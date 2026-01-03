涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6　可從早上11點吃到下午4點

▲涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

橫濱牛排後，同屬日本雲雀集團的「涮乃葉」日前也宣布，「平日午餐不限時」活動再度延長到2月6日，民眾可以爽嗑火鍋5小時，而且只有4家分店不適用。

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，去年推出的「平日午餐不限時」，可以從早上11點一路吃到下午4點，由於活動大受好評，從暑假一直延到去年底。業者日前再宣布加碼，2月6日前的平日都可以爽嗑火鍋5小時。此外，除了桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店，其他分店同步適用這個活動。

▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／記者黃士原攝）

涮乃葉的餐點價位依所選肉品套餐而有所不同，以統一時代市府店為例，最低是豬肉+雞肉套餐（平日午餐480元、晚餐及假日520元），有4種肉品無限供應；最高是澳洲低脂和牛+美國板腱牛+海鮮套餐（午餐800元、晚餐及假日850元），有7種肉品與海鮮吃到飽。

不只主食肉品吃到飽，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

▲添好運1月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運港點吃到飽延續到全新的2026年，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到1月31日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為1月1日至31日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為11:00至17:00。2家店的用餐時間都是100分鐘。