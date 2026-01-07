ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北投千禧湯整修延至7月完工　鄰近溫泉飯店「單日600人搶泡湯」

▲北投公園露天浴池（千禧湯）預計7月底完工。（示意圖／公園處提供）

▲北投公園露天浴池（千禧湯）預計7月底完工，大門圍牆將適度退縮增加人行道寬度。（示意圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

天氣冷颼颼，離北市最近的溫泉區非北投莫屬。其中，北投公園露天浴池（千禧湯）是知名的平價大眾浴池，但目前因大規模整修暫停開放，預計7月底完工。而中價位的溫泉旅館露天風呂泡湯單日達600人，湯屋約300人；泡一次逾千元的溫泉飯店單日也有破百人泡湯，沉浸在冬日最療癒的享受。

▲北投公園露天浴池（千禧湯）預計7月底完工。（示意圖／公園處提供）

▲▼將有日式氛圍櫻花林泡湯池；降低原泉池與泉池間的高度落差。（示意圖／公園處提供）

▲北投公園露天浴池（千禧湯）預計7月底完工。（示意圖／公園處提供）

北投公園露天浴池（千禧湯）
建於千禧年的北投公園露天浴池，又被稱作千禧湯，由於偌大空間、銅板價入場，深受在地民眾喜愛。然而，因場域存在溫泉管線老舊、多樣電力線路問題，以及原基地動線高低落差大，北市府為提升品質，去年一月底封閉整修，卻在10月底才開始動工，預計7月底完工開放。

▲北投公園露天浴池（千禧湯）預計7月底完工。（示意圖／公園處提供）

▲分流男女廁與無障礙廁所空間。（示意圖／公園處提供）

對此，公園處對《ETtoday新聞雲》指出，去年6月辦理招標作業，因營造業缺工、缺料，以及位於山坡地範圍進出動線不佳等因素，進而影響廠商投標意願，歷經4次重新招標後，於9月24日完成決標，該案已於10月28日開工，工期為270日曆天，預計7月28目完工，屆時將有明確分流動線、更多遮蔽設施及提升安全衛生標準。平價大眾湯施工期間，請民眾勿擅闖，可轉往復興公園、泉源公園、晶泉丰旅旁等地泡免費足湯。

▲北投晶泉丰旅,泡湯,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投晶泉丰旅旁也有設置足湯，讓民眾免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲春天酒店-室內湯屋,露天風呂。（圖／春天酒店提供）

▲春天酒店露天風呂受外國客人青睞。（圖／業者提供）

中價位溫泉飯店
春天酒店露天風呂定價800元，透過Klook等通路可以550元買到露天浴池的門票，暢遊在9種不同類型的浴池。業者表示，天氣一冷，單日露天風呂泡湯達600人，湯屋大概300人，因為有戶外的露天風呂，國外客人很多，尤以韓國客人佔大宗，也有美國、歐洲、印度、東南亞、香港、澳洲等地來的旅客。

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投麗禧溫泉酒店擁有白磺嘴第一口溫泉。（圖／記者彭懷玉攝）

高價位溫泉飯店
北投麗禧溫泉酒店則說，到了假日或寒流來襲，無論大眾湯或湯屋，單日都有超過百間預約，若非寒流，大眾湯單日約60-70位，湯屋平均約70-80間（共16間），由於是24小時營業，大約翻了6-7輪。業者補充，湯屋有開放一個月後的網路預約，建議提前預訂；大眾湯也是下午時段最熱門，建議早上來泡湯。

受近期寒流影響，冬季泡湯需求明顯升溫。北投晶泉丰旅提前觀察到，新年一周期間，湯屋預約量較前期成長約11%，顯示寒流的確帶動湯旅市場的熱度。

▲北投大地酒店自10月16日起在官網推出線上旅展。（圖／業者提供）

▲北投大地酒店戶外大眾湯有人造雪。（圖／業者提供）

而大地酒店表示，「獨立湯屋」單日曾飆到140間，因湯屋總共20間，等於翻了7輪。

關鍵字： 溫泉 北投區旅遊 北投旅遊 泡溫泉 北投公園露天浴池 千禧湯 春天酒店 北投麗禧溫泉酒店 北投晶泉丰旅 大地酒店

