高雄華南商圈開業超過40年！手工現削刀削麵　Q彈厚實飽吸炸醬香

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「山西味刀削麵」位在高雄南華商圈、美麗島附近，超過40年的老字號麵攤，是許多人熟悉的在地味道。特色就是現點現削的刀削麵，厚實帶勁、入口Q彈，每一口都能感受到嚼勁與香氣！店裡的招牌炸醬乾麵一定要試試，大碗份量很實在，拌上鹹香帶點甜味的炸醬，麵條吸附滿滿醬汁，吃起來飽足又涮嘴，還會附上一碗清爽的清湯解膩。

想喝熱湯的話，牛肉麵也是人氣選擇，老闆娘使用台灣牛燉煮，肉質軟嫩扎實，搭配溫潤不油膩的湯頭，加上蔥花與青菜，風味層次更豐富。這裡的餐點份量實在、價格親民，不論是想大口吃麵或是喝碗熱湯，都能在這裡找到最樸實又滿足的味道。

現點現削

▲每一份麵食都是現削現煮。

炸醬乾麵 大 75元（附清湯）

這碗是店裡的人氣招牌，炸醬香醇厚實，鹹中帶甜，拌入現削的刀削麵，每一口都能吃到濃濃醬香。刀削麵厚實帶勁，口感很Q彈，大碗份量給得很足，吃起來非常飽。

▲刀削麵口感Q彈有嚼勁。

▲乾麵附的清湯喝起來清香爽口。

牛肉麵（湯）小 125元

▲牛肉麵也很推薦試試，老闆娘選用台灣牛，燉煮到入味又軟嫩，吃起來扎實帶Q，不會乾柴。

▲刀削麵特有的厚度與嚼勁，吸附湯汁後每一口都很滿足。

▲湯頭甘醇溫潤不油膩，加上蔥花與青菜，讓整碗麵的層次更豐富。

菜單 MENU

山西味刀削麵

地址：高雄市新興區復橫一路283號

電話：0936－404870

營業時間：周二至周日 11：30－20：00（周一公休）

