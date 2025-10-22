遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

沒有店名，三重人都稱這間營業時間不固定的麵店為「三兄弟麵攤」，因為這間麵店以前最常見到三兄弟。「三兄弟麵攤」算是三重麵店裡很有特色的一間，臨路而擺，沒有華麗裝潢，之前想吃要看運氣，現在有臉書社團可以看當天有沒有營業，菜單沒有價格，但東西不貴，以前可以直接和最小的弟弟點餐，他記性超好，現在來這只看到兩位兄弟，內用要先找座位坐，等待老闆一個個點餐，一下是乾麵、湯麵，一下是小菜，分開點餐的方式還蠻不習慣的。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

麵攤在三重美食聚集的大同北路，從台北捷運菜寮站走過來約7至10分鐘，開車可以停在三重區綜合體育館地下停車場或光興國小地下停車場。

▲現場用手機掃描QR Code可以找到「三兄弟麵攤」的臉書社團，會有營業時間的公告。

內用要先找座位

攤位就在巷弄，找座位要小心騎車經過的機車。內用幾張鐵桌椅沿著牆邊擺放，非常接地氣，現在來用餐會聽到老闆大聲喊內用先找座位，喊到再點餐。

▲攤車的玻璃櫥窗擺放著各式各樣黑白切小菜。

▲旁邊滷鍋有滷肉、滷豆腐等。

▲煮麵的攤位小小的，其中一位老闆最近身體不太舒服，不要跟他問問題喔！

菜單價錢

牆上有掛紅布條菜單，有湯麵、乾麵、滷肉飯、湯類跟小菜，沒有標示價格，不用擔心太貴，價格都算合理。但這裡的點餐方式跟以前不一樣，要先找座位坐，老闆會一項一項喊，再回答要什麼餐點；餐點做好，老闆也會喊這個誰有點，要仔細聽，其實我蠻不習慣的，會很緊張，也不太懂為何沒有想印紙本菜單。

餐點

湯麵、乾麵小碗40元、大碗60元，其他不清楚，這幾樣共250元，以前這裡價格更便宜，幾年物價漲就回不去了！

湯麵

有很多人都會點乾麵配湯，我有時候會點湯麵。湯頭會淋上滷肉的湯汁，增添鹹香，陽春麵條順口，搭配豆芽菜與韭菜，這種看似普通的湯麵，是很多人從小吃到大的古早味，久久吃一次會想念的味道。

乾麵

乾麵是必點，滷透的滷汁，以肥肉居多，看起來油亮油亮的，但卻不油膩，醬汁很香，麵條屬於比較硬的口感，鹹香帶點油脂的黏口感，朋友說味道還不錯，以前還有賣板條和米粉，後來就沒有了！

蛋花湯

▲簡單的熱湯，以前比較好喝，這次來變得好普通。

▲這是之前拍的，蛋花煮得超美，滑溜滑溜的。

貢丸湯

▲朋友點的貢丸湯，也是很多人會點的招牌之一。

肝連

三色蛋

▲很少能在三重麵店看到三色蛋，馬上點一份，味道還不錯。

▲雖然不習慣「三兄弟麵攤」現在的點餐方式，內用的時候也會聽到店家一直大聲吆喝，但其實老闆和阿姨都很客氣。

▲放一張10年前我一個人來吃的照片，120元吃好飽。

三兄弟麵攤

地址：新北市三重區正德街1號

營業時間：16：30－22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台北調酒咖啡廳藏身民宅！復古黑膠＋粉紅卡座 小酌微醺直到深夜

►荒郊野外吃土雞！坐落三峽溪谷旁農家氛圍餐廳 四周環繞清幽山林

►士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內 在地超過50年麵店早餐