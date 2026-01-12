ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
角板山行館梅花1月中進入盛開　各項互動好康活動報你知

▲2026角板山行館梅花季。（資料照／風管處提供）

▲角板山行館梅花季。（資料照／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著寒流接連來襲，桃園市復興區角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北台灣冬季最具代表性的賞花風景。市府風管處11日表示，園區梅花自1月初起逐漸結苞開花，預估1月中旬進入盛開期，目前花況約達五成，正是規劃賞梅行程的最佳時機。

梅花季商家串聯　優惠資訊別錯過

觀旅局陳靜芳局長指出，今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone 15（詳情請見桃園市政府風景區管理處粉專貼文）。同時，市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，自1月17日至1月25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案，前往小烏來風景特定區還能享有優待票價，機會難得，不容錯過。

▲2026角板山行館梅花季。（資料照／風管處提供）

▲角板山行館梅花季。（資料照／風管處提供）

此外，於2026年1月17日角板山梅花季開幕日，走訪角板山行館園區飽覽冬日美景。活動現場特別推出限時贈獎，參與者只需追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並親自與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及#2026角板山行館梅花季，於下午2點至4點可至角板山行館前兌換「舒華限量桌曆」一份，每人限換1份，限量200份，送完為止。

同時，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」也有好康資訊，即日起至2月1日期間前往天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，即可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌，邀請民眾順遊體驗。

賞梅迎春　請多利用大眾運輸

風管處處長廖育儀表示，花季期間復興區公所提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用，惟為避免交通壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。

桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線或506東眼山線；大溪區民眾可於大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線前往角板山行館，歡迎民眾走訪桃園北橫，於山林間感受專屬於冬季的白色浪漫。

關鍵字： 2026角板山行館.梅花季 互動好康

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

