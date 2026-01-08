雪系町首創「生甜甜圈草莓大福」　門市IG打卡可現折30元

▲雪系町生ドーナツ草莓季登場。（圖／雪系町生ドーナツ提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

生甜甜圈專賣店「雪系町生ドーナツ」即日起開賣3款草莓新品，其中「雪藏草莓大福」是整顆生甜甜圈包進麻糬裡，2月底前完成指定任務消費再折30元。另外，誠品生活南西1F廣場1月底前還有快閃店。

雪系町草莓季首推「雪藏草莓大福」，整顆生甜甜圈包入麻糬中，內層加入香草卡士達、新鮮草莓果肉，售價110元；「優格草莓生甜甜圈」裹滿莓果粉，裡外各有一顆草莓，售價100元；「粉雪草莓」除甜甜圈裡外有草莓奶油，上方再鋪滿草莓切片，售價90元。

▲雪系町生ドーナツ至1月31日前於誠品生活南西1樓廣場展開快閃活動。

雪系町1月31日前也於誠品生活南西1樓廣場開設快閃店，現場提供超過10種生甜甜圈，任選5入盒裝，即可參加花見莓好御神籤抽獎1次。

業者表示，追蹤官方IG並於門市櫃位打卡牆拍照，發限時動態且標記官方帳號，消費滿200元並出示畫面即可折30元，每個帳號限折1次，兌換期限至2月28日。

雪系町生ドーナツ快閃店資訊

地點：台北市中⼭區南京西路14號（誠品⽣活南西1F廣場）

活動期間：即日起至1月31日

營業時間：周一至周四11:00－22:00、周五至周日11:00－22:30

▲日本生甜甜圈「Truffle Donut」台灣首店1月10日開幕。（圖／Truffle Donut提供，下同）

另外，發跡鳥取縣的「Truffle Donut」，1月10日將登台，首家門市落腳高雄市苓雅區，除了引進多款日本經典與人氣口味，還有台灣限定的芋頭口味。

Truffle Donut於2022年在鳥取縣開設第1家店，至今全日本已有25家門市，每家店開幕時幾乎都會超過100人排隊，甚至有時2小時內就完全賣完。其甜甜圈使用揉入南瓜的麵糰，進行長時間發酵，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性的口感。「松露原味甜甜圈」是店裡旗艦產品，同時也是品牌名稱由來，散發芳醇的松露香氣。

▲招牌松露原味。（圖／Truffle Donut提供）

▲季節限定「整顆鮮草莓」。

Truffle Donut台灣店帶來多款日本經典口味，代表作「招牌松露原味（定價70元／顆）」；季節限定「整顆鮮草莓（定價105元／顆）」選用整顆新鮮草莓，封存於甜甜圈之中，清新不膩。

▲茶香控不能錯過「小山園濃抹茶」。

▲Truffle Donut台灣限定口味「芋見台灣」。

茶香控則不能錯過「小山園濃抹茶（定價105元／顆）」，選用日本小山園抹茶粉，茶韻濃厚不苦澀；「濃郁開心果（定價95元／顆）」以開心果醬製作，堅果香氣深厚、內餡綿密。

在地限定口味「芋見台灣（定價75元／顆）」，以台灣在地芋頭入餡製作，保留芋頭綿密質地與香氣。業者表示，將持續觀察台灣市場喜好，逐步導入更多日本經典與限定口味。