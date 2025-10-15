ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄熱河商圈手作「松露湯包」入口大爆汁！還能吃到芋泥小籠包

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「小口吃湯包」位在熱河商圈，是一間主打現點現蒸湯包的小店，由主廚每日手工製作麵糰、新鮮現包，口感自然Q彈。人氣原味湯包外皮軟嫩、肉餡多汁，趁熱享用湯汁會在口中爆開。湯品有主廚親自炒麵粉、洋蔥烹調的玉米濃湯，還有配料豐富的酸辣湯，現場也有多種特製小菜可選擇。這裡提供內用及外帶，現點現蒸需稍微耐心等候！

空間及外觀

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

料理過程

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚自製麵糰，每天新鮮製作湯包。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯包都是現點現蒸，可以吃到最好的滋味。

菜單

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

推薦餐點

原味湯包（8顆） 90元／籠

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲招牌原味湯包的外皮微Q軟嫩，肉餡飽滿多汁，滋味鮮香不膩口。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲趁熱享用會爆湯汁。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯包可以搭配薑絲、醬油、醋品嚐。

松露湯包（6顆） 145元／籠

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲松露控一定要試試松露湯包！肉餡加入黑松露醬，滋味濃郁香醇，帶有淡淡鹹度很涮嘴。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲爆多湯汁加上松露的香氣吃起來很過癮。

蝦仁生煎包（8顆） 130元／份

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蝦仁生煎包是使用豬油現煎，底部金黃酥香，吃起來不會油膩，入口會爆汁，脆嫩蝦仁加上鮮肉非常香醇。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲生煎包底部金黃酥香。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲吃得到脆嫩蝦仁和爆汁肉餡。

芋泥小籠包（6顆） 70元／籠（奶素）
想吃甜點就來一份芋泥小籠包，外皮Q嫩、芋泥餡料滿滿，口感綿密滑順，因為有加椰漿粉製作，帶有淡淡芋香及椰香味。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲芋頭餡超綿密。

玉米濃湯 45元
玉米濃湯是主廚親自炒洋蔥和麵粉烹調，口感濃醇滑順，滿滿配料有玉米粒、火腿、蛋花，喝起來微甜帶點黑胡椒的香氣。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

酸辣湯 45元

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲滿滿料的酸辣湯微勾芡，滑順帶點微酸香感，可以自己加醋調整更夠味。

小菜

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲冷藏櫃也有多種特製小菜可選擇。

沾醬佐料

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲有免費薑絲、手炒辣椒醬、醬油、白醋、烏醋可以搭配享用。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲主廚手炒辣椒醬非常香辣。

▲▼小口吃湯包。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

小口吃湯包

地址：高雄市三民區熱河一街48號
營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00（周三休息）
電話：07－3221353

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
