萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北萬華「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」是有名的凌晨美食，宵夜時間賣到深夜凌晨，只要提到西門町宵夜都會有人推薦這攤。現在是第二代兒子經營，老闆爸爸有時會出現幫忙，態度親切客氣，看我們拍照還笑笑的說他們是40年老店。

交通位置
攤位在萬華峨嵋街7-11便利商店前面，地址是台北市萬華區峨眉街111－2號，營業時間晚上9點賣到凌晨4點，專為台北夜生活的人止餓。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單價錢

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲主打羊肉羹和魷魚羹，也可以加麵、米粉或冬粉，還有單點羊肉盤跟魷魚盤。

站著吃？
客氣的老闆問我們要內用還是外帶？想說他也沒有座位啊？老闆說這邊吃就會用碗裝，站著吃羊肉羹魷魚羹，外帶就塑膠袋裝。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很多住在西門町附近的老客人出來倒垃圾，就順便過來外帶一碗羹麵回家當宵夜。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲老闆煮麵速度快，加調味料也很俐落。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊有站著吃桌子。

魷魚羹冬粉80元、綜合羹麵100元
小碗份量不多，價格不算便宜，但宵夜時間營業的店家差不多都這價位。老闆邊煮邊介紹，有加麵的料就會比較少，湯不夠還可以加。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

香氣四溢又暖胃
把麵端上桌就聞到九層塔的香氣，魷魚也給不少塊，冬粉容易吸湯，跟老闆加了一次湯又是滿滿一碗。阿添的湯頭很有層次，蒜蓉、沙茶再加上辣椒的提味，這天氣冷的時候來吃一碗真的會身心暖暖的呢！

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲朋友點的綜合羹麵是肉羹＋魷魚羹搭油麵，他說味道還不錯。

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼西門町阿添羊肉羹、魷魚羹。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

用餐心得
晚上9點宵夜時間賣到凌晨4點，這營業時間對晚下班的人來說真是個福利，只是要體驗站著吃魷魚羹也算是個都市樂趣吧！好多人和我推薦過這間位在台北萬華區的「西門町阿添羊肉羹、魷魚羹」，這次和朋友在西門町聚餐吃完串燒剛好順路來吃魷魚羹當宵夜，味道真的很不錯！

阿添羊肉羹魷魚羹

地址：台北市萬華區峨眉街111－2號
電話：0919－384216
營業時間：21：00－04：00（周日休息）

►宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足
►遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘
►宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！寵物友善＋低消僅80元超親民

關鍵字： 西門町阿添羊肉羹、魷魚羹 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

大干貝羊小排吃到飽＋無限暢飲生啤調酒！桃園899元火烤兩吃

香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

白天也能享受微醺！市民大道民宅藏不限時音樂咖啡吧　

荒郊野外吃土雞！坐落三峽溪谷旁農家氛圍餐廳　四周環繞清幽山林

萬華深夜限定站食街景！

腿排飯＋配菜5道只賣70元

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

九州由布院之森＆內部座位美食一次看

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

