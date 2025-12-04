內湖教堂風咖啡廳！不限時半包廂隔間超放鬆　還能免費借閱藏書

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

不限時內湖咖啡店推薦瑞光路上這家，開業超過15年的「Moooon River Cafe & Books」，高質感裝潢設計，彷彿走進歐洲教堂、圖書館似的，半包廂隔間的座位區非常舒適，不限時推薦指數更高，菜單有著各式咖啡茶飲、簡餐輕食，無論是吃正餐或喝下午茶都可以來這。

位置＆交通

地址位在台北市內湖區瑞光路218號、近江南街，從捷運港墘站2號出口出來，約步行750公尺、10分鐘左右可抵達，這附近就是內湖科技園區，要從西湖站、文德站走過來也不遠。

介紹

Moooon River Cafe&Books開業至今，已營業超過15個年頭，我還沒開始寫食記時，他就已經存在於內湖了，多年來生意始終不錯，並沒有因為是老派咖啡廳而退流行。這裡提供訂位服務，要使用線上訂位，或是直接打電話預約都可以。

▲光從店名就能看出，這是一家結合書籍的咖啡廳，走進店內也有彷彿來到歐洲圖書館的感覺。

▲我們這天是平日下午、午休時段過後抵達，看得出來店家剛忙完午餐那波，稍等到桌子清潔完畢後，我們才接著入座，可見平日生意也很好。

▲若是周末假日的話更是建議提前訂位，預約好再來才沒有客滿要現場候位的疑慮。



環境

座位設計皆是無鄰座位的半包廂隔間，加上客人都很有默契的降低音量，所以不會有吵雜問題，沒有限制用餐時間，是一間內湖不限時咖啡廳，座位旁有免費插座、無線網路Wi-Fi，很適合久坐用電腦，十分受到內湖上班族歡迎。店內展示有各種藏書，只要是沒有包膜的已開封書籍，都免費供店內客人借閱，看你想看原文書、工具書，或是雜誌全都有。

菜單

需加收一成服務費，餐點選擇相當多元，從開胃點心、燉飯、排餐等主餐，到全天輕食早午餐、鬆餅、甜點蛋糕通通有，飲料有茶飲、現煮茶、咖啡、可可、奶昔、果汁、啤酒等選擇。平日低消每人一杯飲料或250元，周末假日則是每人250元，6歲以下幼童免低消。

▲我們都覺得來這裡吃正餐最划算，因為餐點價格均有包含一杯150元的飲料，有吃有喝份量十足，又能同時滿足低消規定。

▲菜單做成書籍的樣子非常有創意，可愛到讓我們還沒開始點餐，就忍不住拿起手機相機狂拍，可見老闆對書籍的熱愛。

美式咖啡150元

▲美式咖啡走的是比較老派的焦苦路線，如果點拿鐵之類有加牛奶的話，風味應該會較為溫和一些。

靈感小卡

後來觀察桌上小卡才發現，這裡有提供抽靈感小卡的服務，只要是客人都可以抽一張，不需要任何額外的費用，卡片還可以讓你帶回家，店家希望透過一些老闆喜歡的文字，與客人做交流，或許也能成為指引你方向的全新力量。

心得

Moooon River Cafe & Books提供一個舒適的好空間，讓你自行思考無限可能，雖然咖啡的味道和我的喜好沒有很合，但仍不影響這裡的推薦指數，空間與氛圍營造真的非常棒，是一間很值得推薦的內湖不限時咖啡廳。

Moooon River Cafe & Books

地址：台北市內湖區瑞光路218號

電話：02－77202070

營業時間：11：00～18：00、周五／六／日11：00～21：00

