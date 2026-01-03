台中火車站周邊飯店「一晚千元有找」！還附免費早餐＋停車位

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

經常入住台中火車站周邊飯店，就是俗稱的老城區！這裡的飯店會比較平價、選擇也多，缺點就是經常沒附停車位，畢竟這裡的地價不便宜，周邊生活圈也很熱鬧，是很早就發展起來的商業區，但硬體部分相對也偏老舊就是了。這家「企業家大飯店」會讓我推薦的原因是，他竟然有附停車位！

不過停車位有限，還是建議早點到比較有機會。房價超便宜還附早餐，地理位置本身也很優秀，距離火車站步行只要3－5分鐘，有名的「天津苟不理湯包」也在附近，步行即可到，不過這飯店年代感十足，非常復古風，可接受者再來吧。

▲就在飯店大門前的停車場，位子是有限但至少是有免費提供的。

▲復古的大廳，名字又叫企業家，感覺好像在演什麼八點檔或大愛連續劇。

▲這裡的裝潢根本就是我老爸老媽那個年代的美學。

▲早期酒家也跟這個風格很像，當然我也是看早期八點檔才知道的啦。

▲名字還取什麼玫瑰廳、貴賓廳、凱旋國際的。

住宿須知

▲住宿須知沒什麼特別的，但退房時間是12點真的有夠親切。

▲一晚千元有找還給你附早餐，真的也沒什麼好嫌的了，不過房價是浮動的，最貴其實也才一千初而已。

房型介紹

▲整間飯店年代感十足，看看這地磚配色有多復古。

雙人雙床房

▲房間是寬敞的，雖然看起來老舊但至少濕氣跟霉味不明顯。

▲整體來說除了比較老舊跟年代感十足以外，設備上都是沒問題的。

▲該有的都有。

▲東區這裡真的就是比較老城區，窗外風景就是滿滿的鐵皮屋大平台。

▲浴室是不是超像你阿嬤家！那個發黃的磁磚跟配色，就連洗手台也是同一色系。

▲潔癖真的建議這家先不要！但如果不在意的人就無所謂，勇敢的人先享受世界。

▲這種備品沐浴包我真的好久沒見到過了。

▲早期的八點檔一定來這裡拍過戲吧！

自助早餐

不過以這價格，附停車場還附早餐，確實很夠誠意。雖然我很愛嘴這家的復古年代感，但人家優點就是便宜又划算啊。

▲早餐的餐廳就叫做玫瑰廳啦！

▲提供自助式吧台早餐，意外的發現韓國客人頗多。

▲早餐真的就是很簡單的那種，熟食、麵包、清粥小菜。

▲為了拍照簡單吃吃，我們已經想好要去吃天津苟不理湯包。

▲附近生活圈很熱鬧，好吃的店很多，有興趣的可以參考下方周邊美食推薦。

企業家大飯店

地址：台中市東區和平街160號

電話：04－22207733

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

