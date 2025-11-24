2025追楓8景點一次打包！北中南楓紅「最佳賞期」全攻略

首圖／IG@c.j_131

最近天氣逐漸轉涼，進入秋天之後，最令人期待的就是即將轉紅的楓葉。原本翠綠的樹葉隨著時序更迭而染上了鮮豔的紅色，整片楓葉林的景致美不勝收。本文將介紹台灣的8處適合全家人的賞楓景點，想要感受秋天氣息的話，不妨安排一趟小旅行，到這幾個景點追楓去吧！

2025賞楓特輯：精選8個追楓景點！

新北 拱北殿

擁有百年歷史的拱北殿除了是汐止當地的信仰中心之外，每到了秋季，寺廟周圍的環山步道旁的楓葉就會逐漸轉紅，變成一整片艷紅。變紅期為12月至1月初，除了可以搭乘公車前往拱北殿之外，拱北殿前設有停車場，自行開車前往也十分便利。拱北殿的雙拱橋更是許多人拍照打卡的熱門景點，有時間的話，不妨沿著步道走走，欣賞周圍美麗的自然景致。

拱北殿

開放時間：07：00－17：00

電話：02－26461878

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

台北 奧萬大樂活莊園

位於台北陽明山的「台北奧萬大樂活莊園」，源自於擁有30年歷史的次男花圃，早期種植蔬菜、柑橘，後來改為種植楓樹、黑松、茶花等植栽。園區內的楓樹嫁接自日本的品種，該品種在4月左右長出新芽時，會有一個月左右的紅葉期。

因此，每年會有兩次的楓葉期可以欣賞，分別是3月下旬到5月發新芽和11月底到12月落葉之前的楓紅，往往都吸引許多攝影迷前去拍攝。此外，園區內也有提供蔬食餐飲，如果逛累了，也可以坐下來吃個飯、喝喝下午茶。

奧萬大樂活莊園

開放時間：10：00－18：00（周三公休）

地址：台北市士林區平菁街10巷19號

台北 福田園休閒農場

繽紛的楓紅隧道，最佳觀賞時間大約落在3月底到5月！一個結合生態、農業、與娛樂的休閒場域，提供遊客親近自然、體驗農村生活的機會。這裡擁有廣闊的田園風光，並提供多樣化的農事體驗活動，如採摘水果、種植蔬菜等，根據季節不同，遊客可以親自採摘新鮮的水果和蔬菜，如草莓、番茄和甜瓜。還有各種農產品DIY體驗，像是自製草莓果醬、香草皂或是田園風的農作裝飾品。這些活動不僅有趣，更是寓教於樂的農業體驗！

福田園休閒農場

開放時間：平日09：30－16：00／假日09：00－17：00（周一、二公休）

地址：台北市士林區菁山路131巷18號

桃園 石門水庫楓林步道

最佳賞楓時間在11至12月！位於桃園市龍潭區，環繞石門水庫的自然步道擁有豐富的生態和美麗的楓樹景觀。秋天時楓葉轉紅，步道變得如詩如畫，吸引許多遊客來此健行、攝影與享受大自然的美景，是逃離城市喧囂的好去處。

石門水庫的大壩是水庫的核心，展現了壯麗的水庫全景。楓林步道觀景台位於步道中段，是最佳的觀景點之一！從這裡可以俯瞰石門水庫全景，遠山與湖水相映成趣。

石門水庫楓林步道

開放時間：24小時

地址：桃園市大溪區桃63鄉道石門大壩

電話： 03－4712000

台中 福壽山農場

福壽山農場位於台中梨山地區，園區內主要有兩個楓葉觀賞區，分別為鴛鴦湖和松廬一帶。鴛鴦湖畔種植了許多不同品種的楓樹，因此在10月中下旬就會先一步進入最佳賞楓期，可以欣賞到多層次的楓紅美景；至於松廬，最適合賞楓的月份則是在11月中下旬。

如果想要悠閒地在園區內欣賞不同時間的楓葉之美，也可以入住楓林雅築木屋或是露營區，可以隨時欣賞到美麗的楓紅。除此之外，福壽山農場內還能夠體驗採果，非常適合來場親近自然的旅行！

福壽山農場

開放時間：06：00－21：30

電話：04－25989202

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

台中 大雪山國家森林遊樂區

占地廣闊的大雪山國家森林遊樂區內有許多健行、登山步道，除了能夠到這裡運動、接近大自然之外，每到了11、12月，園區內的楓葉都會漸漸轉紅，也是台中最美的賞楓景點之一。大雪山國家森林遊樂區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等品種的楓葉，可以欣賞到不同品種楓葉的姿態。

園區內也有提供住宿，有時間的話，也可以在這裡住上一晚，天氣好的時候，晚上還能夠看到滿天星斗，好好感受在大自然內放鬆的一整天。

大雪山國家森林遊樂區

開放時間：06：30－17：00

地址：台中市和平區雪山路18號

台中 中橫108K

已進入11月底的賞楓旺季！中橫公路108公里處是台中重要的觀景點，位於台灣著名的中央山脈東西橫貫公路，有著「楓之谷」之稱，中橫108K的位置正好是楓樹群坐落之地。這裡擁有壯觀的山景、蜿蜒的公路與豐富的生態環境，吸引了眾多愛好自然和戶外活動的遊客，更是欣賞高山景觀的熱門地點。

從中橫108K出發，合歡山主峰是眾多健行者和登山愛好者的終極目標之一，主峰海拔高達3,416公尺，登頂後能360度俯瞰中央山脈壯麗景色，雲海、日出以及高山草原的美景令人震撼！

中橫108K

地址：台中市和平區中部橫貫公路108號

南投 奧萬大森林遊樂區

11月底至12月正值落葉前楓紅！位於南投，是台灣著名的自然保護區，以秋季的楓葉紅景聞名。遊樂區內有多條步道，適合健行與觀賞自然。楓林步道是奧萬大森林遊樂區的秋季亮點，步道兩旁的楓樹每到秋天便呈現出火紅與橙黃的美麗景色。

這條步道全長約1公里，適合輕鬆散步，讓遊客在步行中欣賞秋日的自然美景，感受大自然色彩的變換，是攝影與賞景的最佳場所。奧萬大吊橋橫跨於溪流上，橋長180公尺，是奧萬大的標誌性景點之一。站在橋上，遊客可以俯瞰溪谷的美景，聆聽流水聲與鳥鳴，感受自然的寧靜與壯麗。

奧萬大森林遊樂區

開放時間：08：00－17：00

地址：南投縣仁愛鄉大安路153號

電話：049－2974511

