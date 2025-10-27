台中首間水母咖啡館！香菜美式挑戰味蕾　入夜變身微醺酒吧

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中首間水母咖啡館就隱藏在熱鬧的勤美商圈中！位於西區的「噓。咖啡」近期在脆上爆紅，不僅裝潢質感滿分，店內還能近距離欣賞多種可愛水母，主打各式咖啡、甜點，更有話題十足的香菜美式，於傍晚五點後，還會搖身一變推出調酒，營造出截然不同的氛圍。

位置

咖啡廳位在台中西區中興街上，距離勤美誠品不遠，附近交通非常便利，公車、YouBike樣樣有，開車的朋友除了路邊停車格，還有收費停車場。

▲店址在二樓，一樓是HIGHLIGHT韓式拍貼機，入口要走進去店內裡頭。

▲往左邊走就會看到往二樓上去的樓梯。

環境

▲我很喜歡這裡的環境，整片落地窗設計，有著美美的自然採光，還可以欣賞草悟道的美麗街景。

▲空間寬敞舒適，座位數也不少，裝潢以質感黑色系為主軸，充滿神秘感，白天美，晚上氛圍感也不錯。

近距離觀賞水母

不用跑到海生館，在這裡就能欣賞到超療癒的水母！連超可愛的「荷包蛋水母」這裡也有，還有最近超夯的水母拍貼機，快來揪好友一起來打卡。

菜單

內用低消是一杯飲料，飲品主要以咖啡、茶飲為主，傍晚五點過後還會提供調酒及無酒精版本的調酒，甜點有巴斯克、鬆餅、蛋塔及布丁等，也有販售一些鹹食。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



香菜美式 200元

最近香菜真的很紅，不只多款零食推出香菜口味，就連全家十月份的霜淇淋也是香菜口味。這裡除了香菜氣泡水，竟然還有香菜美式，基底是西西里咖啡，加入香菜汁，一入口就感受滿滿的香菜味，搭配美式竟然契合，喝起來不會有苦味，蠻順口的，喜歡香菜的朋友會愛上。

莓完沒了 150元

這杯莓完沒了超級美，基底是草莓紅茶，上頭搭配奶蓋，再撒上乾燥草莓點綴，喝起來有點像草莓奶茶的感覺，整體不會太甜。

開心果巴斯克 200元

最近很夯的開心果巴斯克在這裡也吃得到，扎實綿密的開心果巴斯克，搭配奶蓋及開心果脆粒，一入口就感受到濃濃的開心果香氣在嘴裡蔓延，有了開心果脆粒我覺得超加分，整體吃起來也不會太甜。

脆脆巴斯克 160元

另外一款脆脆巴斯克是以原味巴斯克為基底，撒上砂糖下去炙燒，讓表面多了脆脆的焦糖，搭配扎實濃郁的巴斯克，層次更加豐富。

用餐心得

如果你也想體驗滿滿的驚喜，不妨來台中的「噓。咖啡」走走，這裡不只是全台中首間水母咖啡館，還有超夯的水母拍貼機，喜歡香菜的朋友絕不能錯過他們的獨家香菜美式！別忘了搭配必點的巴斯克蛋糕或脆脆巴斯克蛋糕，咖啡館營業到凌晨一點，傍晚五點後還有調酒供應，不論白天小憩或夜晚微醺都超適合。

噓。咖啡 Shhhhh…cafe n bar

地址：台中市西區中興街231號2F

電話：0919－910262

時間：周日至周四12：00－01：00；周五、六12：00－02：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

