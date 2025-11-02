ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落　踏完浪還有沖洗室超方便

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

就是一家開在海邊的咖啡廳，位於貢寮的澳底尖山腳街，算是東北角秘境咖啡廳吧！因為這裡真的蠻低調隱密的，是個位於海邊的小村落。但不知道為何，這裡有一種特別的吸引力，可能是低矮的平房跟老榕樹還有時不時傳來的海浪聲，帶點海味的潮濕空氣以及一種靜謐的悠閒感，在這裡喝上一杯咖啡，吃點甜點，簡單的幸福感由來而生。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲在海邊提供沖洗室的咖啡廳，真的是有夠貼心。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲戶外空間，坐在這裡離海更近。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲真的就開在海邊。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲店內冷氣很強，大推。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲店內空間不大，但能容納二十個人左右沒問題。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲每日新鮮現做甜點。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

MENU

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲每人低消一杯飲料，然後這裡只收現金喔！假日或人多有限時90分鐘。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

柳橙覆盆子氣泡＆西西里檸檬氣泡咖啡

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲真的很美！這家的飲料。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲咖啡確實好喝，酸得夠味。

冰淇淋鬆餅
鬆餅口感偏脆，搭配冰淇淋很好吃又消暑，上面還有灑上米香增添口感與香氣，雖然沒有到很驚艷，但就中規中矩，是好吃的鬆餅這樣。

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼GUOGANG CAFE 過港仔咖啡。（圖／部落客Mika授權提供）

GUOGANG CAFE 過港仔咖啡｜茶飲｜手做甜點｜沖洗室

地址：新北市貢寮區尖山腳街10－3號
電話：02－24902007
營業時間：周四至周日10：00－17：00（店休日以官網公布為主）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

