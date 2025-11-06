ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隔壁就是九孔池現撈上桌！隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

位於東北角台2線約92公里處的「92k週末食堂」，美得讓人讚嘆！這間坐擁海景第一排搖滾席的水產餐廳，一周僅營業四天，人氣超高，想吃務必提前預約。這裡提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有超推這家的法式甜點，非常厲害。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡的停車位其實挺有限的，不過周邊也有可以停的位置，走遠一點而已。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲印入眼簾的就是九孔養殖場，所以這裡九孔必點，自家養殖，產地直吃。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲以木材與石頭搭建起來的樸實海濱小屋。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡採取全預約制，所有訂位的座位都是無法指定或事先安排的。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲剛好看到員工在餵九孔。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲座位有分室內跟室外，但因為無法指定座位，所以能坐到海景區是全憑運氣。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲我們則是很幸運被安排到海景第一排搖滾區。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲好通風好涼爽，海風真的是狂吹。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲海景真的看到飽。

菜單
提供特有水產美食、法式手作甜點及飲料，有三種招牌必點，如在地養殖的貢寮九孔、季節限定現剖紫海膽、台灣不常吃得到的海葡萄丼飯，還有超推這家的法式甜點，非常厲害。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲海天一色，藍到爆！

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲隔壁桌點季節現撈魚，看起來好肥美。

沖繩海葡萄丼飯

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲點的是甜點套餐，所以有附湯、小菜、飲料以及甜點。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲海葡萄這東西我真的吃不懂，覺得確實有明太子口感，但就死鹹，明太子至少還多了鮮甜。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲這家好是好在有添加山藥泥跟鮭魚卵增添口感，但就黏黏糊糊的，一樣很看人吃，不過朋友非常喜歡就是了！

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

港式油淋九孔鮑
老闆會在你面前把油淋上去，那種視覺與聽覺爽感十足。蔥油很提香，九孔本身就很新鮮，畢竟從產地到餐桌步行都不用十步，旁邊就是他們的產地。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲九孔其實很小一顆，但肉質軟Q好吃。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

法式藍帶甜點
因為是隨機提供，不能選，很幸運的是吃到提拉米蘇，帶點酒香的濕潤口感，太好吃了，這家甜點真的很法式，非常正宗好吃，甜點套餐真的可以加。

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲▼新北貢寮東北角美食推薦「92k週末食堂」！季節限定絕美海景餐廳，一周只營業4天。（圖／部落客Mika提供）

▲價格不便宜，但這海景太無敵了，我覺得很值得，只是沒吃到現剖海膽好可惜，反正有機會還是可以再來吃吃看。

92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號
電話：0970－250060
時間：11：30～18：00、周六／日11：30～15：30、17：00～20：30（周一／二／三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　一晚2500有找
澎湖空港快線100元不限次數搭乘！從機場市區一路銜接到馬公港
地圖搜不到！22樓私廚料理高空俯瞰台北　有獨立包廂＋管家服務

關鍵字： 92k週末食堂 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【黃明志到案】消失2天遭通緝！ 深夜現身警局：我不會逃

推薦閱讀

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀！還有可愛貓咪幫賣御守

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀！還有可愛貓咪幫賣御守

澎湖北辰市場美食攻略！盤點5家人氣店「海菜蛋餅」必吃

澎湖北辰市場美食攻略！盤點5家人氣店「海菜蛋餅」必吃

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉　免費乳白雞湯無限加

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉　免費乳白雞湯無限加

深藏全台最古老眷村！靜謐榕樹老屋茶室享受遠離塵囂時光

深藏全台最古老眷村！靜謐榕樹老屋茶室享受遠離塵囂時光

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

必比登「蘇來傳」11/15才營業

必比登「蘇來傳」11/15才營業

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

王品集團搶普發現金商機大方送菜

星級飯店「萬元放大術」整理包

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

熱門行程

最新新聞更多

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

必比登「蘇來傳」11/15才營業

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

貳樓周年慶優惠！年齡為18倍數享88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366