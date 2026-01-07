溫德姆「戴斯精選酒店」插旗台中嘉義台南　第1季起陸續開幕

▲日月潭畔的「力麗溫德姆溫泉酒店」2023年8月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

溫德姆酒店集團今（7日）宣布，2026年將迎來旗下品牌「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」的開幕，分別位於嘉義太保、台南南科、以及台中草悟道設立新據點，為台灣中南部增添國際酒店選項。

溫德姆酒店集團攜手在地企業，將嘉義原「佳仕堡商務飯店」全新升級為「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」，預計2026年第一季開幕。該酒店距南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房，看準晶片大廠先進封裝廠進駐帶動的供應鏈商機，有望成為嘉義高科技廊帶的首選商務指標。

▲溫德姆「戴斯精選酒店」插旗台中、嘉義、台南，各飯店亮點先看。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）



此外，溫德姆與新大集團合作，將台南「新大南科大飯店」升級為「台南南科新大戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Tainan）」，預計2026年開業。該酒店規劃106間客房，位於台南科學園區核心，將成為接待國際工程師和商務客的重要據點。

▲台中市民廣場。（圖／記者彭懷玉攝）



在台中，溫德姆集團則將「福爾摩沙草悟道酒店」改建成「台中戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Taichung）」，增設為100間客房，預計今年第二季開幕。酒店位於草悟道精華地段，距離台中會展中心僅7公里車程，為國際會展參加者及遊客提供高品質住宿體驗。

▲新航波音787-10。（圖／新加坡航空提供）



溫德姆獎賞計畫（Wyndham Rewards）擁有超過1.21億名註冊會員，並於去年9月宣布與新加坡航空KrisFlyer達成戰略合作。溫德姆市場行銷和商業戰略增長亞太區副總裁Eyvonne Lin表示，隨著溫德姆酒店集團在全球的拓展，獎賞計劃也在不斷升級。此次合作將使會員能夠將每次酒店入住轉換為機票、升艙等專屬體驗，提升會員的整體旅遊體驗。

▲擁有山水美景與親子設施的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）



業者表示，這項合作將進一步引流旅客至全台五間溫德姆酒店，從結合商務與休閒氛圍的林口爵怡溫德姆酒店，到擁有山水美景與親子設施的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，台灣的業主也將受益於國際平台的行銷機會，進一步提升台灣觀光與商務出行的多元選擇。

另外，「台北板橋馥華艾美酒店」由馥華集團攜手萬豪國際打造，擁有236間客房，拼今年第一季開幕；洲際集團第四家「台北洲際酒店」位於大巨蛋旁邊，是集團在北台灣的重點佈局之一，業者透露，預計2026年6月底見客。

信義區方面，正對台北101的四季酒店仍在興建中；而常被誤認為台北101的 The Sky Taipei工程已進入尾聲，其內將有「柏悅酒店（Park Hyatt Taipei）」進駐，齊力為台北天際線寫下新頁，完工後，勢必成為各國旅客來台下榻的目的地。