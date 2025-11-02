萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北萬華「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」是有名的凌晨美食，宵夜時間賣到深夜凌晨，只要提到西門町宵夜都會有人推薦這攤。現在是第二代兒子經營，老闆爸爸有時會出現幫忙，態度親切客氣，看我們拍照還笑笑的說他們是40年老店。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

攤位在萬華峨嵋街7-11便利商店前面，地址是台北市萬華區峨眉街111－2號，營業時間晚上9點賣到凌晨4點，專為台北夜生活的人止餓。

菜單價錢

▲主打羊肉羹和魷魚羹，也可以加麵、米粉或冬粉，還有單點羊肉盤跟魷魚盤。

站著吃？

客氣的老闆問我們要內用還是外帶？想說他也沒有座位啊？老闆說這邊吃就會用碗裝，站著吃羊肉羹魷魚羹，外帶就塑膠袋裝。

▲很多住在西門町附近的老客人出來倒垃圾，就順便過來外帶一碗羹麵回家當宵夜。

▲老闆煮麵速度快，加調味料也很俐落。

▲旁邊有站著吃桌子。

魷魚羹冬粉80元、綜合羹麵100元

小碗份量不多，價格不算便宜，但宵夜時間營業的店家差不多都這價位。老闆邊煮邊介紹，有加麵的料就會比較少，湯不夠還可以加。

香氣四溢又暖胃

把麵端上桌就聞到九層塔的香氣，魷魚也給不少塊，冬粉容易吸湯，跟老闆加了一次湯又是滿滿一碗。阿添的湯頭很有層次，蒜蓉、沙茶再加上辣椒的提味，這天氣冷的時候來吃一碗真的會身心暖暖的呢！

▲朋友點的綜合羹麵是肉羹＋魷魚羹搭油麵，他說味道還不錯。

用餐心得

晚上9點宵夜時間賣到凌晨4點，這營業時間對晚下班的人來說真是個福利，只是要體驗站著吃魷魚羹也算是個都市樂趣吧！好多人和我推薦過這間位在台北萬華區的「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」，這次和朋友在西門町聚餐吃完串燒剛好順路來吃魷魚羹當宵夜，味道真的很不錯！

阿添羊肉羹魷魚羹

地址：台北市萬華區峨眉街111－2號

電話：0919－384216

營業時間：21：00－04：00（周日休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

►遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘

►宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！寵物友善＋低消僅80元超親民