彰化6座放電系親子農場！空中腳踏車、滑草場玩到精疲力精

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@eatlife_chiao

文／ReadyGo

秋高氣爽的天氣，不想要讓孩子一直窩在家中或者是待在室內，想讓孩子有機會能親近大自然，或者能夠在寬敞的園區盡情奔跑、探索，不妨帶著孩子一起到各種不同主題的休閒農場走走吧！這次要介紹幾個位於彰化、適合親子一起造訪的休閒農場和園區，一起來看看各個親子農場的特色！

古生物奇幻樂園
位於彰化芬園，占地廣闊，以古生物為主題，園區內除了展示許多史前昆蟲和恐龍的模型，在叢林騎士區能夠乘坐直流式電軌車，還有小小卡丁車、碰碰車等設施，另外也有水池、沙池、投幣遊戲區可供孩子們玩耍。如果孩子對恐龍或是古生物有興趣的話，一定要到此體驗看看。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@susan.pho_

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@susan.pho_

古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號
營業時間：周四～周二 10：00－18：00
電話：04－8591548

姥姥不老茶文創園區
除了有民宿和露營區之外，也有開放入園參觀，分成自由行的一日玩到底，以及需要事先預約的套裝行程，一日玩到底的行程可以體驗空中腳踏車、滑草場、天雨散花鞦韆、海盜船。還能夠欣賞古厝園區、古物區和花卉等，而套裝行程除了有自由行的所有行程之外，更包含了園區團體導覽、割稻飯、搗麻糬、射弓箭等體驗，玩上一整天都不是問題。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／姥姥不老茶文創園區 臉書專頁

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／姥姥不老茶文創園區 臉書專頁

姥姥不老茶文創園區

地址：彰化縣埔鹽鄉番金路46號
營業時間：09：00-18：00
電話：0932－600350

今夜星辰休閒農場
有天竺鼠、羊駝、兔子、狐獴、孔雀等各式可愛的小動物，可以讓孩子和動物們近距離接觸、體驗餵食，想要體驗餵食各種不同的動物一定不能錯過！除此之外，園區內也有許多漂亮的造景和裝置可供拍照，可以在此拍照留念，記錄孩子們的成長，留下美好的回憶。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fayebaby1221

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fayebaby1221

今夜星辰休閒農場

地址：彰化縣彰化市石牌路一段428號
營業時間：周一、三～五 09：30－17：00、假日 09：30－17：30
電話：04－7323111

琉璃仙境休閒農場
有許多美麗的造景，有浪漫的白色、粉色教堂，還有哈比人屋、魔法時鐘小屋、天使之翼彩繪牆等2D、3D的造景供大家拍美照，也有許多新人選擇到此拍攝婚紗。另外農場內還能夠近距離觀賞麝香豬、兔子、天竺鼠等動物，還有大沙坑可以讓孩子玩沙，玩累了可以到泡腳池或是園內的餐廳稍作休息。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kkkkk3428

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@eatlife_chiao

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@eatlife_chiao

琉璃仙境休閒農場

地址：彰化縣員林市香山路87之11號
營業時間：09：30－17：30
電話：04－8373888

長頸鹿休閒農場
售票處附近的三隻長頸鹿是許多人到此都會合影留念的拍照點，在園區內，可以在戲水池玩手搖船，在草坪上玩跳跳馬、套圈圈和瑜伽球，在沙坑用挖土機體驗建造自己的城堡，還有大象溜滑梯、動力沙等，帶著孩子一起來這裡盡情玩耍。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tw823boy

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tw823boy

長頸鹿休閒農場

地址：彰化縣埔鹽鄉新生路471號
營業時間：周六～周一 09：00－17：00
電話：0925－630612

正實親子農場
有提供體驗餵食小雞、鴕鳥、鸚鵡、小豬等各種各樣的動物，另外，農場內還有許多設施能夠讓孩子們放電，有夏日氣墊水樂園可以玩水消暑，還有沙池、氣墊城堡、手搖船等豐富的遊樂項目，更可以在園內欣賞到魔術表演，農場也經常舉辦各式活動，可以關注正實親子農場的臉書專頁掌握最新的活動資訊。

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@promise0423

▲▼精選彰化親子農場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@promise0423

正實親子農場

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號
營業時間：平日 10：00－17：00、假日 09：00－18：00
電話：04－8873575

彰化住宿｜哪裡包含卡拉OK、兒童遊戲區？最新彰化包棟推薦！

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 彰化旅遊 彰化親子農場

