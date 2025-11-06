ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
特搜台中5家創意臭豆腐！臭豆腐＋皮蛋重口味首選、獨創春捲口味

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

每個城市都有屬於自己的靈魂美食，而在台中，臭豆腐絕對是最能代表夜市文化的經典小吃！從創意十足的炸彈組合，到蜂巢狀的專利臭豆腐，甚至還有春捲版、素肉燥版，口味多到讓人驚呼連連，這次就帶大家爆吃台中5家特色臭豆腐，看看哪一家能成為你心中的第一名！

榕星臭豆腐
炸彈臭豆腐重口味首選，在台中，有一家總是人聲鼎沸、香氣四溢的臭豆腐攤，那就是遠近馳名的榕星臭豆腐，還沒靠近就能聞到那股濃烈的臭香味，像是無形的招牌，把人從夜市另一頭吸引過來，小小的攤位總是擠滿排隊人潮，鐵鍋裡的油不停地滋滋作響，老闆的手幾乎沒停過，一份接著一份端上桌。

這裡最特別的就是招牌「炸彈臭豆腐」，顧名思義，不只是臭豆腐，連皮蛋也一起下鍋油炸，乍聽之下可能讓人猶豫，但實際上桌時，香氣瀰漫、熱氣騰騰，畫面實在太誘人，咬下去的瞬間，外皮炸得金黃酥脆，內裡卻依舊保持濕潤軟嫩，伴隨皮蛋那股獨特的氣息，臭豆腐的發酵香與濃厚鹹香交織在一起，味道濃烈卻不顯突兀，反而讓人越吃越上癮。

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

完全是「臭上加臭」的組合
但卻能帶來意外的和諧感，吃過一次就會被記住，再加上外酥內嫩的口感，每一口都像在挑戰味蕾底線，卻又忍不住一口接一口，加點店家特製的醬汁，鹹香與辣勁完美平衡，更是讓這份炸彈臭豆腐成為夜市裡最具代表性的必點招牌，無論是初次嘗試臭豆腐的新手，還是早已吃慣的老饕，來到台中夜市絕不能錯過榕星，那股「臭得剛剛好」的魅力，絕對會讓你一試成主顧。

榕星臭豆腐

營業時間：16：00－23：30
地址：台中市北屯區柳陽西街37號
電話：04－22384717

21世紀臭豆腐
蜂巢狀起司臭豆腐，在眾多台中臭豆腐名單裡，21世紀臭豆腐絕對是最具創意的一家。攤位看起來不算大，但總能吸引不少年輕人與老饕慕名而來，因為他們家主打的「蜂巢狀臭豆腐」實在太特別，豆腐外皮炸得金黃酥脆，裡頭卻依舊保有水嫩口感。

最厲害的是切開後能看到裡面布滿孔洞，就像蜂巢一樣，口感層次豐富，每一口都能吸飽湯汁與醬料，除了外型吸睛之外，21世紀臭豆腐的創新口味也讓人驚艷，最受歡迎的就是起司臭豆腐，牽絲的瞬間視覺效果滿分，也讓這道傳統小吃多了一份西式風味，據說這項設計還申請了專利，難怪能成為台中臭豆腐界的獨家招牌。

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

傳統與創新的完美結合
更令人驚喜的是，他們家的臭豆腐不是走死鹹重油的路線，而是採用天然發酵，吃起來臭味濃烈卻乾淨不刺鼻，反而帶出獨特香氣，讓不少人一試成主顧，加上外酥內嫩的絕妙口感，以及特製蒜蓉醬與辣醬的加持，無論是單吃還是搭配配料，都非常過癮，很多人說，既保留了臭豆腐該有的靈魂，又玩出了意想不到的新風味，來到台中，不妨排進美食清單裡，親自感受一下這份獨一無二的滋味。

21世紀臭豆腐

地址：台中市東區旱溪西路二段17巷13號
營業時間：17：00－00：00（周三、四、五公休）
電話：0981－106715

臭美系湖南長沙臭豆腐
天然發酵八個月，在台中眾多臭豆腐店裡，臭美系湖南長沙臭豆腐走的是截然不同的路線。這裡不像一般夜市攤位那樣熱鬧喧嘩，而是帶著一股低調沉穩的氣息，攤位前總能聞到一種特別的香氣，濃烈卻不刺鼻，那是來自於他們長達八個月的天然發酵工法。

店家堅持使用非基改黃豆，經過繁複的製程與時間等待，才孕育出這獨特的黑金臭豆腐，外皮炸得酥脆，咬開卻能感受到內裡柔軟細嫩的口感，與坊間常見的酥脆臭豆腐截然不同，最特別的是，店家還會淋上一層特製的素肉燥，鹹香濃郁，與豆腐的發酵香完美融合，讓人忍不住一口接一口。

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

除了臭豆腐之外，這裡還有一樣人氣料理——麵線，許多客人喜歡點上一份麵線，再搭配臭豆腐一起享用，熱騰騰的麵線帶著滑順口感，與外酥內嫩的臭豆腐形成完美對比，不僅能吃飽，還能一次滿足不同的味蕾需求，許多饕客都說，臭美夕的臭豆腐有著「時間的深度」，不是速成的小吃。

而是需要細細品味的料理，加上麵線的組合，更讓人覺得有一種街邊台灣小吃的完整感，對於想要體驗不同風格臭豆腐的人來說，這裡絕對值得排進口袋名單。

臭美系湖南長沙臭豆腐

地址：台中市豐原區豐勢路一段336號
營業時間：11：30－20：00（周日公休）
電話：0975－230088

一品香春捲臭豆腐
酥脆內餡創意滿分，在台中說到創意臭豆腐，一品香春捲臭豆腐絕對榜上有名。這家店將傳統臭豆腐玩出了全新花樣，把臭豆腐與春捲結合，讓人第一次聽到就充滿好奇，攤位不大，但總是排著長長隊伍，許多人就是衝著這份獨特的「春捲臭豆腐」而來。

上桌時，外層炸得金黃酥脆的春捲皮，咬下去卡滋作響，裡頭的內餡則是素火腿、杏鮑菇與枸杞的組合，再加上臭豆腐本身的發酵香，口感扎實卻多汁，咀嚼時能感受到蔬食的清爽與臭豆腐的濃烈交織在一起，形成一種既熟悉又新奇的風味，沾著店家特製的醬料一起吃，鹹香帶辣的滋味更是讓人一口接一口停不下來。

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

也提供傳統臭豆腐
外酥內嫩，搭配泡菜吃更解膩。不過多數人來到這裡，還是會想先挑戰一下這份「顛覆印象」的春捲版本，因為這可是台中少見的特色吃法，許多饕客專程從外地趕來，就是想嘗試看看這道被稱為「臭豆腐界新奇代表」的料理。如果你已經吃膩了傳統臭豆腐，那麼一品香的春捲臭豆腐一定能帶給你不一樣的驚喜，甚至會讓你重新愛上臭豆腐這道平民美食。

一品香春捲臭豆腐

地址：台中市東區精武東路110號
營業時間：16：00－22：00（周三、日公休）
電話：0928－999713

花蓮水尾臭豆腐
紅茶免費湯喝到飽，如果說台中臭豆腐百花齊放，那麼從花蓮發跡、人氣爆棚的水尾臭豆腐絕對是榜上有名的代表。雖然名字裡有「花蓮」，但在台中同樣能吃到這份深夜美食，店面不算華麗，卻總是高朋滿座，無論是學生下課、上班族宵夜，甚至觀光客慕名而來，座位幾乎都沒停過。

水尾臭豆腐最吸引人的地方，就是它的大份量與高CP值，一份端上桌足足有七塊臭豆腐，外皮炸得香脆，咬下去卻能感受到內裡的軟嫩多汁，湯汁幾乎會爆出來，讓人邊吃邊吹氣，滿嘴都是香氣。搭配台式泡菜入口，更是臭香平衡，清爽解膩。

▲▼5種超狂臭豆腐創意吃法。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

內用紅茶湯品免費暢飲
這對常來聚餐或想要好好填飽肚子的人來說，簡直是最佳選擇，很多人說，一邊啜著熱湯、一邊大口咬臭豆腐，就是屬於台中的幸福時光，水尾臭豆腐吃的不是花俏的創意，而是最扎實、最經典的臭豆腐靈魂，它那股「外酥內嫩、湯汁爆棚」的特點，正是為什麼能從花蓮一路紅到台中。如果你正在尋找一份不需多餘裝飾、卻能帶來滿滿飽足感的美食，那麼花蓮水尾臭豆腐絕對會是讓你一試成主顧的選擇。

花蓮水尾臭豆腐

地址：台中市東區自由路三段151號
營業時間：14：00－19：30（周二公休）
電話： 0939－796035

台中美食牛肉麵地圖｜5間在地人激推牛肉麵店，一碗吃出職人魂！

►平溪隱藏秘境一日遊！漫步無人管理小車站、天然瀑布石洞遠離塵囂
►搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內
►自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案

