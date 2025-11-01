ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
台中超萌迷你紅豆餅一口塞！鹹甜口味任選三份只要100元

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

台中也吃得到迷你一口紅豆餅了！這間位在太平的007紅豆餅是近期新開幕的人氣午茶點心店，主打可愛又療癒的「迷你一口紅豆餅」，小巧酥脆的外皮一咬超滿足，不管是甜的還是鹹的口味通通有，讓人忍不住一顆接一顆！

位置

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲位在台中太平區中平九街上，距離家樂福太平店不遠，下午三點開始營業至晚上七點，賣完會提早收攤。

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲現場看到007紅豆餅的尺寸超迷你，第一次看見這麼小顆的紅豆餅真的好療癒，很適合買給小朋友。

菜單
口味除了最常見的奶油、紅豆，還有奶酥、芋頭、芝麻、巧克力、菜脯米及鮪魚洋蔥，鹹、甜口味通通有，奶油、紅豆、奶酥一份是六顆裝，其他口味都是五顆裝，任選三份100元比較划算，另外也有單顆販售，可以選擇自己想要的口味跟數量。

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲將紅豆餅放在手上就看得出來尺寸有多迷你，剛好三顆加起來等於手掌心大小。

奶油迷你紅豆餅7元／顆
奶油是人氣招牌，雖然紅豆餅小小一顆，內餡卻一點也不馬虎，外層有著脆皮口感，咬下去裡頭的奶油還會爆漿，散發奶香味，很古早味的奶油。

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

紅豆迷你紅豆餅7元／顆

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲紅豆也是餡料滿滿，裡頭蜜紅豆還可以吃到微微顆粒口感，紅豆香氣濃厚，甜度上稍微偏高。

芋頭迷你紅豆餅8元／顆

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲咬下去滿滿芋泥爆漿開來，嘴裡蔓延著芋泥的香氣，不過甜度上還是稍微偏甜了些。

巧克力迷你紅豆餅8元／顆

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲這裡的巧克力是外面常見的巧克力吐司抹醬，是屬於比較偏甜的巧克力餡。

菜脯米迷你紅豆餅8元／顆
除了甜口味，007紅豆餅也有推出鹹口味，有菜脯米跟鮪魚洋蔥兩種，菜脯米是將菜脯切成絲狀，入口帶淡淡鹹香，有種在咬筍絲的口感，尾韻帶微辣風味。

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

鮪魚洋蔥迷你紅豆餅8元／顆

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

▲最後一個鹹口味是鮪魚洋蔥，鮪魚香氣很濃郁，交織著洋蔥的清甜及黑胡椒的香氣，喜歡鮪魚的朋友可以試試。

▲▼台中也有超迷你紅豆餅！外皮超酥脆，鹹甜口味通通有。（圖／部落客糖糖提供）

心得
007紅豆餅真的很迷你，一口塞剛剛好，如果怕一般紅豆餅會太多吃不完的朋友可以試試，口味鹹甜通通有，外皮很酥脆，口味我個人偏愛鹹口味，甜的都稍微偏甜了些。

007紅豆餅

電話：0903－099280
地址：台中市太平區中平九街32號
營業時間：15：00～19：00（周日公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 007紅豆餅 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

