「2026年最新版」全台Buffet生日優惠懶人包　漢來海港平日享8折

▲漢來海港。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

迎接2026年到來，許多餐廳也推出全新的促銷活動，《ETtoday新聞雲》整理全台人氣Buffet新年度的壽星優惠方案，喜歡用吃到飽來慶生的民眾可以參考看看。

漢來海港自助餐廳

壽星本人生日當天用餐享下列優惠，平日8折+原價10%（周一至周五），假日85折+原價10%（周六、周日、國定假日）。

台北喜來登大飯店十二廚

當月壽星出示附有照片之有效證件，本人即享用餐85折優惠。不限平假日，午餐、下午茶與晚餐時段皆適用。

▲生日當月預訂凱菲屋午間或晚間用餐，享4人同行壽星本人免費。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店凱菲屋、彩日本料理

生日當月預訂午、晚餐或下午茶時段，4人同行壽星本人免費。

JR東日本飯店鉑麗安全日餐廳

4人（含）同行，當月1位壽星免費（服務費以原價計費）

茹曦酒店Sunny Buffet

當月壽星與好友同行可享1人半價優惠，4人同行則可享1人免費。（服務費不包含在折扣內。）

凱達大飯店百宴自助餐

6月30日前，壽星當月持身分證明文件用餐慶生，即享2人同行當月壽星半價；4人同行當月壽星免費（皆需另收原價10%服務費）。

台北新板希爾頓Market Flavor悅·市集

當月壽星用餐，享4人同行1人免費。8人同行需2名壽星方可享2人免費，以此類推。

▲饗聚廚房4人同行當日壽星免費。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店饗聚廚房

4位成人同行當日壽星本人免費或當月壽星本人享7折優惠（優惠擇一使用），並加贈主廚精選生日蛋糕1份。

新竹豐邑喜來登大飯店盛宴自助餐廳

單獨用餐享85折；2人同行，1位壽星享7折；3人以上同行，1位壽星由飯店免費招待。提前1日預訂，另贈3.5吋巴斯克蛋糕1份。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen。（圖／台北國泰萬怡酒提供）

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen

6月30日前不分平假日午／晚餐，2人以上用餐，當月萬豪旅享家會員壽星本人享7折。

台中長榮桂冠酒店咖啡廳

當月壽星到館內「咖啡廳」用餐享77折，同行者也享有9折優惠，最多10位使用。

台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳

當月壽星憑證件，午餐、晚餐可享4人同行1位壽星免費（壽星需另加原價1成服務費），優惠需以4人為一單位，4人同行1人免費、8人同行2人免費，依此類推。

台北遠東香格里拉遠東Café

壽星生日當天用餐8折、當月85折優惠。

台南遠東香格里拉遠東Café

當日壽星可享驚喜好禮抽獎1次。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

礁溪寒沐酒店MU TABLE

成人壽星於「生日當月」至餐廳享用午餐或晚餐，壽星餐費85折（需支付原價1成服務費）。

50樓Café

2月28日前，2位成人同行，當月壽星1人6折。