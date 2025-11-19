刀削麵師傅竟是機器人！天母排隊番茄牛肉麵　蔥油餅是隱藏招牌

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

天母美食推薦這家「一品山西刀削麵之家」，從士林到天母覓食都會經過，晚上生意超好，每次都客滿，連天母在地人也推薦的美食，吃過一次覺得好吃。不知道吃什麼，就吃番茄牛肉麵和蔥油餅，這間刀削麵很特別的是機器人刀削麵。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲地點不在大馬路上，用餐期間生意很好。跟著天母在地人品嚐美食準沒錯，來這的客人幾乎每桌都有牛肉麵、蔥油餅、抓餅、餡餅或各種小菜。

▲牆上布條有滿滿藝人的簽名，這家是有名的美食名單。

▲小菜放在玻璃櫃自取，如果有吃小菜，我都拿小魚乾苦瓜。

機器人刀削麵

這裡的刀削麵是之前很流行的機器人刀削麵，透過櫥窗可以看到廚房工作的風景，因為客人多，廚房人手也很多，餐期時間很像戰場，出餐很快，每次來都不會等很久。

菜單

▲菜單選擇蠻多的，除了招牌牛肉麵，還有炒麵、炒飯、捲餅和小籠湯包也很受歡迎。

蔥油餅

▲蔥油餅看起來油膩，但其實不會，咬下去還會聽到卡滋的聲音，很酥脆，而且蔥香明顯，我很喜歡。

抓餅

▲酥香的抓餅也不錯，但比較起來，還是比較喜歡蔥油餅。

牛肉麵／番茄牛肉麵

之前初訪把兩種牛肉麵口味都吃過一次，我比較喜歡番茄牛肉麵。上桌就看到燉煮入味的番茄，入口即化的番茄，牛肉湯頭比較像清燉加番茄的綜合，夾帶著濃郁的牛肉風味，很喜歡的番茄牛肉湯，每次都可以喝光光。牛肉塊厚實軟Q，滋味扎實而且不柴，刀削麵的口感也非常有咬勁！

▲下次到天母找美食，可以參考這間生意很好的天母一品山西刀削麵之家。

一品山西刀削麵之家

地址：台北市士林區天玉街3號

電話：02－28717818

營業時間：10：30～14：00、17：00～20：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►沒電扇冷氣只有阿嬤獨自顧攤！卻是老三重人從小吃到大的在地回憶

►萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

►宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足