早午餐賣580「加荷包蛋要140」引熱議　業者：試營運訂位全滿

▲貓下去全新品牌「民生早午餐」。（圖／貓下去提供）

記者黃士原／台北報導

台北知名餐酒館「貓下去」的全新品牌「民生早午餐」，最近在網上引發討論，因為一份早午餐要價580元，加購荷包蛋則是140元，有人認為太貴，也有人認為可接受。對此，業者表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，我們會繼續努力做得更好。」

「貓下去敦北俱樂部」創辦人陳陸寬10年前大膽地接下台北敦化北路、原是「双聖美式餐廳」的舊址，打造現今200坪的餐酒館。2025年5月他再次承租位在民生東路麥當勞創始店、台灣第一家茹絲葵牛排館樓上的另一處双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，結合飯店早餐、與美式Daily的用餐情境與氛圍，提供全日西餐服務，1月6日正式試營運。

▲民生早午餐也是双聖美式餐廳舊址。（圖／貓下去提供）

「民生早午餐」的品牌標語「Naked But Good」意指「真誠不加修飾，簡單而確實」的精神，只為呈現每一道餐點最實在的風味，同時注入源自貓下去DNA的創意巧思，主打「整天可以吃的經典早餐盤」，菜色涵括美式重要元素培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬，蛋類選項搭配除了荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有脆蛋餅。

▲民生早午餐「整天可以吃的經典早餐盤」。（圖／貓下去提供）

不過這道「整天可以吃的經典早餐盤」售價580元卻在網上掀起熱議，其中荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有脆蛋餅如果想多吃一份，加價購為140元，也被網友嫌貴。對此，貓下去表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，我們會繼續努力做得更好。」

▲「民生早午餐」目前一個月內的線上訂位已全滿。（圖／截自inline網站）

雖然「民生早午餐」菜單價格被網友嫌貴，但目前一個月內的訂位已全滿，老闆陳陸寬日前曾公開喊「最近不要找我幫訂位」，不過也建議想要來吃飯的朋友，可以直接在冷門時段前來用餐、電話詢問與候補位置，或者去貓下去敦北用餐，再請領檯詢問與訂位。

▼民生早午餐菜單。（ 圖／取自inline）

另外，由橘焱胡同集團代理的「Pepper Lunch 胡椒廚房」，全台首間「餐廳型門市」今天進駐大葉高島屋，同時祭出開幕優惠，當天招牌「胡椒牛肉飯」買一送一，而且是不限量供應。

▲胡椒廚房全台首間「餐廳型門市」進駐大葉高島屋。（圖／橘焱胡同提供）

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。