高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「音樂盒法式鄉村餐廳」位在巨蛋商圈與瑞豐夜市附近，是一間充滿歐式鄉村氛圍的法式餐廳，用餐空間溫馨舒適、氛圍放鬆，開業十多年來深受饕客喜愛，也是約會聚餐的好選擇。主廚曾任職於台北晶華酒店牛排館，擅長掌握火候與肉質細節，這次推出的美國Prime極致限量帶骨牛排，份量十足，是2－4人的分享餐，很適合肉控大口享受！

主餐可選菲力、紐約客、丁骨三種部位，我們這次選擇紐約客，牛排外酥內嫩、肉汁飽滿，油脂滑順帶甜香；菲力扎實帶嚼勁，香氣濃郁、越嚼越香。每份牛排都附烤蕈菇、時蔬與特製沾醬、玫瑰鹽，可依喜好搭配享用。主餐皆附豪華附餐，包含法式手工麵包、松露蒸蛋、沙拉、湯品、飲品與甜點，從前菜到甜點都展現細膩層次，整體餐點豐盛又滿足。

▲新推出的美國Prime極致限量帶骨牛排很厚實，部位分別為菲力與紐約客。

美國帶骨紐約客牛排（20oz）4489元＋10％（附配菜盤＋豪華附餐）

20oz的美國帶骨紐約客牛排分量很足，適合2－4人分享！牛排外層煎得香酥，肉質飽滿鮮嫩多汁，有濃郁肉香，油脂部分Q嫩帶彈性，入口能感受到豐厚油香與甜味，是我們更喜歡的選擇。



豪華附餐

松露蒸蛋、法式手工麵包佐奶油抹醬、沙拉擇一（燻鮭魚培根凱薩沙拉／彌陀無毒蝦沙拉）、濃湯擇一（主廚例湯／綜合野菇湯／牛肉洋蔥湯）、飲品擇一（美式咖啡／拿鐵咖啡／日月潭紅茶／養生牛蒡茶）、甜點擇一（熔岩巧克力佐香草冰淇淋／法式烤布蕾／季節水果盤）。

▲紐約客牛排鮮嫩多汁，很美味。

▲外層酥香，可以搭配油脂部位一起享用。

▲每份牛排都會附配菜盤，有烤蕈菇、時蔬、特製沾醬與玫瑰鹽，可自由搭配品嚐。

美國帶骨菲力牛排（10oz）2889元＋10％（附配菜盤＋豪華附餐）

▲美國帶骨菲力牛排扎實帶有嚼勁，濃郁肉香在咀嚼中釋放出來，搭配帶油脂的部位一起品嚐，層次更豐富。

豪華附餐

▲法式手工麵包外酥內軟帶嚼勁，有果乾的自然酸甜，抹上奶油醬一起享用更香滑。

▲松露蒸蛋口感滑嫩綿密，有淡淡松露香氣。

▲牛肉洋蔥湯清爽帶甜，能吃到滿滿洋蔥與牛肉塊。

▲當天喝到的主廚例湯是海瓜子巧達濃湯，質地滑順、奶香濃郁，融合海瓜子的鮮味很好喝。

▲彌陀無毒蝦沙拉佐以酸甜和風醬與堅果，開胃清爽，蝦肉扎實脆嫩、鮮甜美味。

▲燻鮭魚培根凱薩沙拉鮮香帶鹹味，搭配培根油脂香氣、新鮮生菜、芝麻葉、芒果與堅果，口感豐富。

▲甜點熔岩巧克力外層柔軟、內餡爆漿，滋味苦甜濃郁，加上冰淇淋享受雙重口感很療癒。

▲法式烤布蕾綿密滑順，帶淡淡的蛋香，上層焦糖脆脆的，入口香甜不膩。

▲飲品美式咖啡帶有微酸與淡淡苦韻，甘醇順口；日月潭紅茶的茶香淡雅，有蜜香味，清爽不澀。

菜單（2－4人分享餐）

空間外觀

▲用餐氛圍溫馨又輕鬆。

音樂盒法式鄉村餐廳

地址：高雄市鼓山區明倫路112號

電話：07－5525758

營業時間：周二至周日 18：00－21：30（周一公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

