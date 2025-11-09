12輛經典火車頭齊聚苗栗！登高七層展望塔賞景　還能體驗投煤練習

首圖／IG＠lucas_cc_0321、IG＠heixintang_brownsugar

最新苗栗親子景點在這邊！如果你正在找可以遛小孩放電的苗栗室內景點，全台唯一兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區－苗栗火車頭園區，會是很不錯的選擇。苗栗火車頭園區原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館經重整後於2025年4月正式開幕，並結合歷史、人文、動物與文創，打造出全方位的感官體驗，趕緊來看看亮點有哪些。

苗栗火車頭園區

首先，該如何抵達苗栗火車頭園區？苗栗火車頭園區鄰近苗栗車站，從出西站出口步行到園區，僅約兩分鐘的路程。另外，無論是從國道一號還是三號，都能輕鬆抵達園區，且周邊還有國雲停五停車、國雲停十五停車場，所以停車也十分方便。票價部分，一般民眾門票為100元，苗栗縣民持本人證件則為50元，未滿三歲者免費，而台鐵員工憑證入園免費。

圖／IG@lucas_cc_0321

苗栗火車頭園區

地址：苗栗縣苗栗市英才路130號

電話：03－7350750

營業時間：09：00－17：30

亮點 #1 雙迴旋展望塔

苗栗火車頭園區歷經六年的籌備，是全台唯一以火車頭為主題的鐵道文化園區，並以苗栗舊名「貓裏」作為發想，在鐵道加入貓咪的元素，因此園區內很多貓咪公仔出沒，吸引大朋友小朋友的注意。而說到苗栗火車頭園區的亮點，最吸睛的莫過於七層樓高的瞭望台，以螺旋造型設計，將苗栗車站周邊景致盡收眼底，無疑是苗栗打卡新地標！

圖／IG@lucas_cc_0321

圖／IG@j215961

亮點 #2 經典火車頭

由於原為苗栗鐵道文物展示館，所以園區展示了許多經典火車頭，讓大家一次欣賞、近距離接觸12輛經典列車！其中包括百年美製蒸汽機車DT561、日製蒸汽機車CT152、台製國產柴液機車LDH101、全台唯一蒸汽救險大吊車「大恐龍」、超過百年歷史之珍稀木造客車25TPK2053等等，每一輛都是見證台灣鐵道歷史的珍貴寶物。

圖／IG@railway28180



圖／IG@railway28180

亮點 #3 投煤練習體驗

所謂「投煤」，是將煤炭投入蒸汽火車的鍋爐中，藉此產生蒸汽推動火車的動作，且每一鏟的重量、投放位置、角度、速率都有規定，是非常重要的技術。苗栗火車頭園區打造了投煤體驗館，雖然目前僅供團體客預約參觀，但在裡頭可以進行投煤影音體驗，讓民眾感受火車運作的動力來源，超級推薦親子族群、鐵道迷預約體驗。

圖／IG@lucas_cc_0321

亮點 #4 園區美食

肚子餓了或想休息也別擔心！苗栗火車頭園區主打美食、咖啡、文創商店、在地農特產一次滿足，包含喵貓的咖啡館、鐵道石鍋、胖パン 小子烘焙坊、喃啵萬 炒麵麵包、黑心糖brown sugar等美食，其中喵貓的咖啡館提供飲品、義大利麵、炸物、甜點，裝潢則是列車造型搭配粉紅色的座椅，真的有種置身在火車上用餐的奇妙感受！此外，想來碗古早味剉冰的話，也很推薦去黑心糖消暑一下。

圖／IG@heixintang_brownsugar

苗栗火車頭園區常見問題



其他熱門苗栗親子景點推薦？

知名的苗栗親子景點包括雅聞七里香玫瑰森林、飛牛牧場、尚順育樂世界、蘇維拉莊園、巧克力雲莊、台灣油礦陳列館、格林奇幻森林等。

苗栗親子景點適合年齡層？

零至三歲的幼兒建議選擇前往室內空間較大的景點，如灣麗親子公園、貓裏喵親子公園、大補內彈珠汽水觀光工廠等；而三歲以上的兒童，可以去飛牛牧場、尚順育樂世界、蘇維拉莊園、巴巴坑道休閒礦場等苗栗親子景點，嘗試更多元的體驗活動。

