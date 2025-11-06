隔壁就是九孔池現撈上桌！隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

位於東北角台2線約92公里處的「92k週末食堂」，美得讓人讚嘆！這間坐擁海景第一排搖滾席的水產餐廳，一周僅營業四天，人氣超高，想吃務必提前預約。這裡提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有超推這家的法式甜點，非常厲害。

▲這裡的停車位其實挺有限的，不過周邊也有可以停的位置，走遠一點而已。

▲印入眼簾的就是九孔養殖場，所以這裡九孔必點，自家養殖，產地直吃。

▲以木材與石頭搭建起來的樸實海濱小屋。

▲這裡採取全預約制，所有訂位的座位都是無法指定或事先安排的。

▲剛好看到員工在餵九孔。

▲座位有分室內跟室外，但因為無法指定座位，所以能坐到海景區是全憑運氣。

▲我們則是很幸運被安排到海景第一排搖滾區。

▲好通風好涼爽，海風真的是狂吹。

▲海景真的看到飽。

菜單

提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有超推這家的法式甜點，非常厲害。

▲海天一色，藍到爆！

▲隔壁桌點季節現撈魚，看起來好肥美。

沖繩海葡萄丼飯

▲點的是甜點套餐，所以有附湯、小菜、飲料以及甜點。

▲海葡萄這東西我真的吃不懂，覺得確實有明太子口感，但就死鹹，明太子至少還多了鮮甜。

▲這家好是好在有添加山藥泥跟鮭魚卵增添口感，但就黏黏糊糊的，一樣很看人吃，不過朋友非常喜歡就是了！

港式油淋九孔鮑

老闆會在你面前把油淋上去，那種視覺與聽覺爽感十足。蔥油很提香，九孔本身就很新鮮，畢竟從產地到餐桌步行都不用十步，旁邊就是他們的產地。

▲九孔其實很小一顆，但肉質軟Q好吃。



法式藍帶甜點

因為是隨機提供，不能選，很幸運的是吃到提拉米蘇，帶點酒香的濕潤口感，太好吃了，這家甜點真的很法式，非常正宗好吃，甜點套餐真的可以加。

▲價格不便宜，但這海景太無敵了，我覺得很值得，只是沒吃到現剖海膽好可惜，反正有機會還是可以再來吃吃看。

92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號

電話：0970－250060

時間：11：30～18：00、周六／日11：30～15：30、17：00～20：30（周一／二／三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

