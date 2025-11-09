ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
沒電扇冷氣只有阿嬤獨自顧攤！卻是老三重人從小吃到大的在地回憶

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

三重大同南路阿嬤攤位「南路傳統美食」，地址在新北市三重區大同南路143之1號，營業時間從早上6點賣到中午12點，菜單販售油飯、炒麵、炒米粉、豬血湯、豬腸湯和豬腸冬粉等，是三重人比較知道的美食小吃。

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲攤位在大同南路市場比較後面，傳統古早味小吃，幾張座位內用，沒有電扇和冷氣，是在地老客人才知道的小吃。

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲阿嬤一個人顧攤，早上十點多，炒麵已經賣完，油飯剩一點點，生意很不錯呢！

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲桌上放著辣泡菜和辣椒醬。

菜單價錢

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這價錢真的都是銅板價，30元起的平價小吃。

油飯30元、豬血湯30元

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲豬血湯沙茶香氣明顯，味道還不錯，豬血QQ嫩嫩，等天氣冷一點來吃一碗應該會更好。

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲點油飯時，阿嬤有問要不要加甜辣醬，桌上的辣泡菜隨自己喜好添加。

▲▼南路傳統美食。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲軟黏的油飯，肉燥醬汁微微鹹香，油飯還加了蝦米，但口味對我來說偏淡，甜辣醬真的是靈魂。

用餐心得
雖然不是重口味，但這油飯很耐吃，比較推薦試試油飯＋辣泡菜，脆口不鹹。看評論有人提到從阿嬤年輕時吃到現在，隱藏在大同南路市場後方的小吃攤，是很多在地人的早餐推薦。

南路傳統美食

地址：新北市三重區大同南路143之1號
營業時間：06：00－12：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 南路傳統美食 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

