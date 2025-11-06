ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@ing1016、IG@kinglin724

文／ReadyGo

喜歡走進地方鄉鎮，看風景、品美食，深度體驗台灣的魅力嗎？作為苗栗縣最北的鄉鎮，竹南鎮交通便利，同時也是鐵路山、海線分線起點之處。竹南不只有彷彿走入神隱少女世界的「崎頂子母隧道」、形成愛心樹框的「假日之森」，還有在地最強滷肉飯以及許多特色料理餐廳興起，趕緊來看看竹南美食推薦，輕鬆規劃下一趟旅行！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

春子家Harukoke
走日系清新風裝潢，其主要用餐區域在二樓空間，環境舒適明亮，且可打電話訂位。全天提供春子輕食盤、黑松露蕈菇開放式貝果、醬燒豬肉軟法堡等輕食，而本季午餐和晚餐時段菜單則有南瓜蕈菇燉飯、香料牛肉乾咖哩、鹽麴炸雞佐梅汁糖醋、剝皮辣椒味噌松阪烏龍，每一道料理都吃得出店家的用心，深得許多客人的喜愛。

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@color.fish_eat

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@color.fish_eat

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@color.fish_eat

春子家Harukoke

地址：苗栗縣竹南鎮科專六路317號
電話：03－7583995
營業時間：11：00－20：00

三漫食義 Sanman Pasta
竹南園區義式料理首選！「三漫食義 Sanman Pasta」有著寬敞舒適的用餐空間，低消為任一主餐或飲料，且為寵物友善餐廳，並提供毛孩鮮食。菜單方面，提供開胃菜、燉飯、披薩、沙拉、義大利麵、飲品等多品項，另外也可提前預訂迷迭香義式香料烤半雞、托斯卡尼海鮮烤盤、爐烤香草戰斧豬排、米蘭慢燉紅酒羊膝，整體來說口感、價格和分量都很優秀，適合家庭聚餐和情侶約會。

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@adventure1221072

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@adventure1221072

三漫食義 Sanman Pasta

地址：苗栗縣竹南鎮科專五路246號
電話：03－7582771
營業時間：11：00－15：00；17：00－21：00

摯麵室 Sincere
你，愛吃麵嗎？主打手工製麵的「摯麵室 Sincere」，店內人氣料理為煤炭工人鹹豚豚細長麵、松露奶油菇菇緞帶麵、蘆筍燻鴨胸貓耳朵麵、波隆納肉醬披薩餃等等，麵條不僅造型特別，麵體的口感也很有咬勁，感受得出現點現做的用心！值得一提的是，每人低消為300元，另由於餐點皆為現點現做的緣故，需要時間等候，還請大家注意。

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yiru_0511

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yiru_0511

摯麵室 Sincere

地址：苗栗縣竹南鎮大埔七街116號
電話：03－7585215
營業時間：11：00－14：30；17：30－21：00（周二、三公休）

佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵
竹南也有美味的冰花煎餃！讓許多人一吃成主顧的「佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵」，主打冰花煎餃，每份包含十顆，提供黃金佐餃、嚐嚐韭韭、哈韓泡菜、泰泰風味、香蔥哞哞、龍尾鮮蝦等口味，還可細選要加蔥鹽、章魚燒或是炙燒明太子，非常有趣！一口咬下剛煎好的煎餃，外皮酥脆，同時感到內餡飽滿且爆汁，令人驚艷。

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kinglin724

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kinglin724

佐佐ぎょうざ日式煎餃 x 牛肉麵

地址：苗栗縣竹南鎮科專八路300號
電話：03－7581099
營業時間：11：00－14：00；16：30－19：30／周六 11：00－19：30（周日公休）

福美樂Formula 1
位在馥藝金鬱金香酒店一樓的「福美樂Formula 1」，是竹南知名的親子餐廳，因為餐點竟然是用F1賽車，送到你桌邊！「福美樂Formula 1」點餐方式跟迴轉壽司一樣，以平板點餐後，就會有賽車於軌道中負責送餐，因此特別受到小朋友的歡迎。菜單方面，店家提供各式港式料理和台式熱炒，其中皮蛋乾扁四季豆、魚翅餃、芋香豬仔包、朱古力鉑金包、香根口水雞等都很有人氣。

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kimjo.food.hsinchu

福美樂Formula 1

地址：苗栗縣竹南鎮公園路106號
電話：03－7779588
營業時間：平日17：40－21：00／假日 11：40－14：00、17：40－21：00

冠友魯肉飯
提到竹南古早味，應該很多人會先想到這家！「冠友魯肉飯」是竹南赫赫有名的小吃，主打香菇滷肉飯和爌肉飯，其香菇滷肉飯選用肥而不膩的滷肉，白飯粒粒分明，且滷汁非常下飯，所以因而享有竹南最強滷肉飯的美名！至於他們家的爌肉飯，爌肉肥瘦參半，再搭超強配菜配筍絲和梅乾菜，讓人忍不住一口接著一口扒飯，難怪常常要排隊！

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@22big55

▲▼2025竹南美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ing1016

冠友魯肉飯

地址：苗栗縣竹南鎮立達街12號
電話：03－7464666
營業時間：10：30－20：00（周日、一公休）

新竹美食推薦｜東門市場5家人氣美食，厚切豬排丼、超浮誇麵線、號稱新竹最強布丁

【你可能也想看】

►平溪隱藏秘境一日遊！漫步無人管理小車站、天然瀑布石洞遠離塵囂
►搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內
►自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 竹南美食 竹南旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【操盤手現身】太子集團洗錢45億　「出事急賣超跑」移送北檢

推薦閱讀

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

福岡住宿指南盤點6間CP值飯店　少見四床房＆10分鐘內到機場

福岡住宿指南盤點6間CP值飯店　少見四床房＆10分鐘內到機場

置身金黃稻浪裡划獨木舟！宜蘭8個不玩會後悔景點＆行程

置身金黃稻浪裡划獨木舟！宜蘭8個不玩會後悔景點＆行程

釜山PASS一票暢玩各大景點！免費體驗絕美海岸列車、道地汗蒸幕

釜山PASS一票暢玩各大景點！免費體驗絕美海岸列車、道地汗蒸幕

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

星級飯店「萬元放大術」整理包

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

GODIVA x LABUBU新聯名！

身分證對中「4個1」現折1111元

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

熱門行程

最新新聞更多

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366