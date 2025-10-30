ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「Fun Tower日式可麗餅」推出全新抹茶系列，每一款都能嚐到靜岡抹茶的濃厚茶香與滑順口感！咀嚼控一定要試試抹茶珍珠脆脆，這款結合黑糖珍珠、香脆鍋巴與抹茶凍，柔軟餅皮包裹多重口感，軟Q中帶著咔滋脆感，讓人一吃就愛上。

想吃酸甜系可選抹茶草莓烤布蕾，焦糖香氣融合抹茶布蕾與草莓果香，香氣濃郁又不膩。經典的小倉紅豆抹茶麻糬以濃抹茶搭配紅豆與白玉麻糬，呈現經典日式風味；黑金抹茶生乳凍加入生乳凍、草莓與抹茶冰淇淋，口感層次也很豐富。

抹茶珍珠脆脆　南部175元
10／1起限量上市，喜歡抹茶的咀嚼控一定要吃抹茶珍珠脆脆！柔軟的抹茶可麗餅包著靜岡抹茶凍、軟Q黑糖珍珠、香脆鍋巴，搭配綿密爽口的鮮奶油，整體甜度剛剛好，豐富層次口感讓人一吃就愛上。

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲日式可麗餅現點現做。

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲軟Q黑糖加上靜岡抹茶凍、鮮奶油，口感很有層次。

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

抹茶草莓烤布蕾　南部175元
酸甜草莓和抹茶的組合剛剛好，抹茶布蕾滑順微苦，加上炙燒焦糖帶出甜味與香氣，還有一球冰涼的抹茶冰淇淋，非常療癒。

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

小倉紅豆抹茶麻糬　南部170元

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲這個濃抹茶搭配綿密的小倉紅豆與Q彈白玉麻糬，是很經典的日式風味。

黑金抹茶生乳凍　南部190元

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲濃厚抹茶搭配滑嫩的生乳凍、草莓、一球抹茶冰淇淋，層次非常豐富。

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

巨蛋店12週年送義式冰淇淋
Fun Tower巨蛋店12週年全新裝潢大放送，2025／10／1～2025／11／30期間，購買抹茶系列日式可麗餅，就贈送義式冰淇淋乙杯，數量有限送完即止！

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

抹茶菜單

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄漢神巨蛋必吃甜點「Fun Tower日式可麗餅」！濃抹茶珍珠脆脆超療癒，12週年慶限時送義式冰淇淋。（圖／部落客虎麗提供）

Fun Tower日式可麗餅　巨蛋店

地址：高雄市左營區博愛二路777號B1F（漢神巨蛋B1美食街）
電話：07－5227971
營業時間：11：00～22：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

