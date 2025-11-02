高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來高雄不只要玩蓮池潭、西子灣，還要吃遍高雄紅線沿線的超人氣美食！這篇攻略精選 5 家高雄在地人都愛的必吃小吃，從早餐到宵夜一次搞定，讓你輕鬆吃好吃滿，趕快存進你的美食清單吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



1. 興隆居－捷運紅線超人氣早餐，燒餅油條配湯包

興隆居是高雄早餐界的傳奇，每天清晨 04：30 開門，門口就開始排隊！他們的燒餅外酥內軟，夾上蔥蛋或油條，層次分明又不油膩。湯包更是店內招牌，大顆飽滿，咬開滿滿湯汁，完全不輸鼎泰豐。鹹豆漿則是意外驚喜，滑順帶點微辣的酸香，配上脆口的油條，早餐就該這麼滿足！

興隆居必吃推薦：燒餅加蛋、湯包、鹹豆漿

圖／ReadyGo

興隆居

地址：高雄市前金區六合二路186號

營業時間：04：30－11：30（周一、二公休）

電話：07－2616787

2. 上海生煎湯包－爆汁湯包，一口小心燙

這家上海生煎湯包在三民區超夯，每天新鮮手工包製，皮薄帶勁、底部煎得金黃酥脆，一口咬下瞬間爆出濃郁湯汁，吃的時候記得小心燙口！搭配油豆腐細粉湯，豆腐吸滿高湯精華，口感滑順又帶點鹹香，絕對是最完美的組合。

上海生煎湯包必吃推薦：生煎湯包、油豆腐細粉湯

圖／ReadyGo

上海生煎湯包

地址：高雄市三民區熱河一街208號

營業時間：11；30－14：30／15：30－20：00（周日、一公休）

電話：07－3220702

3. 小雅茶飲－芋頭控天堂，濃醇香的芋頭西米露

來到高雄怎麼能錯過這間芋頭專賣店？他們家的芋頭西米露真的濃到不行，每一口都是滿滿的芋泥香氣，帶點微甜但不膩，還能喝到顆粒感，超級滿足！不論是搭配西米露或紅豆，口感層次超豐富，喝完直接芋頭上癮。

小雅茶飲必喝推薦：芋頭西米露牛奶、芋頭紅豆鮮奶

圖／ReadyGo

小雅茶飲

地址：高雄市鳳山區體育路39號

營業時間：10：00－21：30

電話：07－7103850

4. 前金肉燥飯－銷魂滷肉飯，肥嫩不膩

愛吃滷肉飯的朋友一定要來這家前金肉燥飯！滷肉肥瘦均勻，滿滿膠質，入口即化但不膩口，搭配魚鬆讓香氣更升級，再加上一顆半熟鴨蛋，蛋黃流進飯裡，每一口都超級銷魂。這種傳統古早味，一吃就愛上！

前金肉燥飯必吃推薦：肉燥飯、魚鬆滷肉飯、半熟鴨蛋

圖／ReadyGo

前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號

營業時間：07：15－17：30（周五、六、日公休）

電話：07－2727263

5. 牛老二牛肉麵－牛肉控最愛，拌麵必點

這家牛肉麵可是老饕推薦的高雄必吃美食！牛肉拌麵鋪滿厚切牛肉片，每片都充滿嚼勁，搭配店家獨門醬汁，鹹香帶勁，拌一拌再加點酸菜和辣椒，整個風味大提升！湯頭濃郁但不死鹹，喝起來暖胃又滿足。

牛老二牛肉麵必吃推薦：牛肉拌麵、皮蛋豆腐、牛肉湯

圖／ReadyGo

牛老二牛肉麵

地址：高雄市苓雅區興中二路83號

營業時間：11：00－20：00（周一、二公休）

電話：07－3342513

高雄景點｜去聽演唱會也順便玩高雄！搭乘大眾運輸也可抵達的高雄一日遊提案

【你可能也想看】

►平溪隱藏秘境一日遊！漫步無人管理小車站、天然瀑布石洞遠離塵囂

►搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內

►自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案