乾，做完真的神清氣爽、肌肉放鬆很多，最讓我喜歡的是環境安靜，按到後面真的睡著，不是那種敷衍式按摩，會覺得真的有被照顧到。



總結

這次Fah Lanna Spa古城分店的體驗，我覺得它確實值得列入清邁必做行程之一。不管是環境、服務還是按摩技巧，都在水準之上，是一間品質穩定、適合帶長輩、另一半或朋友一起來放鬆的店。如果你想找一間會讓你「按完隔天還想再來」的按摩店，真的可以直接把這間排進行程表！

Fah Lanna Spa

地址：57, 57/1 Wiang Kaew Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chang Wat Chiang Mai 50200 泰國

營業時間：12：00～21：00

