高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「光遠鬆餅坊」是高雄在地的老字號小店，開業已經有31年，就在高雄流行音樂中心與漢神百貨附近，是不少人從小吃到大的老味道。這裡的鬆餅每天限量供應，晚來常常會買不到，老闆娘堅持自己調製麵糊，不用市售鬆餅粉，烤出來的鬆餅外層微酥，口感扎實卻帶有鬆軟感，有點像雞蛋糕。

鹹食推薦鮪魚鬆餅，夾入清脆小黃瓜絲與鮪魚餡料，再撒上黑胡椒，吃起來清爽不膩。想吃甜的話，可以試試巧克力鬆餅，一口咬下就能感受到濃郁爆漿巧克力，甜中帶點微苦，特別療癒。蜂蜜鬆餅加奶油也很經典，蜂蜜甜香融合奶油的鹹香滑順，非常適合甜食控享用。這裡可以內用或外帶，大量需求記得先預訂。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲老闆娘很親切。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

鮪魚鬆餅 60元

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲人氣鹹口味必吃鮪魚鬆餅，有滿滿小黃瓜絲加鮪魚，清脆微鹹，加上黑胡椒香氣吃起來特別涮嘴。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

巧克力鬆餅 50元

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲甜食控推薦巧克力鬆餅，一口咬下爆漿巧克力餡，甜中帶點微苦，滋味濃郁不膩，吃起來很過癮。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

蜂蜜鬆餅＋奶油 50元

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲蜂蜜加奶油的口味也很多人點，甜香滑順帶點鹹感，完全滿足甜點胃。

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

菜單

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

光遠鬆餅坊

地址：高雄市前金區自強三路245號
電話：07－2516321
營業時間：11：00～18：00（周一公休）

▲▼高雄在地31年老店「光遠鬆餅坊」！每日限量必吃鮪魚小黃瓜鬆餅、爆漿甜點巧克力與蜂蜜奶油。（圖／部落客虎麗提供）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 光遠鬆餅坊 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

