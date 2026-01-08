去年20%台灣人出國4次！最愛大阪　二三線城市、深度玩法崛起

▲去年有超過20%的台灣人出國4次以上。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商平台KKday發布「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」，2025年有超過20%的台灣人出國4次以上，且出國也更加偏好二、三線城市，同時深度旅遊體驗也不斷成長。

▲大阪城。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday表示，2025年台灣人最愛的海外旅遊地前10名分別是大阪、釜山、沖繩、東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷，其中日本城市就佔了5個。而竄升最快的新興旅遊城市前五名則為清邁、新加坡、濟州島、峴港、富國島。

2025年台灣人出國也出現3大變化，包括會安排短天數快閃與長天數深度遊，超過35%台灣人曾於2025年分別進行至少一次的3天海外快閃遊、超過7天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國4次以上。

▲岐阜縣飛驒高山老街。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，台灣人赴日旅遊也更偏好二三線城市。根據KKday銷售數據指出，2025年日本人氣二線城市前五名分別為福岡、熊本、宮崎、長野、岐阜，另青森、岡山、廣島也是熱門目的地。

同時，具備在地文化特性、個性遊的旅遊行程也備受青睞，例如到韓國體驗舞蹈教室、韓風證件照、韓式妝髮＆色彩鑑定、各類韓星行程等，或前往曼谷水上市場一日遊、峇里島的寺廟+叢林+河畔健行體驗都能感受在地文化。

KKday從即日起也推出出國優惠，針對日韓旅遊推出大阪夏季早鳥5至6日機票1萬888元起，樂桃航空沖繩4日早去晚回機票，最低8888元起，樂桃沖繩5日午去午回機票9388元起，釜山航空釜山5日9500元起，同時力推酷航新加坡4日機票，贈送網卡、星耀樟宜景點門票，超值價5999元起，以及酷航新加坡5日機票6888元起。

▲金門建功嶼 。（圖／記者林名揚翻攝）

而數位旅遊平台Agoda則發布「年度新興目的地排行榜」，揭曉今年台灣旅遊的三大新焦點。其中金門成為入境旅客成長最快的目的地，花蓮勇奪國旅熱搜上升王，而台灣旅客的出國黑馬則由日本神戶拿下。

金門在今年新興目的地榜單中一口氣躍升，成為入境旅客成長最多的台灣城市。金門除坑道與聚落外，還有閩式古厝、高粱酒廠與環島單車路線，適合2至3天行程。從台北或高雄轉飛即可「跳島」，外國旅客能把台北的都會熱鬧以及金門的小島微度假，一次打包完成。

花蓮拿下今年國旅上升最多城市，魅力在於可在一天之內享受山與海的對比，以花蓮市區當基地，海岸公路南下、縱谷北回，溫泉、農莊、步道一條龍。

▲神戶夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶在台灣出境市場強勢竄升，成為今年的新寵。從神戶臨海樂園海港散步、北野異人館的洋樓街景，到灘五鄉清酒體驗與必吃的神戶牛，走的是步調輕鬆、變化多的 3–4 日小旅行。以神戶為基地，當天就能衝有馬溫泉、上六甲山看夜景；想要多一點城市味，也能輕鬆快閃大阪。