高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　一晚2500有找

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

每次來大分，通常第一晚或者最後一晚我都會安排住這家！真的就住在JR大分站旁，還有大分機場巴士直達，周邊百貨、超市、購物商圈通通有之外，這家最吸引人的是，擁有可眺望整個大分街景的頂樓露天溫泉，而且還是由七星列車水戶岡銳治大師設計裝潢而成，低調奢華。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

交通位置

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲一出站右手邊，入口處在AMU PLAZA百貨旁。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲直接搭乘電梯到達8樓飯店大廳即可。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲低調奢華的設計風格，是由七星列車水戶岡銳治大師設計裝潢。

七星列車設計師
九州頂級觀光臥鋪列車「九州七星號」，又被稱為是一座「移動式奢華城堡」，華麗時尚又兼具日本美學，設計師擅長活用木頭等天然素材，使用和風元素與精湛工藝去打造的空間。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲美到就像來到工藝藝術品展示空間。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲非常有質感，而且飯店價格真的也不貴。一晚差不多兩三千元台幣，以這地理位置跟質感來說，CP值很高。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲現在日本飯店都不會主動提供日拋備品，但你可以自取。

備品
提供的備品也是很細心，光是茶包就有5種不同茶，備品不僅僅有牙膏、牙刷、刮鬍刀、棉花棒、梳子、浴帽、化妝棉等，竟然還有卸妝油、洗面乳、身體乳液、刮鬍膏、耳塞等。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲今晚一人獨享一間房，開心！

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲這家我真的住了三次有吧？是真心喜歡。

標準雙人房
入住標準雙人房，約19至20坪的空間，根據我們當天入住線上查詢房價，含早餐約2500元台幣一晚，而且早餐很推薦，不會讓你失望的。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲融合日式美學、精湛木頭工藝的典雅空間。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲在溫暖木質打造的空間裡，一個人的雙人房的幸福無價。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲房間整體用色很沉穩，就連浴衣也是融合一體。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲以商務客人來說，這一組桌椅滿分，夠大夠寬敞。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲開放式衣櫃空間。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲提供的拖鞋也不是那種難穿的薄紙拖。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲浴室空間還行，而且還有浴缸。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲浴巾與擦臉毛巾皆使用高品質的「今治毛巾」，但僅提供簡單的牙刷牙膏備品，至於沐浴備品也有提供，其他則是要去飯店大廳自取。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲還有我最喜歡的POLA沐浴系列，喜歡這款的清香。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲需要微波爐在17、14、11樓，而16、14、11樓有自動販賣機；14、12樓有洗衣機，製冰機在16、11樓。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲至於讓大家為之瘋狂的絕美頂樓露天溫泉在19樓！可以眺望整個大分市街景，還可以看到遠處的山海呢，好讚喔。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲不好意思露天泡湯的話，也有室內溫泉，大片落地窗180度無死角一樣美景一覽無遺。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲這天還幸運遇到橘色日落，雖然拍不出來。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲JR大分站周邊百貨、超市、購物商圈通通有。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲如果隔天要回國的話，晚上還可以把握最後一晚血拼購物的機會。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲我則是選擇去無印良品補補貨。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲最近新出來的保冷杯，好實用。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲這趟沒買什麼零食，來買一些巧克力回去送人。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲夏天把這種果凍放冷凍，嘴饞時可以當水果冰吃。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲補充營養的軟糖，最近很紅，邊吃軟糖還可以補充營養。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲晚上光是逛這附近商場就夠忙了。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

自助早餐｜07：00－10：00（最後點單時間9：30）
我是個懶人，很多時候寧可賴床也不願意起來吃早餐，但這家的早餐我願意花錢＋早起也一定要來吃，除了提供大分與九州料理的豐富自助式餐點以外，還有具有和風感的盒裝御膳料理，甚至還可以加點塩拉麵，甜點更是精緻又有誠意。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲大部分都是使用大分與九州的特產名物，在地鄉土料理。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲蛋糕甜點專區。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲盒裝御膳料理也很精緻多樣化，加上自助早餐的加持，吃得超級飽。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲還可以加點塩拉麵，真的超精緻好吃，是不是有夠划算。

▲▼大分JR九州Blossom飯店。（圖／部落客mika授權提供）

▲甜點千萬也別錯過，有我愛的蕨餅。

大分JR九州Blossom飯店

地址：大分県大分市要町1－14

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

