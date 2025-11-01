ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大巨蛋宵夜續攤懶人包！24小時文青風豆漿、半戶外烤串攤

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

終於落成開放的台北大巨蛋，是結合表演、運動與餐飲的熱門台北聚會景點，啟用至今已舉辦多場球賽、演唱會及各式活動。活動散場後，消耗過多體力的你要如何在寸土寸金的信義區，找到平價的宵夜美食店家呢？小編這篇推薦台北大巨蛋附近宵夜，想吃燒烤、麻辣鍋或是簡單麵店通通有，快收藏起來下次和朋友一起續攤！

紫木槿韓餐酒館무궁화
築間集團旗下的紫木槿韓餐酒館是繼台中紫木槿韓國烤肉後，在台北大巨蛋的限定門店，一直專注於突破傳統韓食框架的紫木槿，以經典韓式風味與韓國烤肉料理為主，提供加以改良的特色韓食和原創韓式調酒，想要帶給食客味蕾新體驗。

在裝潢上十分講究，華麗且色彩鮮明，夜晚燈光轉換後更為驚豔。每道料理皆嚴選上等肉類與新鮮食材，在正統韓味中又吃得出特色，餐點價格平易近人，適合與朋友來聚餐小酌。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@dora_lin0922

紫木槿韓餐酒館무궁화

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號
電話：02－27669905
營業時間：11：00－00：00

聚面
台北最有梗的宵夜「聚面」，來自四川最傳統的川味麵食與串串香火鍋，麻辣鮮香超地道！從門面、裝潢、擺設到餐具，全是濃濃的中國復古風，客棧桌椅、大紅燈籠、牆上的題字，真的是太吸睛了。麻辣串串是採取自助式拿串，食材多元。

每支串串只要10元，依照個人喜好選擇四川麻辣及酸白菜鍋底，一定要加點川味二八麻醬麵，筋道的麵條加上濃郁的芝麻與花生醬，簡直吃到停不下來，宵夜愛好者的天堂，就算是一個人來吃也能超級滿足。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yq531phyllis、@xoxxo.uni

聚面

地址：台北市大安區延吉街131巷37號
電話：0911－896864
營業時間：17：00－02：00

舞 良麵
隱身在巷弄內的舞 良麵，主打創意口味麵食，台法日韓川港泰越等各國風味料理，醬汁量身訂做用心搭配食材，就是要讓食客賞味賞色嚐遍世界。外觀是老宅溫馨的風格，內部裝潢是清新的舒適氛圍。

招牌的宜蘭鴨賞涼麵，Q彈麵條鋪上滿滿鴨賞，本身鹹度搭配醬汁後整體清爽，味道剛剛好，店內其他料理也是獨具特色，演唱會後想換換口味，又不想吃太飽，這裡是不錯的選擇。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／舞良麵

舞 良麵

地址：台北市大安區延吉街70巷5弄3號1樓
電話：02－87714450
營業時間：17：30－01：30／周日17：30－00：00（周一公休）

東引快刀手－光復店
台北大巨蛋附近的人氣麵店，用餐時間生意超好，每次聽演唱會經過都排超多人，從早上11點營業到凌晨2點，根本是宵夜場必吃。店內販售傳統麵類、經典牛肉麵及各式滷味，菜單價格平易近人，其中紅油抄手、雙醬麵及豬油麵是人氣必點美食，靈魂滷味更是讓許多人一點就是一大盤，滷汁香氣十足，不會死鹹，記得加點店家提供的辣椒，美味更有層次。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@daughter_food

東引快刀手－光復店

地址：台北市松山區光復南路54號
電話：02－25777787
營業時間：11：00－02：00

小廢串
深夜食堂來盤燒烤配一杯冰啤酒，簡直不要太過癮！小廢串滿足你的願望。距離大巨蛋步行約15分鐘，雖然是半戶外的座位，但有寬廣的遮雨棚，下雨天也沒問題。菜單選擇超多樣，食材新鮮份量也給得很大方，醬汁入味又烤得剛剛好，再用長方形的木盤裝盛，擺得滿滿超有食慾，最最重要的是價格超級實惠，保證會一試成主顧，大巨蛋宵夜場超推。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fafuzozz、@520928fish

小廢串

地址：台北市松山區市民大道五段37號
電話：02－27485058
營業時間：19：00－02：00

老漿家OHsoymilk 延吉店
台北老漿家OHsoymilk走文青路線，木質與白色系裝潢，空間明亮，店面保持得非常乾淨整潔，24小時營業，早午餐宵夜隨時想吃都可以。餐點選擇多樣搭配新穎，有傳統早餐店的飯糰、饅頭、燒餅、蛋餅、豆漿等，再加入廣島牡蠣、天婦羅炸蝦、蔥爆牛等創意配料，從經典中玩出新滋味，價格不貴又非常好吃，絕對是值得一訪的豆漿店。

▲▼大巨蛋周邊宵夜地圖。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sp_food11老漿家OHsoymilk－24h不睡覺豆漿店

老漿家OHsoymilk 延吉店

地址：台北市大安區延吉街110號1樓
電話：02－27790602
營業時間：24小時（周二 00：00－14：00／18：00－23：30）

