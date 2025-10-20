ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄華南商圈開業超過40年！手工現削刀削麵　Q彈厚實飽吸炸醬香

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「山西味刀削麵」位在高雄南華商圈、美麗島附近，超過40年的老字號麵攤，是許多人熟悉的在地味道。特色就是現點現削的刀削麵，厚實帶勁、入口Q彈，每一口都能感受到嚼勁與香氣！店裡的招牌炸醬乾麵一定要試試，大碗份量很實在，拌上鹹香帶點甜味的炸醬，麵條吸附滿滿醬汁，吃起來飽足又涮嘴，還會附上一碗清爽的清湯解膩。

想喝熱湯的話，牛肉麵也是人氣選擇，老闆娘使用台灣牛燉煮，肉質軟嫩扎實，搭配溫潤不油膩的湯頭，加上蔥花與青菜，風味層次更豐富。這裡的餐點份量實在、價格親民，不論是想大口吃麵或是喝碗熱湯，都能在這裡找到最樸實又滿足的味道。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

現點現削

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一份麵食都是現削現煮。

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

炸醬乾麵 大 75元（附清湯）
這碗是店裡的人氣招牌，炸醬香醇厚實，鹹中帶甜，拌入現削的刀削麵，每一口都能吃到濃濃醬香。刀削麵厚實帶勁，口感很Q彈，大碗份量給得很足，吃起來非常飽。

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲刀削麵口感Q彈有嚼勁。

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲乾麵附的清湯喝起來清香爽口。

牛肉麵（湯）小 125元

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲牛肉麵也很推薦試試，老闆娘選用台灣牛，燉煮到入味又軟嫩，吃起來扎實帶Q，不會乾柴。

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲刀削麵特有的厚度與嚼勁，吸附湯汁後每一口都很滿足。

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯頭甘醇溫潤不油膩，加上蔥花與青菜，讓整碗麵的層次更豐富。

菜單 MENU

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼山西味刀削麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

山西味刀削麵

地址：高雄市新興區復橫一路283號
電話：0936－404870
營業時間：周二至周日 11：30－20：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味
►陳舊倉庫暗藏微醺秘境！還有創意小羊膝刈包　駁二廢墟風餐酒館
►整隻雞下鍋油炸！高雄炸全雞撕開酥脆外皮瞬間爆汁

關鍵字： 山西味刀削麵 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

推薦閱讀

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤　慢火滷製白菜滷微甜涮嘴

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤　慢火滷製白菜滷微甜涮嘴

還原橫濱中華街美味！高雄肉豆腐專賣　滑嫩赤味噌燉煮24小時入味

還原橫濱中華街美味！高雄肉豆腐專賣　滑嫩赤味噌燉煮24小時入味

每頭豬僅兩片！半月軟骨燉煮至軟彈充滿膠質　高雄懷舊眷村菜

每頭豬僅兩片！半月軟骨燉煮至軟彈充滿膠質　高雄懷舊眷村菜

高雄30年五星飯店主廚無菜單鐵板秀！1800元爽嗑12道料理

高雄30年五星飯店主廚無菜單鐵板秀！1800元爽嗑12道料理

手搖飲最新買1送1優惠

手搖飲最新買1送1優惠

桃園火烤兩吃最低899元起！

桃園火烤兩吃最低899元起！

北市3飯店優惠　免費升等101景觀房

北市3飯店優惠　免費升等101景觀房

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

苗栗「330米湖上空中飛索」年底試營

苗栗「330米湖上空中飛索」年底試營

華南商圈開業超過40年！手工現削刀削麵

華南商圈開業超過40年！手工現削刀削麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

2025大甲溪觀光文化季開跑

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

北市3飯店優惠　免費升等101景觀房

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

手搖飲最新買1送1優惠

桃園火烤兩吃最低899元起！

北市3飯店優惠　免費升等101景觀房

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

苗栗「330米湖上空中飛索」年底試營

華南商圈開業超過40年！手工現削刀削麵

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

歌詩達莎倫娜號　第三人0元！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366