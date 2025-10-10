ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
楠梓在地人激推墨西哥捲餅攤　自製麵糰烤餅塞滿濃郁咖哩羊肉

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

位在高雄楠梓莒光市場附近，是不少人推薦的異國風味小吃，可以內用或外帶。這裡提供墨西哥捲餅、咖哩料理與印度飲品，還能免費加洋蔥或芥末。老闆說最受歡迎的是雞肉與牛肉捲餅，但是我們選擇點羊肉綜合捲餅，咖哩風味的羊肉包進生菜、起司，咬下去能感受到洋蔥的爽脆與辛香；羊肉扎實帶點Q彈，吃得到肉香味。

想吃點清爽的也能選生菜起司捲餅，新鮮生菜搭配玉米的香甜，再加上酸甜醬料與淡淡起司香，味道清爽又滿足。捲餅的份量很足，吃一份就能飽的。這裡還有印度奶茶，帶著濃郁的香料風味，口感滑順，搭配捲餅一起享用剛剛好。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲買捲餅時還遇到老闆很熱情地說要拍照。

現做捲餅

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲每一份都是現點現做，自製麵糰烤餅。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲最受歡迎的雞肉是現炒料理，香氣十足。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲捲餅份量很足，吃一個剛剛好，食量較大的話可以升級加大。

羊肉綜合捲餅 130元
喜歡羊肉一定要試試羊肉綜合捲餅，咖哩風味的羊肉搭配生菜、起司，我們還有再多加一份洋蔥，咬下去有爽脆辛香感。羊肉扎實帶點Q彈，吃得到肉香味，每一口都滿足。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲自選多加洋蔥。

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲餅皮扎實柔軟。

生菜起司捲餅 60元

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲如果想吃清爽一點，可以選生菜起司捲餅，裡面有玉米的甜味和生菜的脆感，搭配酸甜醬料與淡淡起司香，吃起來開胃又涮嘴。

印度奶茶 中杯 40元

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲印度奶茶有濃郁的香料風味，入口滑順，很適合搭配捲餅一起享用。

菜單

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼楠梓必吃異國料理咖哩羊肉墨西哥捲餅。（圖／部落客虎麗提供）

維克美食坊 墨西哥捲餅

地址：高雄市楠梓區後昌路801號
電話：07－3661800
營業時間：平日 10：30－13：00、17：30－19：00、周六 10：30－13：00（周日、周一公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

