貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落　踏完浪還有沖洗室超方便

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

就是一家開在海邊的咖啡廳，位於貢寮的澳底尖山腳街，算是東北角秘境咖啡廳吧！因為這裡真的蠻低調隱密的，是個位於海邊的小村落。但不知道為何，這裡有一種特別的吸引力，可能是低矮的平房跟老榕樹還有時不時傳來的海浪聲，帶點海味的潮濕空氣以及一種靜謐的悠閒感，在這裡喝上一杯咖啡，吃點甜點，簡單的幸福感由來而生。

▲在海邊提供沖洗室的咖啡廳，真的是有夠貼心。

▲戶外空間，坐在這裡離海更近。

▲真的就開在海邊。

▲店內冷氣很強，大推。

▲店內空間不大，但能容納二十個人左右沒問題。

▲每日新鮮現做甜點。

MENU

▲每人低消一杯飲料，然後這裡只收現金喔！假日或人多有限時90分鐘。

柳橙覆盆子氣泡＆西西里檸檬氣泡咖啡

▲真的很美！這家的飲料。

▲咖啡確實好喝，酸得夠味。

冰淇淋鬆餅

鬆餅口感偏脆，搭配冰淇淋很好吃又消暑，上面還有灑上米香增添口感與香氣，雖然沒有到很驚艷，但就中規中矩，是好吃的鬆餅這樣。

GUOGANG CAFE 過港仔咖啡｜茶飲｜手做甜點｜沖洗室

地址：新北市貢寮區尖山腳街10－3號

電話：02－24902007

營業時間：周四至周日10：00－17：00（店休日以官網公布為主）

