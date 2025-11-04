ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
老台南人激推保安路宵夜！濃郁古早味杏仁茶＋脆口油條只要60元

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台南中西區保安路美食推薦這家「阿卿杏仁茶」，是很多政商名流都愛的台南美食。菜單推薦必點杏仁茶＋油條的經典組合，杏仁豆腐冰也是清涼消暑的推薦冰品。營業時間開到晚上11點，是人氣很高的台南宵夜選手，即使已過晚上10點，人潮還是滿滿啊！

位置
地址位在台南市中西區保安路82號，較靠近海安路那側。保安路是我從學生時代就很喜歡的一條街，整條路上台南美食小吃雲集，像是阿文米粿、阿明豬心冬粉、阿鳳浮水虱目魚羹、醇涎坊古早味鍋燒意麵、阿龍香腸熟肉、保安路米糕都是我的愛店。

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
主打古早味的飲品、冰品，綠豆椪、紅豆椪、甜燒餅、鹹燒餅人氣也很高。品項分成熱飲、冷飲、冰品三大類，有杏仁茶、花生湯、紅豆湯、杏仁豆腐冰等多種選擇，想吃豐盛一點都可再加配料。

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

杏仁茶40元（小）＋油條20元
杏仁茶是以新疆甜杏仁和台東蓬萊米磨漿熬煮，強調不額外添加香精，口感香醇濃郁、帶有濃醇杏仁清香，愛喝杏仁茶的人肯定都會喜歡。

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

一定要配油條
除了可以直接單喝杏仁茶外，搭配油條吃更是合拍，只要是喜歡這味的老饕，就知道兩者的組合有多銷魂了，宵夜時段來上一組實在滿足。

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

杏仁豆腐冰35元
基本款杏仁豆腐冰，就只有杏仁豆腐、剉冰、糖水的組合，以好味道直球對決。如果喜歡吃料的人，可以點杏仁豆腐綜合冰，會多了紅豆、芋頭、珍珠、湯圓幾種配料，味道和口感會更豐富！

▲▼阿卿杏仁茶。（圖／部落客周花花授權提供）

用餐心得
通常我都是在晚餐過後，再來「阿卿杏仁茶」喝杯杏仁茶、吃碗杏仁豆腐冰。簡簡單單的古早味美食，不需要浮誇擺盤、華麗配料，以好味道直球對決就很優秀，推薦這家我吃好多年的台南保安路美食，喜歡杏仁茶的人路過外帶一杯也是非常可以的。

阿卿杏仁茶 （阿卿傳統飲品冰品）

地址：台南市中西區保安路82號
營業時間：12：00－23：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

