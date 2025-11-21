ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
400元單品豆無限試飲！一次喝遍不同產區焙度　大溪隱藏咖啡館

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

由咖啡職人打造的品牌，不只是提供一杯咖啡，而是一段用味覺書寫的旅程，引路咖啡象徵著人生每個停靠的地方，都有不同的溫度與香氣，現在不只在台北可以喝得到，最新進駐的「引路咖啡 EnRoute Coffee 大溪旗艦店」，每周僅營業三天，在這裡除了可以喝到自家烘焙的咖啡，還有單品豆無限試飲400元隨你喝，少量供應的甜點系列。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

交通資訊
自行開車：從國道三號下「大溪交流道」後，沿台三線往大溪方向行駛約10分鐘即可抵達，斜對面有停車場可以停放，騎車可以停放在店門口白線內。

大眾交通工具：從桃園火車站搭乘 5096、5053或 5053A 公車至「長興」，步行約2分鐘即可抵達。

室內環境
大溪旗艦店是品牌最新的展演場域，內裝以灰階調為主，線條俐落、光影溫柔，彷彿進入了一個時間靜止的世界。這裡沒有喧囂的音樂，只有咖啡機蒸氣的輕嘯與磨豆的節奏，讓人從城市的壓力中抽離。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲就在消防局第四大隊圳頂分隊斜對面，相當顯眼，但附近真的不是商業區，所以會在這區開店我也很訝異，但生意卻相當好。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲最後方為咖啡吧台區，半圓弧形的金屬檯面延伸出未來感，職人專注地研磨、沖煮，讓整個空間瀰漫著淡淡烘豆香。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

單品豆無限試飲400元
這是一項非常貼心又新潮的設計，只要付一次費用，就能在當天無限試飲不同產區、不同烘焙度的精品豆，店員會事先使用保溫壺沖煮好各種豆款，擺放於吧台區，讓客人自行酌量取用，享受「喝到飽」的試飲體驗。

非常適合想要訓練味覺、或是剛踏入精品咖啡世界的朋友，一次就能比較不同豆子的風味差異，從花果調、堅果調到可可調，一杯接一杯地探索，十分過癮。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲店內最特別的服務之一，就是「單品豆無限試飲」，就連平時愛喝的「藝伎」也是隨你喝。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲採用 TOAST Living 的 Trio 三重奏浸泡式咖啡濾杯，這款濾杯以均勻萃取與穩定流速聞名，能有效減少苦澀味，使每一杯咖啡都保留乾淨明亮的風味。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲中間天井留白的設計，讓原本狹長空間變得更明亮，光線引入室內，帶著工業風格的設計，很迷人。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲許多客人都靜靜坐著，低頭品咖啡、寫筆記、或與友人輕聲交談，那種氛圍，會讓人不知不覺放慢語速，也讓整個周末變得柔軟起來。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲店內也放有專業的烘豆機，想要選購各種的咖啡豆也都可以買得到，如果夠幸運還可以見到烘豆的過程。

大溪旗艦店菜單
原本對於單品豆無限試飲很有興趣，考慮到已經接近傍晚時分，此時再喝這麼多咖啡無疑是要通宵的前奏，所以選了其他飲品，搭配甜點一起享用。以精品咖啡聞名，風味飲品上也相當有水準，這次旗艦店也特別引進了甜點和點心，我們選的兩款咖啡也蠻好喝的，林果美式喝起來很清甜又清爽。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

甘蔗拿鐵（冰）170元
層次感極為豐富，底層是新鮮甘蔗汁，中段是濃郁鮮奶，上層再覆以濃縮義式咖啡，喝的時候需先攪拌，整體平衡感極佳，甜而不膩，喝起來相當順口，以甘蔗汁的甜帶出來的香氣。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

林果美式（冰）170元
第一口酸香鮮明，帶有淡淡青蘋果與柑橘調性，中段則轉為堅果與焦糖尾韻，冰鎮後的清爽口感令人神清氣爽，喜歡清爽純粹風味的朋友應該會喜歡。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲以自家烘焙豆為基底，杯面浮著一片乾燥蘋果片，蠻特別的。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

焦糖嫩布丁130元

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲布丁的質地滑順、奶香濃厚，焦糖醬甜中帶苦，整體甜度控制得恰到好處。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲叉子輕輕劃下，布丁本體微微晃動，濃郁的香草氣息立刻撲鼻，搭配咖啡一起入口，讓苦甜在口中交織，幸福感滿分。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

疑似現烤可麗露90元

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲老實說我一開始對可麗露沒有過多的期待，但這外層烤得焦香酥脆，裡面則是濕潤Q彈，很好吃。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

▲焦糖香氣濃郁，帶有淡淡的蘭姆酒香氣與奶油香，外脆內軟的口感十分迷人。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

心得感想
坐在長廊的座位區，看著陽光穿透天井灑落在灰牆上，整個空間被柔光包圍，一邊啜飲甘蔗拿鐵，一邊咬著布丁與可麗露，那一刻，彷彿時間都變慢了，即便只是短短一小時，也能讓人感受到心靈被沉澱的瞬間。咖啡烘焙體驗

對於熱愛精品咖啡的讀者來說，”引路咖啡“不只是喝咖啡的地方，更是一種體驗生活的方式，無論是想學習咖啡風味、找個寧靜角落休息，或單純想遠離塵囂，這裡都能帶來不錯的體驗。

▲▼引路咖啡大溪旗艦店，單品豆無限暢飲。（圖／部落客viviyu提供）

引路咖啡 大溪旗艦店

地址： 桃園市大溪區介壽路947號
營業時間：周五至周日：11：00－17：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

關鍵字： 引路咖啡 大溪旗艦店 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 VIVIYU小世界

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

