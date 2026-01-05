ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星！豪華版炒鴨架鍋氣濃厚

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

Google評論4.8顆星！桃園八德「澤香香北平脆皮烤鴨」是桃園有名的外帶烤鴨，菜單招牌烤鴨兩吃，還沒到用餐時間就有很多在地人預訂自取，生意非常好。主打每天手工現做的餅皮，搭配傳統功夫炭火慢烤，鎖住鴨肉的鮮嫩與油香，再加上店家自製的秘製醬汁，讓不少吃過的人都在網路給很高的評價。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲搬家後地址，黃色招牌相當顯眼，上面還寫著「停車不容易，烤鴨先預訂」。

環境

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲平日四點來取預訂的烤鴨，沒想到這時間已經有好幾組在排隊，看一下大多是常客知道要先預訂，拿了就走速度很快。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊可以看到出爐的烤鴨，整排吊掛在玻璃櫥窗，油亮亮、色澤誘人。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲還沒到用餐時間，就聽到店家電話響了好幾次，都是打來預訂烤鴨的。

菜單

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲外帶一定要先預訂，尤其是年節拜拜、辦桌。

餐點

切片＋炒鴨架
最受歡迎的是「切片＋炒鴨架」，再加購三樣菜全加120元，有高麗菜、金針菇和洋蔥，另外再多點一份餅皮40元。鴨皮薄脆中帶有油脂香氣，烤得恰到好處，酥脆不柴；鴨肉肉質紮實多汁，鹹香濃郁，單吃就已經很夠味，搭配餅皮、蔥段與甜麵醬，鹹甜交織，越吃越涮嘴。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲切片＋炒鴨架有附一套餅皮，含蔥和甜麵醬。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

加點高麗菜、金針菇和洋蔥份量更多
一大盤很適合晚餐加料，蔬菜讓鴨肉變得更甜。這份點了微辣，不會嗆口但香氣十足，讓整盤鴨架有了更豐富的辛香層次感，單吃超夠味，外帶回家配飯、配酒都很可以。炒鴨架不會乾，鴨皮Q嫩多汁、鴨肉香嫩不柴，骨邊肉經過高溫爆炒，外層帶有焦香脆邊，咬下去還保留著一點肉汁與彈性，邊啃邊吸醬，越吃越涮嘴。

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼澤香香烤鴨。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看著師傅炒鴨架的畫面，鍋氣十足，空氣中瀰漫烤鴨香與鍋香。

澤香香烤鴨

地址：桃園市八德區介壽路二段3號
電話：03－3668996
營業時間：12：00－21：00（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一
►米其林推介懷舊台菜料理藏身天母　膠質感烘肉、肉絲米粉必點
►花蓮豪邁牛骨麵只賣150元！肉質Q嫩越啃越香　必加秘製辣醬

關鍵字： 澤香香烤鴨 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

推薦閱讀

南港手工去刺炭烤鰻魚飯！白燒口感外酥內潤　還有少見炸鰭邊肉

南港手工去刺炭烤鰻魚飯！白燒口感外酥內潤　還有少見炸鰭邊肉

製作正宗長崎蛋糕超過400年！創立於1624年　玩長崎必買伴手禮

製作正宗長崎蛋糕超過400年！創立於1624年　玩長崎必買伴手禮

新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！遼闊視野還能遙望龜山島

新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！遼闊視野還能遙望龜山島

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳！小玻璃屋隱身松山工農旁

迷客夏鮮奶茶加購價只要39元　買飲料再抽iPhone 17

迷客夏鮮奶茶加購價只要39元　買飲料再抽iPhone 17

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

釋放壓力！在「峇里」暢享慵懶時光

釋放壓力！在「峇里」暢享慵懶時光

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星

桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

迷客夏鮮奶茶加購價只要39元　買飲料再抽iPhone 17

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

一趟「沙巴假期」雙享海陸自然體驗！

釋放壓力！在「峇里」暢享慵懶時光

走一趟「越南小瑞士」感受法式風情！

桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星

首爾近郊新景點　橋村炸雞學校1/12開幕

大阪心齋橋「深夜爆汁肉餃」開箱！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366