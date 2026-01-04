ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
首爾近郊新景點！橋村炸雞學校1/12開幕　最新夜晚燈光秀5月登場

▲京畿道代表景點「小法國村」也是知名韓劇《暴君的主廚》取景地。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

▲京畿道代表景點「小法國村」也是知名韓劇《暴君的主廚》取景地。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著台灣旅客赴韓旅遊次數逐年攀升，旅遊型態也從單純的首爾市區購物，逐漸轉向追求深度與特色的「近郊旅行」。京畿道近年憑藉韓劇拍攝熱點、特色手作文化及全新觀光設施，備受旅客青睞，更有2大新景點預計於今年開幕，能體驗親手製作韓式炸雞。

根據觀光統計，台灣25至44歲女性族群在規劃韓國旅遊時，對「體驗感」與「差異化」行程的需求逐年增加，目前已有一日遊行程，還有如馬格利釀酒、辣椒醬製作等傳統文化課程。

▲橋村炸雞開設炸雞學校。（圖／業者提供）

▲橋村炸雞開設炸雞學校。（圖／業者提供）

▲▼橋村1991炸雞學校。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

▲▼橋村1991炸雞學校旅客親手體驗製作韓式炸雞。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

▲▼橋村1991炸雞學校。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

而今年當地全新景點開幕，就將特色文化與體驗加入。位於京畿道的烏山市將以韓國知名炸雞品牌開設「橋村1991炸雞學校」，預計於1月12日開幕。學校提供互動式教學，遊客可親手刷醬、炸雞，體驗韓國炸雞文化，將「吃炸雞」升級為五感旅遊體驗。

抱川市漢灘江則計畫打造全新生態公園夜景與燈光秀，預計今5月對外開放，燈光秀結合自然景觀與光影藝術，為喜愛攝影與夜景的旅客提供新去處。

▲龍仁大長今主題樂園,光明洞窟,水原華城,小法國村。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

▲京畿道結合自然、歷史與特色景點，吸引許多人前往。（圖／韓國京畿觀光公社提供）

若喜愛朝聖韓劇取景地的粉絲，京畿道觀光公社也推薦熱門拍攝景點。加平郡素有韓劇與綜藝節目拍攝首選之稱，2025年熱門韓劇《暴君的主廚》中，潤娥飾演的米其林主廚留學場景，就在「法國村」與「小義大利村」拍攝。

而《背著善宰跑》中的經典場景，如水原的藍色大門、行宮洞約會場景，以及華城東灘湖水公園，也仍持續吸引戲迷朝聖，同時帶動周邊美食、觀光發展。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 橋村炸雞

CORTIS直播聊「戀愛話題」　全員驚慌澄清：沒有沒有！

