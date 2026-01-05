桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星！豪華版炒鴨架鍋氣濃厚

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟
Google評論4.8顆星！桃園八德「澤香香北平脆皮烤鴨」是桃園有名的外帶烤鴨，菜單招牌烤鴨兩吃，還沒到用餐時間就有很多在地人預訂自取，生意非常好。主打每天手工現做的餅皮，搭配傳統功夫炭火慢烤，鎖住鴨肉的鮮嫩與油香，再加上店家自製的秘製醬汁，讓不少吃過的人都在網路給很高的評價。
位置
▲搬家後地址，黃色招牌相當顯眼，上面還寫著「停車不容易，烤鴨先預訂」。
環境
▲平日四點來取預訂的烤鴨，沒想到這時間已經有好幾組在排隊，看一下大多是常客知道要先預訂，拿了就走速度很快。
▲旁邊可以看到出爐的烤鴨，整排吊掛在玻璃櫥窗，油亮亮、色澤誘人。
▲還沒到用餐時間，就聽到店家電話響了好幾次，都是打來預訂烤鴨的。
菜單
▲外帶一定要先預訂，尤其是年節拜拜、辦桌。
餐點
切片＋炒鴨架
最受歡迎的是「切片＋炒鴨架」，再加購三樣菜全加120元，有高麗菜、金針菇和洋蔥，另外再多點一份餅皮40元。鴨皮薄脆中帶有油脂香氣，烤得恰到好處，酥脆不柴；鴨肉肉質紮實多汁，鹹香濃郁，單吃就已經很夠味，搭配餅皮、蔥段與甜麵醬，鹹甜交織，越吃越涮嘴。
▲切片＋炒鴨架有附一套餅皮，含蔥和甜麵醬。
加點高麗菜、金針菇和洋蔥份量更多
一大盤很適合晚餐加料，蔬菜讓鴨肉變得更甜。這份點了微辣，不會嗆口但香氣十足，讓整盤鴨架有了更豐富的辛香層次感，單吃超夠味，外帶回家配飯、配酒都很可以。炒鴨架不會乾，鴨皮Q嫩多汁、鴨肉香嫩不柴，骨邊肉經過高溫爆炒，外層帶有焦香脆邊，咬下去還保留著一點肉汁與彈性，邊啃邊吸醬，越吃越涮嘴。
▲看著師傅炒鴨架的畫面，鍋氣十足，空氣中瀰漫烤鴨香與鍋香。
澤香香烤鴨
地址：桃園市八德區介壽路二段3號
電話：03－3668996
營業時間：12：00－21：00（周二休息）
