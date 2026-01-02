麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

▲台灣麥當勞宣布開賣有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞將開賣「Big Arch霸牛堡」，是繼加拿大、德國後第3個開賣國家，也是亞洲首賣有史以來最大份量牛肉漢堡，1月7日起至1月27日限時3周登場，售完為止；同步推出全新芋頭點心「麥芋球」。

麥當勞「Big Arch霸牛堡」以芝麻奇亞籽麵包搭配四盎司安格斯牛肉、3片白切達吉事、酥脆炸洋蔥及切絲洋蔥，並淋上Big Arch霸牛醬，單點164元、經典套餐229元，購買「霸牛堡」任一套餐再送4塊麥克雞塊1份。

上市期間還有「Big Arch霸牛堡分享盒」，內含Big Arch霸牛堡、勁辣雞腿堡、20塊麥克雞塊與大薯，售價429元。

▲同步推出全新台味點心「麥芋球」。

麥當勞還推出全新台味點心「麥芋球」，選用大甲芋頭，口感外酥內綿，單點66元、套餐加購價59元。

▲漢堡王「地瓜薯」回來了。

另外，漢堡王的「地瓜薯」回歸，使用台農66號紅肉地瓜，單點79元，與蘋果派、黃金QQ球、4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份辣薯球、中杯飲料、玉米濃湯享任選3樣100元，品項可重複，各品項售完為止，不適用機場內、科技廠內及兒童樂園門市。

