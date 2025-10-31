ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
明治天皇也吃過！傳承八代「百年烏龍麵」玩秋田必朝聖

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

稻庭烏龍麵是日本三大烏龍麵之一，也是我心中秋田必吃美食。秋田賣稻庭烏龍麵的名店不少，其中人氣最高的應該是這家傳承八代的百年老店「佐藤養助」，在秋田有多家分店，連東京銀座都有據點，如果只吃一家稻庭烏龍麵的話，推薦就吃這家！

本店位在秋田縣湯澤市，而我是就近在秋田車站附近吃的！距離JR秋田車站很近，走路僅需3分鐘左右即可抵達，就開在熱鬧的西武百貨B1。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

西元1860年創業的「佐藤養助」，至今已有超過百年歷史，甚至連明治天皇都曾經專程去吃過。可說是名氣最高的稻庭烏龍麵名店，印象中之前也有到台北東區展店過，現在海外據點僅剩香港、韓國。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

網路評論數近1,500則，分數是蠻不錯的4.2分，日本美食網站Tabelog上的分數則是3.53分，曾多次入選日本烏龍麵百名店殊榮。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲在秋田各大觀光景點都能看到他們的產品，也是人氣極高的秋田伴手禮之一。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

淡季人潮相對較少
或許是因為是在相對淡季的九月中，來到秋田旅行，平日晚餐時段沒有預期中的排隊用餐人潮，僅有幾組日本人和外國觀光客，晚上五點多來能直接入座。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

菜單有帶圖片不用擔心不會點餐，如果不知道該點哪種的話，可以參考菜單上的點餐推薦排行榜，如果有點炸蝦天婦羅的話，價格就會高一些。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

二味醬汁烏龍麵－1000日圓（約新台幣200元）
冷麵還是最能吃出稻庭烏龍麵美味的料理方式，所以我一律推薦點冷麵。基本款一份就有兩球烏龍麵，份量十足吃完飽足感是夠的，剛好一球可以搭配一種醬汁。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

醬油、胡麻醬一次享有
醬油、胡麻醬各有各的愛好者，我會推薦點二味兩種都能吃到。建議先吃醬油、後吃胡麻，這樣比較不會相互搶味，但你也可以先各吃一口後，再依照自己的喜好做決定。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

醬油鹹甜開胃
醬油醬汁可以加入蔥花、芥末，但我是習慣不加。簡單的鹹甜醬油帶出烏龍麵的美味，俐落的冰涼口感十分清爽，夏天吃很是開胃。

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

胡麻醬濃郁不膩
胡麻醬看似濃厚，但不會濃到吃兩口就膩。我是覺得兩者各有特色，以我的喜好來說沒有特別推薦哪種，才會建議點二味都試試看啦！

▲▼佐藤養助 秋田店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

雖然日本三大烏龍麵，我是比較偏好麵體較粗的香川讚岐烏龍麵，但極富自身特色的稻庭烏龍麵，依舊是秋田旅行時的必吃美食，吃過才有到此一遊的感覺。如果只能選一家稻庭烏龍麵吃的話，最推薦人氣最高的「佐藤養助」，秋田車站走路3分鐘就有分店。

佐藤養助 秋田店

地址：秋田縣秋田市中通2－6－1 西武秋田店 B1F
營業時間：11：00－15：00、17：00－20：00（最後點餐：19：30）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

