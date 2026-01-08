Orchid蘭餐廳熄燈倒數　1/31前平日午晚餐88折

▲蘭經典牛肉派。（圖／取自「Orchid Restaurant 蘭」臉書）

記者黃士原／台北報導

連續8年獲得《台灣米其林指南》肯定的「Orchid蘭」餐廳，即將於1月31日熄燈，業者昨日宣布即日起到歇業前，平日午餐與晚餐皆享88折優惠。

「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座，累積超過20場國際主廚活動，在台灣餐飲界極為罕見，分別有來自米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星「喜粵8號」的主廚，以及排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚Vladimir Mukhin等重量級名廚，都曾親自跨海來台，共同激盪出美食的火花。

▲俄羅斯國寶級「御廚」、世界五十大餐廳最年輕的天才主廚Vladimir Mukhin曾來Orchid蘭餐廳客座。（圖／記者黃士原攝）

2018年《米其林指南》登台後，「Orchid蘭」已續8年獲得《台灣米其林指南》的肯定（拿到餐盤推薦與入選餐廳），但始終無法晉升為一星餐廳。去年11月底，業者在臉書上公告1月31日結束營業，並表示，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

進入熄燈倒數，「Orchid蘭」昨日公布了最後這一個月的菜單，其中包括被許多客人認定的經典「蘭經典牛肉派」，同時在結束營業前，平日午餐與晚餐皆享88折優惠。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，老店又少了一家！位於蘆洲的「勇伯中山米粉湯」日前貼出公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業，消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」。

隱身蘆洲捷運三民高中站附近巷弄的勇伯中山米粉湯，開業已超過50年（創立於1970年），目前由第二代經營，是許多當地人從小吃到大的老味道，招牌的米粉湯是使用細米粉，不是大台北常見的粗米粉，小碗40元、大碗60元。店裡還有供應黑白切，像是生腸、大腸、豬心、豬肺與豬舌頭，除了豬肺是40元，其他都是50元，價格十分親民。