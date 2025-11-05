ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「梓村麵屋鼎中店」位在文藻外語大學附近，是一間以濃厚雞白湯為主的日式拉麵店。湯頭使用大量蔬果、全雞與豬骨長時間熬煮，香醇厚實、入口溫潤不膩，可選本格原味、塩味魚介、柑橘醬油或辣味噌等風味，每一種都有不同層次，肉品部分以低溫烹調的雞胸搭配炙燒叉燒，每碗都有溏心蛋，增添滑順口感。

愛吃肉的可以選特盛款，還能吃到炙燒肋排，肉香濃郁又滿足；想要多點辣味的，推薦加辣味噌，辛香融合湯底，喝起來香醇順口；喜歡清爽一點的話，試試柑橘醬油風味，細麵吸附甘醇湯汁很涮嘴。想吃飯也有叉燒飯可選擇，再加點一份日式豬排、炸蝦更滿足。店內充滿濃厚日式氛圍，一人座位設計貼心舒適，無論是獨自用餐或三五好友小聚都適合，也是吃宵夜的好去處。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲湯頭是濃厚系的雞白湯底，用大量蔬果、全雞和豬骨長時間熬煮，溫潤順口、不會油膩，風味有本格原味、塩味魚介、柑橘醬油、辣味噌可選擇。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲肉品低溫烹調雞胸、叉燒、肋排都會經過炙燒，香氣濃郁。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

特盛款400元／加辣味噌（固定搭配粗麵）＋50元
肉控可以選擇特盛款，一次就能吃到肋排、叉燒、雞胸等多種肉品，還有附一顆溏心蛋。愛吃辣推薦加辣味噌，融合濃厚雞白湯底，喝起來香醇順口，層次更明顯！辣度可依喜好調整，我們選擇小辣，辛香溫和不嗆。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲這碗還有蔥花增加香氣。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲粗麵吸附湯汁很夠味，口感Q彈有勁。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲肋排口感扎實軟嫩，香氣十足。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲帶有厚度的炙燒叉燒有濃郁油香。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲炙燒舒肥雞胸厚實鮮嫩。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲溏心蛋軟嫩綿密。

中盛款250元／柑橘醬油

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲經典的柑橘醬油口味很受歡迎，濃醇雞白湯喝起來甘醇清爽，搭配叉燒、雞胸、溏心蛋，口感也很豐富。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲細麵充分吸附湯汁，入口滑順又夠味。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲叉燒軟嫩香醇。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

叉燒飯60元

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲炙燒叉燒香氣濃郁，搭配特製美乃滋，鹹甜平衡剛好，拌著白飯一起吃特別涮嘴。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

日式豬排80元

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲日式豬排外層金黃酥脆、肉質扎實不乾柴，能嚐得到肉香，沾醬享用更順口。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

日式炸蝦60元

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲炸蝦外酥裡嫩，搭配番茄醬酸甜開胃。

飲品

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

菜單

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲用餐空間充滿濃厚的日式氛圍。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲一人座位設計很貼心，一個人來用餐也不會尷尬。

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「梓村麵屋」高雄濃厚系雞白湯拉麵！肉控必點肋排叉燒特盛辣味噌，還有柑橘醬油拉麵與叉燒飯。（圖／部落客虎麗提供）

梓村麵屋 ラーメン 鼎中店

地址：高雄市三民區鼎中路406號
電話：0917－538915
營業時間：17：00～00：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅
高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有
高雄華南商圈「手工刀削麵」開業超過40年　Q彈厚實飽吸炸醬香

關鍵字： 梓村麵屋 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

推薦閱讀

高雄熱河商圈手作「松露湯包」入口大爆汁！還能吃到芋泥小籠包

高雄熱河商圈手作「松露湯包」入口大爆汁！還能吃到芋泥小籠包

楠梓在地人激推墨西哥捲餅攤　自製麵糰烤餅塞滿濃郁咖哩羊肉

楠梓在地人激推墨西哥捲餅攤　自製麵糰烤餅塞滿濃郁咖哩羊肉

高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味

高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味

星級飯店「萬元放大術」整理包

星級飯店「萬元放大術」整理包

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

立委提議「關閉中正紀念堂」堂體大門

立委提議「關閉中正紀念堂」堂體大門

花蓮新旅宿「雙人1泊3食8888元起」

花蓮新旅宿「雙人1泊3食8888元起」

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

6旅遊業者「普發萬元優惠」

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

GODIVA x LABUBU新聯名！

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

身分證對中「4個1」現折1111元

熱門行程

最新新聞更多

星級飯店「萬元放大術」整理包

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

立委提議「關閉中正紀念堂」堂體大門

花蓮新旅宿「雙人1泊3食8888元起」

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366