苗栗梅谷秘境「華陶窯」看百棵梅花、落羽松　林中品茶超療癒

▲梅谷秘境「華陶窯」已可賞花。（圖／翻攝自華陶窯臉書專頁）

位於苗栗縣苑裡鎮火炎山的「華陶窯」，結合陶藝、梅花、品茶元素，即日起至1月15日為止推出期間限定體驗活動，旅客可以透過預約，體驗「賞梅自在遊」 、「賞梅品茶」特別行程，透過全程導覽能走在陶藝家陳美華於梅花秘境裡策展的自然陶演場，以及置身梅谷秘境，同時在梅花樹下品茶。

「華陶窯」在1984年由陳文輝先生在苗栗苑裡的火炎山坡上建立，為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一方的陶園林。

▲旅客可遊走在華陶窯了解窯場、欣賞花海。（圖／翻攝自華陶窯臉書專頁）

華陶窯不僅以深厚的文化景深而聞名，原作為插花花材而栽種的植物，更是在視覺上帶來富有季節感的多彩變幻。此時正值冬日白梅盛開，讓寂靜蓊鬱的山林間，更加添了若雪紛飛的潔白情境。

窯廠內更擁有近百棵老梅樹依隨山勢，栽植在落羽松旁的小徑荷塘邊，隨著谷地地形，在花朵盛開時，聚香濃洌，在藍天映襯下，梅花與枝條更顯孤雅蒼勁，成為園區內代表性美景。

▲還有梅花與落羽松相映成趣。

園區不僅展現四季與台灣建築之美，更融入了藝術家的人文思考。此次體驗活動邀請陶藝家陳美華於賞梅秘境間，策劃環境創作陶藝特展，特展中透過陶藝創作與地景相融的佈展，詮釋陶藝家陳美華對環境的反思。梅花季間，參加「賞梅自在遊」行程，華陶窯均安排全程導覽，更能藉由陶藝家的策展視角，近距離的親近這片土地與人文情懷。

此外，也能與家人好友坐在梅花樹下，在冷冽的梅花香氣中，手捧陶茶碗，啜飲一碗熱茶，更是本次華陶窯梅花季特別活動中，最獨特、更不能錯過的最大亮點。

華陶窯開放時間為上午9點30分至下午4點30分，實際花況將依旅客到訪當日的天候而異。為提供最佳的賞梅品質，華陶窯賞梅行程均安排有專人導覽服務，單人預約即可成行，建議遊客務必提前預約，以免向隅。