迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

喜歡走進地方鄉鎮，看風景、品美食，深度體驗台灣的魅力嗎？作為苗栗縣最北的鄉鎮，竹南鎮交通便利，同時也是鐵路山、海線分線起點之處。竹南不只有彷彿走入神隱少女世界的「崎頂子母隧道」、形成愛心樹框的「假日之森」，還有在地最強滷肉飯以及許多特色料理餐廳興起，趕緊來看看竹南美食推薦，輕鬆規劃下一趟旅行！

春子家Harukoke

走日系清新風裝潢，其主要用餐區域在二樓空間，環境舒適明亮，且可打電話訂位。全天提供春子輕食盤、黑松露蕈菇開放式貝果、醬燒豬肉軟法堡等輕食，而本季午餐和晚餐時段菜單則有南瓜蕈菇燉飯、香料牛肉乾咖哩、鹽麴炸雞佐梅汁糖醋、剝皮辣椒味噌松阪烏龍，每一道料理都吃得出店家的用心，深得許多客人的喜愛。

圖／IG@color.fish_eat

圖／IG@color.fish_eat

圖／IG@color.fish_eat

春子家Harukoke

地址：苗栗縣竹南鎮科專六路317號

電話：03－7583995

營業時間：11：00－20：00

三漫食義 Sanman Pasta

竹南園區義式料理首選！「三漫食義 Sanman Pasta」有著寬敞舒適的用餐空間，低消為任一主餐或飲料，且為寵物友善餐廳，並提供毛孩鮮食。菜單方面，提供開胃菜、燉飯、披薩、沙拉、義大利麵、飲品等多品項，另外也可提前預訂迷迭香義式香料烤半雞、托斯卡尼海鮮烤盤、爐烤香草戰斧豬排、米蘭慢燉紅酒羊膝，整體來說口感、價格和分量都很優秀，適合家庭聚餐和情侶約會。

圖／IG@adventure1221072

圖／IG@adventure1221072

三漫食義 Sanman Pasta

地址：苗栗縣竹南鎮科專五路246號

電話：03－7582771

營業時間：11：00－15：00；17：00－21：00

摯麵室 Sincere

你，愛吃麵嗎？主打手工製麵的「摯麵室 Sincere」，店內人氣料理為煤炭工人鹹豚豚細長麵、松露奶油菇菇緞帶麵、蘆筍燻鴨胸貓耳朵麵、波隆納肉醬披薩餃等等，麵條不僅造型特別，麵體的口感也很有咬勁，感受得出現點現做的用心！值得一提的是，每人低消為300元，另由於餐點皆為現點現做的緣故，需要時間等候，還請大家注意。

圖／IG@yiru_0511



圖／IG@yiru_0511

摯麵室 Sincere

地址：苗栗縣竹南鎮大埔七街116號

電話：03－7585215

營業時間：11：00－14：30；17：30－21：00（周二、三公休）

佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵

竹南也有美味的冰花煎餃！讓許多人一吃成主顧的「佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵」，主打冰花煎餃，每份包含十顆，提供黃金佐餃、嚐嚐韭韭、哈韓泡菜、泰泰風味、香蔥哞哞、龍尾鮮蝦等口味，還可細選要加蔥鹽、章魚燒或是炙燒明太子，非常有趣！一口咬下剛煎好的煎餃，外皮酥脆，同時感到內餡飽滿且爆汁，令人驚艷。

圖／IG@kinglin724



圖／IG@kinglin724

佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵

地址：苗栗縣竹南鎮科專八路300號

電話：03－7581099

營業時間：11：00－14：00；16：30－19：30／周六 11：00－19：30（周日公休）

福美樂Formula 1

位在馥藝金鬱金香酒店一樓的「福美樂Formula 1」，是竹南知名的親子餐廳，因為餐點竟然是用F1賽車，送到你桌邊！「福美樂Formula 1」點餐方式跟迴轉壽司一樣，以平板點餐後，就會有賽車於軌道中負責送餐，因此特別受到小朋友的歡迎。菜單方面，店家提供各式港式料理和台式熱炒，其中皮蛋乾扁四季豆、魚翅餃、芋香豬仔包、朱古力鉑金包、香根口水雞等都很有人氣。

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

福美樂Formula 1

地址：苗栗縣竹南鎮公園路106號

電話：03－7779588

營業時間：平日17：40－21：00／假日 11：40－14：00、17：40－21：00

冠友魯肉飯

提到竹南古早味，應該很多人會先想到這家！「冠友魯肉飯」是竹南赫赫有名的小吃，主打香菇滷肉飯和爌肉飯，其香菇滷肉飯選用肥而不膩的滷肉，白飯粒粒分明，且滷汁非常下飯，所以因而享有竹南最強滷肉飯的美名！至於他們家的爌肉飯，爌肉肥瘦參半，再搭超強配菜配筍絲和梅乾菜，讓人忍不住一口接著一口扒飯，難怪常常要排隊！

圖／IG@22big55

圖／IG@ing1016

冠友魯肉飯

地址：苗栗縣竹南鎮立達街12號

電話：03－7464666

營業時間：10：30－20：00（周日、一公休）

