桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星！豪華版炒鴨架鍋氣濃厚

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

Google評論4.8顆星！桃園八德「澤香香北平脆皮烤鴨」是桃園有名的外帶烤鴨，菜單招牌烤鴨兩吃，還沒到用餐時間就有很多在地人預訂自取，生意非常好。主打每天手工現做的餅皮，搭配傳統功夫炭火慢烤，鎖住鴨肉的鮮嫩與油香，再加上店家自製的秘製醬汁，讓不少吃過的人都在網路給很高的評價。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲搬家後地址，黃色招牌相當顯眼，上面還寫著「停車不容易，烤鴨先預訂」。

環境

▲平日四點來取預訂的烤鴨，沒想到這時間已經有好幾組在排隊，看一下大多是常客知道要先預訂，拿了就走速度很快。

▲旁邊可以看到出爐的烤鴨，整排吊掛在玻璃櫥窗，油亮亮、色澤誘人。

▲還沒到用餐時間，就聽到店家電話響了好幾次，都是打來預訂烤鴨的。

菜單

▲外帶一定要先預訂，尤其是年節拜拜、辦桌。

餐點

切片＋炒鴨架

最受歡迎的是「切片＋炒鴨架」，再加購三樣菜全加120元，有高麗菜、金針菇和洋蔥，另外再多點一份餅皮40元。鴨皮薄脆中帶有油脂香氣，烤得恰到好處，酥脆不柴；鴨肉肉質紮實多汁，鹹香濃郁，單吃就已經很夠味，搭配餅皮、蔥段與甜麵醬，鹹甜交織，越吃越涮嘴。

▲切片＋炒鴨架有附一套餅皮，含蔥和甜麵醬。

加點高麗菜、金針菇和洋蔥份量更多

一大盤很適合晚餐加料，蔬菜讓鴨肉變得更甜。這份點了微辣，不會嗆口但香氣十足，讓整盤鴨架有了更豐富的辛香層次感，單吃超夠味，外帶回家配飯、配酒都很可以。炒鴨架不會乾，鴨皮Q嫩多汁、鴨肉香嫩不柴，骨邊肉經過高溫爆炒，外層帶有焦香脆邊，咬下去還保留著一點肉汁與彈性，邊啃邊吸醬，越吃越涮嘴。

▲看著師傅炒鴨架的畫面，鍋氣十足，空氣中瀰漫烤鴨香與鍋香。



澤香香烤鴨

地址：桃園市八德區介壽路二段3號

電話：03－3668996

營業時間：12：00－21：00（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

►米其林推介懷舊台菜料理藏身天母 膠質感烘肉、肉絲米粉必點

►花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香 必加秘製辣醬