新北2秘境落羽松！貢寮濕地旁、林間賞火車穿行　拱北殿也迎楓紅

▲貢寮環保公園內的落羽松逐漸變色。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

此際迎接落羽松與楓葉齊發，新北市貢寮環保公園落羽松逐漸變色，還能騎Youbike至雙溪牡丹落羽松秘境，欣賞列車穿梭其中的畫面。而汐止拱北殿目前也進入楓紅季，走上紅色的彼岸橋，搭配日式石燈籠，呈現古色古香的意境。

▲貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，園區內大片落羽松沿著水岸與草坪錯落種植。



貢寮環保公園

貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，可由貢寮車站步行約15分鐘抵達。貢寮環保公園占地約4.5公頃，以原自然地貌為基底，重新規劃設計落羽松景觀步道與砌石水道，串聯整體園區動線。

園區內大片落羽松沿著水岸與草坪錯落種植，數量約245棵，隨季節轉換，呈現金黃、橘紅交織的色彩，與園內濕地、生態池相互輝映，呈現出層次豐富的景致，適合親子家庭、鐵馬旅人與喜愛輕鬆漫步的遊客，前來感受自然之美。

▲雙溪牡丹落羽松秘境緊鄰現行台鐵軌道，遊客可走上架高的友善步道，近距離捕捉列車穿梭於落羽松旁的畫面。



雙溪牡丹落羽松秘境

牡丹落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站之間，原為台鐵改道後所留下的腹地，近年種植85棵落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平台，兼顧動植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。

▲入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影在光影映照下展現內斂而沉靜的景致。

整體景觀隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影在光影映照下展現內斂而沉靜的景致。由於緊鄰現行台鐵軌道，遊客可走上架高的友善步道，近距離捕捉列車穿梭於落羽松旁的畫面，特別受鐵道迷喜愛。

▲▼拱北殿楓葉開始轉紅，橋旁有日式石燈籠陪襯，與周圍的楓葉交織成動人畫面。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）



汐止拱北殿

新北市汐止區的拱北殿是北台灣人氣賞楓點。每年的11月下旬至隔年1月，隨著氣溫降至15度以下，此地槭樹便開始轉紅，必拍亮點包含紅色的彼岸橋，旁有日式石燈籠陪襯，接著會來到弧線優美的雙拱橋，與周圍的楓葉交織成一幅動人畫面，猶如走進日式庭園之中。

▲汐止區拱北殿參拜兼賞楓。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

拍完彼岸橋，沿著石階向上走，就能抵達視野遼闊的正殿，拜拜祈福之餘，也收進壯麗的山景風光。