萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻
台北萬華「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」是有名的凌晨美食，宵夜時間賣到深夜凌晨，只要提到西門町宵夜都會有人推薦這攤。現在是第二代兒子經營，老闆爸爸有時會出現幫忙，態度親切客氣，看我們拍照還笑笑的說他們是40年老店。
交通位置
攤位在萬華峨嵋街7-11便利商店前面，地址是台北市萬華區峨眉街111－2號，營業時間晚上9點賣到凌晨4點，專為台北夜生活的人止餓。
菜單價錢
▲主打羊肉羹和魷魚羹，也可以加麵、米粉或冬粉，還有單點羊肉盤跟魷魚盤。
站著吃？
客氣的老闆問我們要內用還是外帶？想說他也沒有座位啊？老闆說這邊吃就會用碗裝，站著吃羊肉羹魷魚羹，外帶就塑膠袋裝。
▲很多住在西門町附近的老客人出來倒垃圾，就順便過來外帶一碗羹麵回家當宵夜。
▲老闆煮麵速度快，加調味料也很俐落。
▲旁邊有站著吃桌子。
魷魚羹冬粉80元、綜合羹麵100元
小碗份量不多，價格不算便宜，但宵夜時間營業的店家差不多都這價位。老闆邊煮邊介紹，有加麵的料就會比較少，湯不夠還可以加。
香氣四溢又暖胃
把麵端上桌就聞到九層塔的香氣，魷魚也給不少塊，冬粉容易吸湯，跟老闆加了一次湯又是滿滿一碗。阿添的湯頭很有層次，蒜蓉、沙茶再加上辣椒的提味，這天氣冷的時候來吃一碗真的會身心暖暖的呢！
▲朋友點的綜合羹麵是肉羹＋魷魚羹搭油麵，他說味道還不錯。
用餐心得
晚上9點宵夜時間賣到凌晨4點，這營業時間對晚下班的人來說真是個福利，只是要體驗站著吃魷魚羹也算是個都市樂趣吧！好多人和我推薦過這間位在台北萬華區的「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」，這次和朋友在西門町聚餐吃完串燒剛好順路來吃魷魚羹當宵夜，味道真的很不錯！
阿添羊肉羹魷魚羹
地址：台北市萬華區峨眉街111－2號
電話：0919－384216
營業時間：21：00－04：00（周日休息）
【你可能也想看】
►宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足
►遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘
►宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！寵物友善＋低消僅80元超親民
讀者迴響