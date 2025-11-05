高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「梓村麵屋鼎中店」位在文藻外語大學附近，是一間以濃厚雞白湯為主的日式拉麵店。湯頭使用大量蔬果、全雞與豬骨長時間熬煮，香醇厚實、入口溫潤不膩，可選本格原味、塩味魚介、柑橘醬油或辣味噌等風味，每一種都有不同層次，肉品部分以低溫烹調的雞胸搭配炙燒叉燒，每碗都有溏心蛋，增添滑順口感。

愛吃肉的可以選特盛款，還能吃到炙燒肋排，肉香濃郁又滿足；想要多點辣味的，推薦加辣味噌，辛香融合湯底，喝起來香醇順口；喜歡清爽一點的話，試試柑橘醬油風味，細麵吸附甘醇湯汁很涮嘴。想吃飯也有叉燒飯可選擇，再加點一份日式豬排、炸蝦更滿足。店內充滿濃厚日式氛圍，一人座位設計貼心舒適，無論是獨自用餐或三五好友小聚都適合，也是吃宵夜的好去處。

▲湯頭是濃厚系的雞白湯底，用大量蔬果、全雞和豬骨長時間熬煮，溫潤順口、不會油膩，風味有本格原味、塩味魚介、柑橘醬油、辣味噌可選擇。

▲肉品低溫烹調雞胸、叉燒、肋排都會經過炙燒，香氣濃郁。

特盛款400元／加辣味噌（固定搭配粗麵）＋50元

肉控可以選擇特盛款，一次就能吃到肋排、叉燒、雞胸等多種肉品，還有附一顆溏心蛋。愛吃辣推薦加辣味噌，融合濃厚雞白湯底，喝起來香醇順口，層次更明顯！辣度可依喜好調整，我們選擇小辣，辛香溫和不嗆。

▲這碗還有蔥花增加香氣。

▲粗麵吸附湯汁很夠味，口感Q彈有勁。

▲肋排口感扎實軟嫩，香氣十足。

▲帶有厚度的炙燒叉燒有濃郁油香。

▲炙燒舒肥雞胸厚實鮮嫩。

▲溏心蛋軟嫩綿密。

中盛款250元／柑橘醬油

▲經典的柑橘醬油口味很受歡迎，濃醇雞白湯喝起來甘醇清爽，搭配叉燒、雞胸、溏心蛋，口感也很豐富。

▲細麵充分吸附湯汁，入口滑順又夠味。

▲叉燒軟嫩香醇。

叉燒飯60元

▲炙燒叉燒香氣濃郁，搭配特製美乃滋，鹹甜平衡剛好，拌著白飯一起吃特別涮嘴。

日式豬排80元

▲日式豬排外層金黃酥脆、肉質扎實不乾柴，能嚐得到肉香，沾醬享用更順口。

日式炸蝦60元

▲炸蝦外酥裡嫩，搭配番茄醬酸甜開胃。

飲品

菜單

空間外觀

▲用餐空間充滿濃厚的日式氛圍。

▲一人座位設計很貼心，一個人來用餐也不會尷尬。

梓村麵屋 ラーメン 鼎中店

地址：高雄市三民區鼎中路406號

電話：0917－538915

營業時間：17：00～00：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

