楠梓在地人激推墨西哥捲餅攤　自製麵糰烤餅塞滿濃郁咖哩羊肉

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
位在高雄楠梓莒光市場附近，是不少人推薦的異國風味小吃，可以內用或外帶。這裡提供墨西哥捲餅、咖哩料理與印度飲品，還能免費加洋蔥或芥末。老闆說最受歡迎的是雞肉與牛肉捲餅，但是我們選擇點羊肉綜合捲餅，咖哩風味的羊肉包進生菜、起司，咬下去能感受到洋蔥的爽脆與辛香；羊肉扎實帶點Q彈，吃得到肉香味。
想吃點清爽的也能選生菜起司捲餅，新鮮生菜搭配玉米的香甜，再加上酸甜醬料與淡淡起司香，味道清爽又滿足。捲餅的份量很足，吃一份就能飽的。這裡還有印度奶茶，帶著濃郁的香料風味，口感滑順，搭配捲餅一起享用剛剛好。
▲買捲餅時還遇到老闆很熱情地說要拍照。
現做捲餅
▲每一份都是現點現做，自製麵糰烤餅。
▲最受歡迎的雞肉是現炒料理，香氣十足。
▲捲餅份量很足，吃一個剛剛好，食量較大的話可以升級加大。
羊肉綜合捲餅 130元
喜歡羊肉一定要試試羊肉綜合捲餅，咖哩風味的羊肉搭配生菜、起司，我們還有再多加一份洋蔥，咬下去有爽脆辛香感。羊肉扎實帶點Q彈，吃得到肉香味，每一口都滿足。
▲自選多加洋蔥。
▲餅皮扎實柔軟。
生菜起司捲餅 60元
▲如果想吃清爽一點，可以選生菜起司捲餅，裡面有玉米的甜味和生菜的脆感，搭配酸甜醬料與淡淡起司香，吃起來開胃又涮嘴。
印度奶茶 中杯 40元
▲印度奶茶有濃郁的香料風味，入口滑順，很適合搭配捲餅一起享用。
菜單
空間外觀
維克美食坊 墨西哥捲餅
地址：高雄市楠梓區後昌路801號
電話：07－3661800
營業時間：平日 10：30－13：00、17：30－19：00、周六 10：30－13：00（周日、周一公休）
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格、粉絲團、Instagram
【你可能也想看】
►高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味
►陳舊倉庫暗藏微醺秘境！還有創意小羊膝刈包 駁二廢墟風餐酒館
►整隻雞下鍋油炸！高雄炸全雞撕開酥脆外皮瞬間爆汁
讀者迴響