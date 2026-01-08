ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大阪出發2小時就到！藏身瀨戶內海溫泉小鎮　5大觀海秘境一次看

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

不顧一切的起大早，不辭奔波，抵達以赤穗溫泉聞名的「赤穗御崎」過後，發現每個角落都透露出一種古老與現代結合的獨特氣息，果然流傳數個世代仍佇立在地的遠方，一定不會讓人失望。

為什麼會發現播州赤穗呢？
逐一探索過關西著名的觀光城市後，目光逐漸轉向地圖上不太起眼的小城市，其中可以持JR西日本關西地區鐵路周遊券前往的邊陲地之一「播州赤穗」，因其瀨戶內海絕景與海濱溫泉名聲引起我的興趣。

關於播州赤穗的旅遊情報，其實並不多
官網可知播州赤穗的「播州」，指的是日本古代一個行政區域，而「赤穗」則是昔日其中重要城市，延續至今，赤穗市保有赤穗城跡的歷史遺址、城下町文化、傳統日曬製塩工藝和高品質的天然海邊溫泉等。不僅如此，著名的赤穗鹽、牡蠣燒、鹽釜鯛魚燒等美食照片，也令人食指大動。

海濱小鎮一日遊
這回旅行時間有限，只安排了赤穗溫泉的日歸泡湯與赤穗御崎小鎮散策，也算是完成一趟充實而充電滿滿的大阪－播州赤穗一日來回小旅行！

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

從大阪前往赤穗溫泉
從大阪乘坐JR西日本鐵路，車程約2小時，陸續經過神戶、明石、姬路車站後，便來到兵庫縣最西南角的播州赤穗車站。一出車站就能感受到充滿了小鎮的慢生活氛圍。JR稍微延誤抵達，而前往赤穗溫泉的小巴也配合JR鐵路的班次自動調整，滿載著返家居民和遊人，我就這麼跟著一群爺爺奶奶們排隊上車，短短15分鐘車程，各個座位上聊著都是人情味。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

赤穗溫泉
地處自然海岬，面向瀨戶內海的赤穗御崎溫泉區，是個歷史悠久的海濱小鎮，腹地不大，小巧舒適，讓人一點兒也不想要急躁趕行程。下了車的人們，有的前往溫泉飯店，慢悠悠地換鞋、整裝、而後等待泡湯，盼得卸下一身疲勞；有的成雙走向有戀人聖地之稱的海濱散步道，散發出比閃亮亮坂更耀眼的粉紅泡泡；即便是海景第一排的鹽の咖啡廳，也有不少一對對甫結束伊和都比売神社參拜，看起來早已偕手數年的夫妻，正望向那平靜祥和的瀨戶內海。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

私藏瀨戶內海絕景5選
名為赤穗御崎（日文指伸入海中的陸地之意）的高台，以壯麗海景、懸崖和日落景觀吸引人們前來。雖然停留時間不多，仍讓人難忘這股不被打擾的隱世氛圍，與漂亮得不得了的瀨戶內海風光。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

1.祈求良緣的伊和都比売神社（伊和都比賣神社）
神社鳥居面向海洋，是另一種連結神之境的感覺。伊和都比売神社是一座位於赤穗市御崎溫泉街的神社，祭祀的神祇是伊和都比賣大神，也被稱為御崎明神，這間神社不只吸引網美打卡，也是當地人祈求航海安全、漁獵豐收和姻緣的參拜地，常常能看見船員和戀人回訪祈願。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

2.きらきら坂（閃亮亮的坡道）
赤穗御崎有一個低調的打卡聖地，就是「きらきら坂（閃亮亮的坡道）」。這是一條鋪滿了鹽、裝飾了彩繪磚的階梯小徑，小徑兩旁有幾間復古的咖啡廳、異國餐廳和玻璃藝品店等等，每當陽光灑下時，鹽會反射陽光而閃閃發光，相映坡道盡頭的瀨戶內海海面波光粼粼，所以得名，無論是正中午或夕陽時分都很好拍照！

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

3.赤穂御崎海岸遊步道與戀人聖地
赤穂御崎海岸遊步道的路上，經常會見到情侶、小家庭聚集與散步著。位於赤穗市最南端海岬的赤穗御崎海岸遊步道，也是屬於瀨戶內海國家公園的一部分，沿著海岸線散步，欣賞播磨灘的風光。無論是白天時候的蔚藍海面，或是欣賞被稱為日本夕照100選的絕美落日景觀，都很棒！

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

4.眺望瀨戶內海的海景咖啡館
伊和都比売神社前的咖啡廳，裝潢風格清新脫俗，輕柔和諧，宛如窗外平穩的瀨戶內海。Amami Terrace供應各式創意料理及帶有赤穗鹽風味的手作甜點組合，光是坐在窗邊欣賞陽光海上的波光粼粼景色，就能度過一個愉快的下午。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

地址： 日本〒678-0215 Hyogo, Ako, Misaki, 2-1 伊和都比売神社 境内
營業時間：10：00－17：00

5.赤穗天然溫泉與銀波莊日歸露天風呂
赤穗溫泉區是位於兵庫縣赤穗市御崎高台上的一個海濱溫泉鄉，以面朝瀨戶內海的海景第一排、入選日本夕陽100選與天然溫泉風呂（源泉100%掛け流し）聞名。這裡泉質屬於氯化鈣泉和放射能泉，具有殺菌、保溫、消除疲勞和促進血液循環等功效，赤穗溫泉區域有約7間不同風格的溫泉旅館，幾乎都提供住宿或是當日往返的日歸泡湯服務，而我選擇的是偏高價位，主打無邊際露天風呂的銀波莊。

日歸泡湯
每人收費2300日圓（約新台幣465元），附一條中型浴巾，2小時的絕景溫泉時光，說長不長，說短不短。依序更衣且洗淨身體後，把自己全身都浸入半露天內湯溫泉裡，只露出肩膀以上的部位，眼前的自然絕景，正是海面泛著銀白色光芒的瀨戶內海，海浪拍打聲不斷傳來，波浪向遠方綿延直至看不見地平線的那一側，海天一色的寬闊感，幾乎覺得自己與大海相連了。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

如何前往赤穗溫泉？
從大阪站前往赤穗溫泉的交通方式，首先在大阪車站搭乘「JR神戶線」前往「JR姬路車站」，在姬路車站換乘「JR東海山陽本線」前往「JR播州赤穂車站」；抵達「播州赤穂車站」後，轉乘「神姬巴士」前往「御崎公車站」，搭乘時間約15－18分鐘，共16站，車資300日圓（約新台幣60元），全程約2.5小時即可抵達。

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

赤穗溫泉一日日歸行程規劃
第一次來到播州赤穗，我選擇的是赤穗溫泉的日歸溫泉，既可享受溫泉風呂、欣賞瀨戶內海海景，也還有些時間到附近走走，喝喝咖啡，即使是從大阪車站一日來回的赤穗溫泉日歸旅行，也很OK！
分享我的一日行程表
07：52－09：05 新大阪車站－姬路車站（JR神戶線新快速）沿途可以看一下明石大橋
09：09－09：43 姬路車站－播州赤穗車站（JR赤穗線）
09：55－10：13 播州赤穗車站－御崎公車站
11：00－13：00 銀波莊泡湯
13：00－15：00 Amami Terrace享用午餐
15：00－16：00 赤穗御崎散步
16：02－16：20 御崎公車站－播州赤穗車站
16：36－17：10 播州赤穗車站－姬路車站（JR赤穗線）
姬路車站，無論是出站走走逛逛吃美食，或直接返程回到大阪都可以！

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

後記
一側是波濤不息的瀨戶內海，另一側是古樸典雅的老派溫泉飯店，海風輕拂，步行在赤穗御崎海濱步道之上，視線盡頭是忙碌的漁船與飛翔的海鷗，能感受到一股專屬於赤穗御崎賦予瀨戶內海一隅的寧靜與悠閒。如果你在關西旅行之際，臨時決定想去探索未知的靜謐在地小城鎮，不妨試著攤開地圖找找尚未被沾染觀光氣息的小地方吧！

▲▼赤穗御崎。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

CJ夫人。喜愛度假。

關鍵字： 赤穗御崎 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 日本特色系列 CJ夫人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

