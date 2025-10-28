曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村　橫跨日據光復後的生活空間

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這裡是全台澎最早形成的眷村，橫跨日據和臺灣光復後兩個時期的生活空間。保存著良好的日式老屋與人文地景，老兵雖已經凋零、老屋也是，但這裡已改造再生，成為年輕人最愛的文創聚落，更是打卡地標，現今變得復古文青，有書店、咖啡、文創商店，偶爾辦辦市集等等，而且自從在地藝術家進駐後，布置各式各樣的裝置藝術，結合歷史人文特色，讓這裡每個角落都是拍照景點。

▲篤行十村有三處入口，周邊也有收費停車場。

▲斑駁的牆面、日式木造老屋，加上藝術再生，形成一個復古文青聚落。

▲小時候保密防諜標語是真的處處可見。

▲這裡也因為曾經是潘安邦以及張雨生的故鄉而變得很有名。

▲文創商店林立，好逛也好買。

▲今天沒有營業的書店。

▲茶屋、咖啡廳必不可少。

▲老榕樹見證了世代更迭，也是活歷史了。

篤行十村

地址：澎湖縣馬公市新復路2巷22號

電話：06－9260412

營業時間：08：00～18：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

