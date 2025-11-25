ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「雙豪油飯」在武廟已經開了40年，老闆娘跟著媽媽一起做傳統米食，從年輕做到現在也超過50年。每天凌晨磨米、親手製作，只專心做好一件事，把古早味延續下去。這裡的油飯、碗粿、菜頭粿和粽子全是每天新鮮現做，沒有添加物，吃得到樸實香氣。

招牌油飯米粒飽滿Q彈，香氣十足，拌著香菇、豬肉塊和魷魚特別涮嘴；麻油雞腿飯有濃郁麻油香與淡淡薑香，雞腿肉扎實入味，份量很實在！還有三種口味的肉粽，平時就能輕鬆享用，台式油蔥菜頭粿軟綿扎實，香氣十足，還能選櫻花蝦口味多了鮮香與鹹味；紅龜粿、草仔粿、南瓜竹筍包與芋粿巧也都是手工製作，每款都能嚐到自然香氣與Q彈口感。武廟店中午開始營業，另外在鳳農市場、兵仔市早市也能買到，想吃古早味米食的話，這裡真的很值得試試。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲老闆娘很熱情招呼客人。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這裡的米食品項很多，超過20種以上選擇。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲招牌的油飯一定要試試。

油飯 大盒 140元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲招牌油飯的米粒飽滿Q彈，香氣十足，有香菇、豬肉塊、魷魚，口感豐富。

麻油雞腿飯 大盒 160元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲麻油雞腿飯也很受歡迎，有濃郁的麻油及淡淡薑香，還能吃到扎實雞腿肉。

粽子 三種口味：原味（無香菇）40元、香菇 45元、栗子 50元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲來這裡不只能吃到油飯，還有三種口味的肉粽可選擇！粽子口感紮實軟黏，加上豬肉、花生、油蔥，口感豐富又很香。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲加香菇的粽子香氣更濃郁，我們最喜歡栗子肉粽，軟綿帶點甜味特別好吃。

台式油蔥菜頭粿 秤重 65元／斤、煎好的盒裝 90元／盒、櫻花蝦菜頭粿 秤重 80元／斤

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲菜頭粿是台式油蔥風味的古早味，很像阿嬤做的味道，有原味和櫻花蝦口味兩種，現場可以試吃喔！

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲盒裝的菜頭粿是現場煎過的，一口一塊，口感扎實軟綿，有油蔥的香氣。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲菜頭粿加了櫻花蝦增添鮮香與鹹味更好吃。

碗粿 一碗 20元、兩碗／盒 40元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲碗粿綿密帶點軟Q口感，清香又順口，是很多人喜歡的品項。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲手工粿品項很多，有傳統古早味，也有客家風味可選擇。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

草仔粿 15元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲很多人喜歡的草仔粿是使用艾草製作，口感軟黏，內餡有菜脯和蝦米，脆脆的，香氣濃郁。

素草仔粿 15元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲素食草仔粿也很好吃，脆脆的蘿蔔絲富含香氣，鹹中帶甜。

豬籠粄 15元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲豬籠粄的口感更扎實Q彈，餡料有加豬肉末，特別香。

南瓜竹筍包 15元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲南瓜製作的外皮軟黏，內餡是竹筍加櫻花蝦，脆脆的又有鮮香。

芋粿巧 20元

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲芋粿巧扎實帶有軟Q感，能吃到芋頭塊，鹹香涮嘴。

紅龜粿 20元（內餡有紅豆、綠豆可選）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲喜歡甜口味的話也有各式紅龜粿可選。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲紅龜粿口感軟Q有嚼勁，內餡給很多，綿密甜甜的。

客家紅龜粿 20元（內餡有花生、芝麻可選）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲客家紅龜粿是白色的，吃起來更Q彈、有嚼感，內餡有花生和芝麻可選。

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

攤位外觀

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼雙豪油飯 武廟市場店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

雙豪油飯 武廟市場店

地址 高雄市苓雅區輔仁路123號（武廟市場62號攤）
電話：0933－326320
營業時間：12：30－18：30（售完即止）／農曆初二、十六休息（周一不定時店休，可打電話詢問是否有營業）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
雙豪油飯 武廟市場店 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨





