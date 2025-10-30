ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
釜山住宿攻略！盤點6間人氣飯店設施、景觀、餐飲介紹一次看

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

文／ReadyGo

韓國除了首爾之外，最熱門的旅遊城市就是釜山。從廣安里、海雲台、西面、南浦洞等熱門景點，能感受到繁華熱鬧的流行文化、色香味俱全的道地美食，也可以享有悠閒自在的海島度假風情，讓人一次擁有繽紛精彩的旅行體驗！本次就精選出6家目前討論度最高的釜山住宿排名，方便大家在旅遊地圖中輕鬆選定飯店！

Lotte Hotel Busan 釜山樂天飯店
釜山鎮區屬於市中心繁華的西面區，不論是交通、飲食、購物、商務等生活機能都極為便利，而結合奢華與便利的釜山樂天飯店就坐落於此。這間飯店長久以來都在韓國各大訂房網站名列前茅，在現代化的精緻客房內，可以直接俯瞰絢麗的釜山港與城市街景。

不僅如此，館內從室外恆溫泳池、行政酒廊、高爾夫練習場、宴會廳、免稅店、賭場應有盡有，餐飲設施更是涵蓋自助餐、韓式、中式、日式與鐵板燒。今年夏季，飯店還與 Krispy Kreme 攜手舉辦甜甜圈手作活動，讓親子客人增添更多難能可貴的獨特回憶。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／@釜山樂天飯店官方網站

Lotte Hotel Busan 釜山樂天飯店

地址：釜山廣域市釜山鎮區伽倻大路772

Ananti at Busan Village 釜山村安納帝酒店
如果想同時居住在韓國大城市中，又想感受被大海包圍的度假氛圍，釜山村安納帝酒店莫過於最佳首選。這裡的客房多為面積寬敞的高等級套房，有些設有面向大海的挑高海景客廳、有些帶有專屬的私人泳池，還有聯通兩間大房間的複合式空間，相當適合兩個家庭一同結伴旅遊。

除了客房內部以外，飯店也有無邊際溫泉泳池、海景健身房、融合影像特效的戲水區，讓人一年四季都能愜意玩水。而餐廳則可選擇現代韓法料理、正統韓國烤肉、西式早午餐，也能到頂樓體驗戶外燒烤。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／@釜山村安納帝酒店官方網站

Ananti at Busan Village 釜山村安納帝酒店

地址：釜山廣域市機張郡機張邑機張海岸路 267－7

Wyndham Grand Busan 釜山溫德姆大飯店
來自美國的 Wyndham 溫德姆飯店集團近年來積極向亞洲市場發展，而釜山據點落腳在地理位置絕佳的松島海濱，能一次將壯闊海景與都會夜色一網打盡。室內擁有遼闊的起居空間與按摩浴缸，房客得以一邊泡澡一邊欣賞海景。

若入住於行政樓層的話，還可以到豪華的酒廊吃點心、小酌休憩，品嚐精緻的早餐與晚間的雞尾酒時光皆悉心準備。而館內的恆溫泳池同樣面向大海與大橋，很推薦在游泳完之後來到頂樓的酒吧與燒烤餐廳享用晚餐，打造一個完美的假日夜晚。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／@釜山溫德姆大飯店官方網站

Wyndham Grand Busan 釜山溫德姆大飯店

地址：釜山廣域市西區燈塔路27

Signiel Busan 釜山喜格尼爾酒店
來自於韓國在地的人氣酒店品牌，Signiel 延續首爾大受歡迎的第一間作品之後，在釜山的第二家飯店也盛大開幕。整體的設計概念融入了世界級的前衛高雅裝潢、無微不至的舒適設施與服務，再加上海雲台地區特有的壯麗景色。

像是低調又奢華的 Salon de Signiel 沙龍、結合韓國傳統與現代手法的 Retreat Signiel Spa、室內與室外的全景海景游泳池、提供西式料理與韓式海鮮拉麵的池畔酒吧，都為旅客們帶來極致的住宿享受。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／@釜山喜格尼爾酒店官方網站

Signiel Busan 釜山喜格尼爾酒店

地址：釜山廣域市海雲台區迎月路30

Paradise Hotel Busan 百樂達斯釜山酒店
無論是情侶約會、朋友出遊，還是帶小孩出國旅行的家長，都很值得考慮下榻於百樂達斯釜山酒店。這裡坐擁海雲台海濱第一排的景致，且度假、美食、娛樂與親子活動樣樣不少。

除了必備的各國料理與休閒設施之外，還有超大型的兒童主題樂園，匯集了 BMW 兒童駕駛園區、德國 HABA 教具體驗、寓教於樂的閱讀園，讓小朋友們流連忘返。而成人則可在臨海賭場一試手氣，或前往 SPA、沙灘酒吧放鬆紓壓，相信所有旅客都能找到最符合自己喜好的度假方式。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／@百樂達斯釜山酒店官方網站

Paradise Hotel Busan 百樂達斯釜山酒店

地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路296

Park Hyatt Busan 釜山柏悅酒店
向來主打最頂級的軟硬體，而釜山柏悅酒店也不例外，建築物是由國際知名的建築大師所操刀規劃，以俐落的流線造型勾勒出海雲台的天際線，並提供多種房型選擇。許多客房配備落地窗，住客可盡收廣安大橋與遊艇碼頭的景色，有些則擁有品味非凡的私人花崗岩浴室，獨享讓人陶醉不已的高級旅宿時光。

不僅如此，這裡距離海雲台海灘僅需不到15分鐘的車程，附近還有以美麗景觀聞名的自然公園、充滿人文藝術氣息的畫廊與美術館，也能探索各有特色的新潮咖啡廳及餐廳，吃喝玩樂都極為多采多姿。

▲▼韓國釜山人氣飯店排名一次看。（圖／ReadyGo提供）

圖／釜山柏悅酒店官方網站

Park Hyatt Busan 釜山柏悅酒店

地址：釜山廣域市海雲台區馬林城1路51

釜山住宿常見問題

有什麼必去的釜山景點？
 釜山的各個區域都充滿魅力，例如南浦洞集結了熱鬧的商店街與在地美食，廣安里則以壯麗的廣安大橋夜景聞名，尤其在燈光映照下更添浪漫氣息。喜愛海濱氛圍的人也不能錯過海雲台，這裡大大小小的飯店密布，絕大多數都能欣賞到綿延的金色沙灘與藍色海景。若想體驗都會的熱鬧感，則可到購物與美食愛好者的天堂－西面，逛遍百貨公司、潮流服飾店與餐廳。

韓國除了釜山還能去哪裡玩？
 如果行程時間充裕的話，從釜山很適合延伸到其他目的地探索不同風貌。只要乘坐 KTX 列車30～40分鐘左右，就能抵達多個熱門城市。像是大邱可供深入感受豐富的美食與文化，喜歡探索歷史古蹟的人則能前往慶州市，參觀各種古老遺跡與傳統建築。此外，韓國的國內航空班機密集，旅客也能輕鬆飛往濟州島，感受與市中心截然不同的自然景色與海島氛圍。

坐什麼航空從台灣直飛釜山最方便？
 台灣直飛釜山的航線相當多元，旅遊地圖的覆蓋度相當廣泛。多家航空公司如中華航空、大韓航空、釜山航空、濟州航空、韓亞航空、虎航等都有直飛航班，而長榮航空也宣布將在10月開始直飛！不但班次時間充足，且飛行時間只要約2～3個小時即可抵達。也建議大家提早規劃行程，以便在淡季訂到價格更優惠的機票與飯店。

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 釜山旅遊 釜山住宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

