全台規模最大賞櫻盛會！九族櫻花祭「十大必玩」快存起來　從白天花海一路玩到夜櫻火舞

▲2026九族櫻花祭將於1月31日至3月8日登場，不僅是全台規模最大的賞櫻盛會，恰逢九族文化村開園40週年，整體氛圍更勝以往。（圖／翻攝自影片，以下同）

旅遊中心／綜合報導

想要捕捉粉色浪漫，卻在眾多追櫻情報中猶豫不決？不妨跟著資深櫻花迷的腳步來到九族文化村，堪稱全台最強春季盛事「九族櫻花祭」，將自1月31日正式開跑，6,000多棵櫻花、六大品種接力綻放，一路美到3月8日，適逢開園40週年的重要里程碑，整體氛圍也比以往更有層次，園方將自然美景與現代美學、原民文化深度交織，還有熱鬧遊行、震撼火舞，以及新朋友－巨大超萌招財貓，打造春日限定的感官體驗。不過擔心園區太大走馬看花嗎？「十大必玩攻略」趕緊存起來，保證玩得有效率又不漏掉亮點！



必玩1：走進絕美櫻海 捕捉6,000棵櫻花綻放瞬間

每年春天，全台賞櫻話題總少不了九族文化村，園區內栽種的櫻花數量超過6,000棵，包含鮮豔桃紅色的九族百重櫻、山櫻花、鮮嫩粉紅色的富士櫻與吉野櫻、枝垂櫻，甚至還有全台唯一可見的「白色戀人」台灣雪櫻，不同品種依序綻放，花期一路從農曆年前延續到3月初。

作為台灣唯一獲得日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，在花期期間，無論何時到訪，都能看到層次分明、如夢似幻的花景，建議白天預留充裕時間，隨著花況推進漫步其中，把主要賞櫻動線走完，拍照、散步一次完成，在光線最透亮的時刻，捕捉到不同的櫻色姿態。

▲園區內超過6,000棵櫻花、6大品種接力綻放，從白天到夜晚都有不同看點。

必玩2：夜櫻漫遊浪漫爆表 晚上留下來才是重點

如果白天是櫻花的柔美，夜晚就是另一種視覺饗宴。如果你的造訪時間落在夜櫻期間，強烈建議把行程排到晚上，白天賞花、傍晚吃點東西，夜晚再回到櫻花林散步，是最完整的玩法。2026年九族文化村夜櫻開放時間為2月14日至3月8日（2月16日除夕僅營業至15:00），活動期間園區特別延長開放至19:30，當幸福燈光點亮櫻花林，層層花影在暗夜中與光線共舞，神祕又浪漫，能感受到與白天截然不同的奇幻魅力，提著燈籠漫遊，浪漫指數直接攻頂。

必玩3：搭乘日月潭纜車 俯瞰櫻花與山潭風景

想要領略櫻花祭的磅礴，視野絕對不能受限，遊客可以免費搭乘連結日月潭與九族文化村的日月潭纜車，隨著纜車緩緩前行，腳下是粉色櫻花鋪展成的壯麗風景，遠方則是日月潭的碧波湖水與群山交疊，視角和地面完全不同。安排在上午或下午光線較好的時段搭乘，最能捕捉到畫面乾淨、層次豐富的「山、潭、櫻」絕美構圖。

▲搭日月潭纜車，從高空看櫻花與湖景。

必玩4：換上日式浴衣 在櫻花林下留紀念

若想讓這趟行程更具儀式感，絕對不能錯過園區內提供的日式浴衣體驗。換上花色精緻、色彩鮮明的浴衣，繫上優雅的腰帶，走在落櫻繽紛的櫻花大道下，此時不用刻意擺拍，隨意一個轉身或低頭，陽光透過花瓣灑下的細碎光影，便是最天然的濾鏡，隨性、自然且充滿敘事感，隨手拍出的照片宛如日劇或電影劇照般，散發著令人怦然心動的美麗瞬間。

▲換上日式浴衣後走進櫻花林，整個人自然融入場景，不用特別擺拍，隨手一拍就是春日感十足的畫面。

必玩5：屋台美食街 品嚐櫻花限定美食

賞櫻不只是看花，味覺也要同步換季。櫻花祭期間特設的屋台美食街，各式熱騰騰的祭典小吃與櫻花限定美食沿途飄香，在賞櫻告一段落後，最適合到此補充能量，邊走邊吃，感受到濃厚的慶典氛圍，讓人彷彿一秒置身日本祭典現場，滿足感直接拉滿。

▲各式熱騰騰的祭典小吃沿途飄香。

必玩6：在櫻花樹下野餐 享受悠閒的午後生活

追景點累了的話，最奢華的休息方式莫過於在粉紅林蔭下，選一處櫻花樹下鋪開野餐墊，伴隨著陽光灑落、花瓣隨風飄落，讓節奏自然慢下來，不論是親子間的嬉鬧、情侶間的悄悄話，或是好友間的茶敘，讓賞櫻不只是走訪景點，而是變成一段真正的春日生活感，放鬆享受最高級的慢活時光。

▲不想一路追景點，可以選一處櫻花樹下野餐，悠閒享受慢生活。

必玩7：走進原民部落 感受台灣土地的生命力

九族文化村是原民文化的重要場域，在賞櫻之餘，還能前往不同族群的屋社文化展示區，走進部落觀察傳統建築與生活空間的智慧，在屬於石板、原木與茅草交織出的沉穩大地色系中，感受到這場櫻花祭不只有視覺上的美學，更融合了屬於台灣土地的文化底蘊，讓原本柔美的賞櫻之旅更有溫度、更具生命力。

必玩8：動手體驗文化活動 留下深刻的旅程記憶

除了賞櫻，現場也能參與搗麻糬、吹箭、琉璃串珠等不同活動，自己動手把色澤溫潤的琉璃慢慢串起，或是親自感受吹箭瞬間的節奏與力道，每一個體驗都讓文化不再停留在展示中，而是在互動之間被記住。無論親子同行或三五好友，都能在這樣的過程裡，為春日出遊留下獨一無二的回憶。

必玩9：原民歌舞與夜間火舞秀 把熱情推向巔峰

九族文化村不僅展現櫻花的優雅與日式節慶氛圍，更注入了原民文化特有的奔放與熱情，譜寫出台灣專屬的慶典之魂。必看系列表演活動包含「太鼓迎春」用渾厚鼓聲為祭典揭開序幕；「YOSAKOI 舞蹈快閃」開啟一場春之遊行，穿梭在繽紛的花影與熱鬧的街道中，為慶典炒熱氣氛；午後悠揚的「櫻花鄉情民歌」聆聽原民唱出對山林與家鄉的情懷；到夜晚最震撼、最受矚目的「夜舞祭」，火焰在夜色與櫻花間交織舞動，畫面張力十足，每一項演出都令人回味無窮。

▲從太鼓聲到震撼火舞，九族的魅力不僅止於花卉，更在於那份奔放的原民文化之魂。

必玩10：挑戰各項刺激遊樂設施

九族文化村擁有全台最美的花季，更有著讓冒險者心跳加速、刺激的遊樂設施，不論是挑戰地心引力的自由落體，還是高速穿梭的雲霄飛車，在「極靜」與「極動」之間切換的快感，為追櫻行程增添了熱血，絕對是熱愛挑戰的人不能錯過的感官高潮。

在迎接九族文化村開園40週年的粉色洗禮中，除了漫天漫地的櫻花海，也別忘了尋找今年萌翻登場的新朋友—招財貓「九萬兩」，這隻象徵「長久」與「圓滿」的巨型吉祥物，以巨型氣球裝置現身園區，園方特別設置了Q彈觸感的「矽膠肉墊」互動看板，讓遊客能親手摸摸療癒的小肉掌，把「九九好運」帶回家。

如果你正在找一個不用飛日本、又能一次體驗櫻花、文化與夜間祭典的春季行程，2026九族櫻花祭無疑是首選推薦，照著這份十大必玩清單，保證從白天到黑夜的每一站，都玩到流連忘返。不過最後也要小叮嚀，櫻花綻放的姿態隨氣候瞬息萬變，為了與最完美的盛開時刻不期而遇，賞花民眾出發前務必上九族官網查詢花況，以掌握最佳賞花日期，才能確保這趟充滿期待的追櫻之旅，在最浪漫的瞬間優雅開啟。



九族文化村官網：https://www.nine.com.tw/