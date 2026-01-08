ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
峇里島擬頒新規！要求遊客財力證明、回程機票　全面提升觀光質量

▲峇里島,佩尼達島,聖泉寺。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峇里島烏布（Ubud）以梯田景觀聞名。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

大量遊客湧入導致亂象叢生，印尼峇里島政府正擬定新規，要求外國遊客在出發前提交3個月的銀行存款證明，以證明其財務能力，並持有確認的回程機票。此舉旨在打擊不文明旅遊行為，吸引富裕且高品質的遊客，進一步提升整體旅遊質量。

▲峇里島,佩尼達島,聖泉寺。（圖／記者彭懷玉攝）

▲佩尼達島（Nusa Penida）。（示意圖／記者彭懷玉攝）

根據草案，遊客必須在入境時出示最近使用的帳戶，以及最低存款餘額（具體數字尚未確定）。未能遵守規定者恐面臨被拒絕入境或立即遣返，該規定適用於所有入境遊客。

峇里島省省長Wayan Koster於昨（7日）表示，這項措施將幫助遏制遊客多年間引發的不當行為，並專注於提升旅遊業的質量。

▲峇里島,佩尼達島,聖泉寺。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峇里島烏布聖泉寺。（示意圖／記者彭懷玉攝）

除了要求銀行存款證明外，當局還計畫實施旅遊稅，並強調遊客必須尊重當地文化及宗教場所，穿著得體。近年來，外籍遊客在峇里島的脫序行為屢見不鮮，如在寺廟和神聖山脈上裸體或半裸體拍照、騎摩托車不戴安全帽，甚至爬上寺廟結構或樹木，這些行為嚴重冒犯當地的文化和信仰。

當局強調，這些新規定將有助於減少低品質遊客的入境，並減少管理和執法的成本。新措施與峇里島觀光結構的調整相結合，預計將吸引更具責任感和消費能力的遊客，並確保觀光業的可持續發展。若提案獲得通過，會在一年內分階段實施。

