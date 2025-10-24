高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「光遠鬆餅坊」是高雄在地的老字號小店，開業已經有31年，就在高雄流行音樂中心與漢神百貨附近，是不少人從小吃到大的老味道。這裡的鬆餅每天限量供應，晚來常常會買不到，老闆娘堅持自己調製麵糊，不用市售鬆餅粉，烤出來的鬆餅外層微酥，口感扎實卻帶有鬆軟感，有點像雞蛋糕。

鹹食推薦鮪魚鬆餅，夾入清脆小黃瓜絲與鮪魚餡料，再撒上黑胡椒，吃起來清爽不膩。想吃甜的話，可以試試巧克力鬆餅，一口咬下就能感受到濃郁爆漿巧克力，甜中帶點微苦，特別療癒。蜂蜜鬆餅加奶油也很經典，蜂蜜甜香融合奶油的鹹香滑順，非常適合甜食控享用。這裡可以內用或外帶，大量需求記得先預訂。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲老闆娘很親切。

鮪魚鬆餅 60元

▲人氣鹹口味必吃鮪魚鬆餅，有滿滿小黃瓜絲加鮪魚，清脆微鹹，加上黑胡椒香氣吃起來特別涮嘴。

巧克力鬆餅 50元

▲甜食控推薦巧克力鬆餅，一口咬下爆漿巧克力餡，甜中帶點微苦，滋味濃郁不膩，吃起來很過癮。

蜂蜜鬆餅＋奶油 50元

▲蜂蜜加奶油的口味也很多人點，甜香滑順帶點鹹感，完全滿足甜點胃。

菜單

空間外觀

光遠鬆餅坊

地址：高雄市前金區自強三路245號

電話：07－2516321

營業時間：11：00～18：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►高雄熱河商圈手作「松露湯包」入口大爆汁！還能吃到芋泥小籠包

►楠梓在地人激推墨西哥捲餅攤 自製麵糰烤餅塞滿濃郁咖哩羊肉

►高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味